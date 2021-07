Terza vittoria su tre gare per l’Italia del softball, in quel di Sendai, in avvicinamento verso le Olimpiadi. Le azzurre guidate dal manager Federico Pizzolini, di nuovo in scena con Honda Reverta di Tochigi (Japan Softball League), infilano un altro 2-1, ancora in rimonta dopo quello del secondo confronto tra le due formazioni.

In quest’occasione al lancio ci va Ilaria Cacciamani, che stavolta comincia in difficoltà, con due basi su ball che lanciano il primo punto delle giapponesi. Questo resta l’ultimo, perché se da una parte la lanciatrice azzurra si rivela poi impeccabile, dall’altra arriva il pareggio italiano nel quinto inning, con Longhi che viene spinta a casa al termine di quattro valide.

Il sorpasso lo firma, nell’ultima ripresa, Elisa Cecchetti, entrata da pinch runner al posto di Gasparotto. Ci pensa Fama con un doppio a spedirla direttamente a casa verso il 2-1 che mette un altro importante mattone nella preparazione azzurra in termini di fiducia.

Le azzurre debutteranno tra cinque giorni contro gli Stati Uniti nel torneo olimpico: quello delle 5:00 di martedì 21 sarà il primissimo assaggio a cinque cerchi per l’Italia, sia in fatto di squadra che in materia individuale.

Foto: FIBS