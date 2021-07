CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Wimbledon 2021: i risultati del tabellone maschile. Avanzano Federer e Zverev, Medvedev domina Alcaraz, successi di Berrettini e Sonego – Wimbledon 2021, prossimo avversario Lorenzo Sonego e precedenti – VIDEO Sonego-Galan, Wimbledon 2021: highlights e sintesi. L’azzurro conquista il successo in quattro set

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e James Duckworth, sfida valida per il terzo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna. Primo confronto tra i due giocatori: chi vince approda alla seconda settimana del torneo più celebre al mondo. Agli ottavi di finale ci sarà uno tra Roger Federer e Cameron Norrie ad attendere l’azzurro o l’australiano per sognare l’approdo ai quarti di finale.

Al terzo tentativo Lorenzo Sonego si gioca già la seconda settimana in Gran Bretagna dopo il primo turno ottenuto nel 2018 e nel 2019: l’azzurro è giunto sin qui vincendo contro il portoghese Pedro Sousa e contro il colombiano Daniel Elahi Galan. Il piemontese ha perso l’unico set contro il sudamericano battuto poi in rimonta: in caso di vittoria quest’oggi, l’italiano diventerebbe #25 al mondo ottenendo il best ranking in carriera.

James Duckworth ha raggiunto il miglior piazzamento al quinto tentativo dopo il secondo turno del 2015. L’australiano è giunto sin qui battendo Radu Albot e Sam Querrey, perdendo un set solo contro l’americano: attualmente è #75 al mondo dopo aver guadagnato 16 posizioni e con una vittoria entrerebbe per la prima volta in top60. È il miglior anno in carriera in termini di Slam per l’oceanico considerando i secondi turni ottenuti in casa e a Parigi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e James Duckworth, sfida valida per il terzo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 12.00 italiane, o meglio le 11.00 locali, sul Court 17 del All England Lawn Tennis and Croquet Club. La sfida sarà disponibile in tv sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv. Buon divertimento!

Foto: LaPresse