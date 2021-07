Wimbledon 2021: i risultati del tabellone maschile. Avanzano Federer e Zverev, Medvedev domina Alcaraz, successi di Berrettini e Sonego

Si sono completati i match di secondo turno nel tabellone maschile di Wimbledon 2021. Dopo l’esordio complicato contro Adrian Mannarino, Roger Federer ha superato brillantemente in tre set Richard Gasquet con il punteggio di 7-6 6-1 6-4. Una prestazione sicuramente più convincente rispetto al primo turno per il nativo di Basilea, che ora dovrà vedersela con il britannico Cameron Norrie, che ha dominato contro l’australiano Alex Bolt per 6-3 6-1 6-2.

Ottima prestazione anche da parte di Alexander Zverev. Il tedesco, numero 6 del mondo, ha sconfitto in tre set l’americano Tennys Sandgren in un match che poteva nascondere molte insidie. Per Zverev ci sarà ora la sfida con Taylor Fritz, che ha vinto il derby a stelle e strisce con il connazionale Steve Johnson al termine di una durissima battaglia di cinque set (6-4 7-6 4-6 6-7 6-4) di quasi quattro ore.

Prosegue il cammino anche Daniil Medvedev. La testa di serie numero due ha vinto agevolmente contro il giovane spagnolo Carlos Alcaraz (6-4 6-1 6-2) ed ora se la vedrà con il croato Marin Cilic, che ha superato in quattro set il francese Benjamin Bonzi.

Due vittorie ed una sconfitta il bilancio italiano della giornata. Matteo Berrettini ha superato l’olandese Botic Van de Zandschulp per 6-3 6-4 7-6 e affronterà al terzo turno lo sloveno Aljaz Bedene, che ha dominato contro il giapponese Yoshihito Nishioka (6-1 6-0 6-2), con il nipponico probabilmente senza energie dopo la battaglia di ieri vinta contro John Isner.

Lorenzo Sonego ha concesso il primo set al colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, per poi imporsi in quattro set per 4-6 6-3 7-6 6-1. Il piemontese ha una grande chance ora di arrivare agli ottavi, visto che sfiderà l’australiano James Duckworth, che ha battuto a sorpresa l’americano Sam Querrey.

Si è fermato, invece, il cammino di Gianluca Mager. Il ligure è stato sconfitto in tre set dall’australiano Nick Kyrgios al termine di un match combattuto e che ha visto il nativo di Sanremo uscire dal campo anche con qualche rimpianto, in particolare per il primo set.

RISULTATI TABELLONE MASCHILE WIMBLEDON 2021 (1 LUGLIO)

Bedene (Slo) b. Nishioka (Jpn) 6-1 6-0 6-2

Zverev (Ger) b. Sandgren (Usa) 7-5 6-2 6-3

Garin (Chi) b. Polmans (Aus) 7-6 6-2 2-6 7-6

Duckworth (Aus) b. Querrey (Usa) 7-5 6-7 6-3 6-2

Bautista (Spa) b. Kecmanovic (Srb) 6-3 6-3 6-7 3-6 6-3

Berrettini (Ita) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-3 6-4 7-6

Martinez (Spa) b. Monfils (Fra) 6-3 6-4 4-6 7-6

Norrie (Gbr) b. Bolt (Aus) 6-3 6-1 6-2

Thompson (Aus) b. Nishikori (Jpn) 7-5 6-4 5-7 6-3

Ivashka (Blr) b. Chardy (Fra) 4-6 6-3 6-2 6-4

Sonego (Ita) b. Galan Riveros (Col) 4-6 6-3 7-6 6-1

Fritz (Usa) b. Johnson (Usa) 6-4 7-6 4-6 6-7 6-4

Bublik (Kaz) b. Dimitrov (Bul) 6-4 7-6 7-6

Medvedev (Rus) b. Alcaraz (Spa) 6-4 6-1 6-2

Hurkacz (Pol) b. Giron (Usa) 6-3 6-2 6-4

Cilic (Cro) b. Bonzi (Fra) 6-4 3-6 6-3 7-6

Federer (Sui) b. Gasquet (Fra) 7-6 6-1 6-4

Kyrgios (Aus) b. Mager (Ita) 7-6 6-4 6-4

Auger-Aliassime (Can) b. Ymer (Swe) 6-4 4-6 7-6 6-1

Foto: LaPresse