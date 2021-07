Scherma, Federica Isola ai quarti delle Olimpiadi! Sconfitta la quotata cinese Sheng Lin

Ancora una vittoria per Federica Isola nel torneo di spada femminile. L’azzurra si sbarazza della quotata cinese Sheng Lin col punteggio di 15-9 e vola ai quarti di finale. Una sfida molto particolare nella quale, almeno per i primi due parziali, ha regnato l’equilibrio. L’azzurra nel finale è stata brava a prendere in mano la situazione e a piazzare il break vincente.

Avvio di assalto decisamente complicato per l’italiana che non riesce a trovare la giusta misura. D’altro canto Sheng Lin è chirurgica e determinata. La conseguenza nei fatti è il 3-0 con il quale si chiude il primo terzo dell’incontro in favore dell’asiatica.

Quella che torna in pedana è una Federica Isola completamente diversa. L’azzurra riesce a trovare le giuste contromisure e in meno di un minuto e mezzo recupera le tre stoccate di ritardo (3-3). A questo punto le atlete si fanno particolarmente guardinghe e il secondo parziale si chiude 4-4.

Isola si fa trovare pronta nella ripartenza. Prima una stoccata d’incontro, poi una parata e risposta fissano il parziale sul 6-4. Nell’ultimo minuto e mezzo la nostra portacolori è brava a gestire la situazione, tenendo sempre a distanza la cinese, e incrementando il suo vantaggio prima di chiudere sul punteggio di 15-9. Una vittoria di prestigio quella dell’italiana che fan ben sperare per la continuazione della manifestazione.

Foto: Federscherma