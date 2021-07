LIVE Stati Uniti-Repubblica Ceca, Olimpiadi basket in DIRETTA: impegno non agevole per Team USA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA SPORT e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della sfida del torneo olimpico di pallacanestro tra Stati Uniti e Repubblica Ceca. Team USA, dopo una serie incredibile di sconfitte, culminate nella debacle contro la Francia nell’incontro d’esordio di questi Giochi, si è finalmente sbloccato battendo in modo nettessimo il modesto Iran.

La Repubblica Ceca, però, è un sodalizio di tutt’altro rango rispetto all’Iran e rappresenta un banco di prova decisamente più ostico per Durant e compagni. La compagine europea, infatti, può contare su ottimi giocatori come Tomáš Satoranský, un nome noto agli statunitensi dato che da oltre un lustro gioco in NBA e, attualmente, vesta la maglia dei Chicago Bulls, e Jan Veselý.

Gli Stati Uniti, ad ogni modo, partono comunque favoriti, anche perché, tra i due roster, c’è comunque un gap netto per quanto concerne il talento. Se i campioni in carica giocano come sanno, per la Repubblica Ceca ci sarà ben poco da fare. La sfida tra Team USA e Repubblica Ceca inizierà alle 14.00 e, dunque, noi vi diamo appuntamento per quell’ora. Mi raccomando, non mancate.

