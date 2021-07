L’Italia resta imbattuta anche dopo la prima partita del terzo round robin degli Europei di softball 2021. A Castions di Strada le azzurre battono l’Olanda per 2-1, in quella che sarà con molte probabilità anche la finale della rassegna continentale. Un successo di grande importanza perché ottenuto d’autorità e con Ilaria Cacciamani in grado di reggere la pressione degli ultimissimi istanti.

Si parte con Vonk che, da par suo, trova un doppio a sinistra che fa subito capire quale tipo di duello, ancora una volta, sarà questo. Beers riesce a spedirla in terza, poi un doppio di Van Dalen procura il punto dello 0-1 olandese. Risponde subito l’Italia con Abacherli che trova una base su ball, poi va in seconda su singolo di Howard e ruba la terza, quindi è grazie a Carosone che trova l’1-1.

Una bella occasione l’Italia l’ha nel secondo inning, con Elisa Cecchetti e Longhi in seconda e terza, ma non ci sono concessioni da De Weert. Vonk ci riprova nel terzo, ma arriva soltanto alla terza base. Nel quarto c’è subito il triplo di Filler a destra, che si rivela fondamentale perché Longhi, pur finendo eliminata, le consente di arrivare a casa base e di firmare il 2-1 azzurro.

Le olandesi, naturalmente, non si danno per vinte, ma è l’Italia che ha un’ottima occasione nella quinta ripresa, quando riempie le basi anche su scelta della difesa avversaria, che con Grifagno in terza e Piancastelli in seconda decide di mandare Filler in prima. Gioco riuscito, perché arriva il terzo out su Longhi.

Dopo un sesto inning senza brividi, la parte alta del settimo è quella decisiva: singoli di Vleugels (al posto della quale poi va Hop) e Oosting, e arriva il cambio al lancio tra Greta Cecchetti e Cacciamani. Dopo che Hop si fa eliminare in terza su gran riflesso di Piancastelli, le basi si riempiono comunque dopo il walk di Wissink e il singolo di Ligtvoet. La successiva mazza è quella di Vonk, che stavolta finisce eliminata, poi è il turno di Beers ed arriva, a conto pieno, il terzo out con annessa vittoria azzurra.

Foto: FIBS / EzR NADOC