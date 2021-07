Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Sonego con gli ottavi di finale a Wimbledon? Montepremi e cifre

Lorenso Sonego si è sbarazzato di James Duckworth e si è qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon 2021. Il tennista italiano si è imposto in tre set contro il temibile australiano sull’erba londinese e prosegue la propria avventura in questo Slam, staccando il biglietto per la seconda settimana del prestigioso torneo in terra britannica.

Il piemontese non ha avuto grossi problemi contro l’ostico oceanico, vincendo col punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in 1 ora e 51 minuti. Tutto relativamente facile per il l’azzurro, che ora sarà chiamato a fronteggiare il vincente del match tra lo svizzero Roger Federer e il britannico Norrie. Si preannuncia dunque un avversario di lusso per il nostro portacolori, il sogno è quello di poter sfidare il Maesto pluri vincitore di questo Slam.

Il risultato odierno ha chiaramente un importante risvolto tecnico e agonistico, ma ha anche delle gradite conseguenze economiche. Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Sonego qualificandosi al terzo turno di Wimbledon 2021? Il montepremi è già interessante visto che si parla di 181.000 sterline britanniche (134.030 euro). La cifra si alzerà più ci si farà strada nel torneo: la partecipazione ai quarti di finale viene premiata con 300.000 sterline (349.224 euro), la semifinale assicura 465.000 sterline (circa 541.000 euro), il finalista perdente si consolerà con 900.000 sterline (1,047 milioni di euro), il vincitore di Wimbledon porterà a casa 1,7 milioni di sterline (1,978 milioni di euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO LORENZO SONEGO CON GLI OTTAVI A WIMBLEDON?

181.000 sterline britanniche (134.030 euro).

Foto: Lapresse