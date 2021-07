Wimbledon 2021: uno splendido Lorenzo Sonego si sbarazza in tre set di James Duckworth e vola agli ottavi

Successo di qualità di Lorenzo Sonego che si impone meritatamente 6-3 6-4 6-4 nel match di terzo turno di Wimbledon 2021 sull’australiano James Duckworth. L’azzurro, autore oggi di una prestazione di altissimo livello, agli ottavi di finale affronterà il vincente della sfida tra Roger Federer e Cameron Norrie.

Avvio di partita abbastanza equilibrato con entrambi i tennisti attenti al servizio e che prendono la necessaria confidenza con il campo (2-2). Il primo a trovare l’acuto è Sonego che sfrutta un passaggio a vuoto di Duckworth che commette tre errori in un solo game e concede il break nel sesto gioco (4-2). Il piemontese torna in campo dopo la pausa a causa della pioggia estremamente centrato e concentrato e non lascia praticamente mai la possibilità all’avversario di rientrare in corsa. L’azzurro negli ultimi due turni di servizio non concede neanche un punto all’australiano e chiude 6-3.

Il secondo set mostra il grande equilibrio di questo match. I primi cinque giochi sono rapidissimi e seguono pedissequamente l’ordine dei turni di servizio (2-3). Sonego è il primo a dover affrontare una situazione potenzialmente pericolosa ma nel sesto game tiene ai vantaggi (3-3). L’azzurro non molla mai un colpo e cerca di essere sempre più aggressivo e alla fine, sfruttando ancora un turno di servizio disastroso di Duckworth che commette tre errori non forzati, piazza il break (5-4). Nel finale il braccio del piemontese non trema e vince 6-4.

Sonego rinvigorito dal successo nel precedente parziale, inizia fortissimo nel terzo set ma l’australiano riesce a salvare una palla break sia nel primo che nel terzo gioco (1-2). L’italiano, però, non ha nessuna intenzione di abbassare il ritmo e nel settimo gioco conquista un’altra occasione per strappare il servizio all’avversario ma questa volta riesce a concretizzarla (4-3). In questa fase della partita il piemontese è letteralmente incontenibile. Duckworth subisce un pesante contraccolpo psicologico vista la situazione di punteggio e alza bandiera bianca (6-4).

Le statistiche mostrano chiaramente la superiorità di Sonego che ha conquistato l’85% di punti con la prima contro il 67% dell’avversario. Il piemontese è riuscito a giocare ben 31 vincenti a fronte di 22 errori non forzati a differenza dei 14 vincenti e 24 non forzati di Duckworth.

Foto: LaPresse