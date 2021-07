Musetti-Millman, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti è pronto a fare il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo contro l’australiano John Millman. Non una sfida semplice per l’azzurro che sarà chiamato ad affrontare un avversario ostico, nonostante l’attuale numero 44 del mondo, quest’anno sta avendo molte difficoltà a trovare la quadra.

Entrambi non stanno sicuramente vivendo il miglior periodo della carriera, con alcune eliminazioni al primo turno. Sull’azzurro non ci sono grandissime aspettative, vista la giovane età ma di certo c’è la curiosità di capire come si disimpegnerà in una manifestazione così importante.

Lorenzo Musetti sarà il primo italiano a scendere in campo nel tabellone maschile di tennis. La sfida contro l’ostico John Millman aprirà il programma sul Court 9 alle ore 04.00 (orario italiano, a Tokyo sono avanti di sette ore). Di seguito il programma dettagliato della sfida tra l’italiano e l’australiano.

MUSETTI-MILLMAN, OLIMPIADI DI TOKYO: PROGRAMMA

SABATO 24 LUGLIO

Court 9

Ore 4.00

Lorenzo Musetti vs John Millman

MUSETTI-MILLMAN, OLIMPIADI DI TOKYO: DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse