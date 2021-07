CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ucraina-Inghilterra, partita valevole per i quarti di finale degli Europei di calcio 2021. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma: i Tre Leoni partono favoriti per guadagnarsi l’accesso alle Final Four di Wembley.

Quella odierna è l’unica partita nel percorso dell’Inghilterra che sarà disputata lontano dalla Gran Bretagna, l’ultimo ostacolo prima di ripresentarsi a Wembley da padrona di casa. La squadra allenata da Gareth Southgate non ha finora espresso il calcio spettacolare che ci si poteva attendere dallo spaventoso potenziale offensivo a disposizione dei britannici ma ha tenuto sempre la porta inviolata dimostrando grande solidità: i Leoni hanno ottenuto il primato del girone D con 7 punti (vittorie per 1-0 contro Croazia e Repubblica Ceca e pareggio per 0-0 nel derby contro la Scozia), per poi sconfiggere la Germania agli ottavi di finale per 2-0 con le reti di Sterling e Kane. Cercherà di sorprendere l’Ucraina di Andrij Shevchenko, che sicuramente può già considerarsi soddisfatta per essere arrivata tra le prime otto d’Europa: i gialloblu si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta come ultima delle migliori terze (3 punti nel gruppo C per via del successo contro la Macedonia e i ko contro Olanda e Austria), per poi battere la Svezia per 2-1 ai supplementari grazie a un gol di Dovbyk proprio all’ultimo minuto di gioco.

Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 21.00. OA Sport ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse