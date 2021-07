CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14:38 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa prima giornata del torneo di scherma e avi augura un buon proseguimento di giornata.

14:37 Arriva così la prima medaglia delle Olimpiadi per l’Italia, in attesa di scoprire di che metallo sarà quella di Vito Dell’Aquila nel taekwondo.

14:35 Ripercorriamo quello che è stato il percorso di Luigi Semele: l’azzurro ha superato ai sedicesimi di finale il cinese Yingming Xu (15-12), agli ottavi l’iraniano Mohammad Rahbari (15-7), ai quarti il compagno di squadra Enrico Berrè (15-10), in semifinale, con una fantastica rimonta, il coreano Junghwan Kim (15-12), prima di arrendersi in finale ad Aron Szilagyi (15-7).

7-15 Medaglia d’oro per Aron Szilagyi, terzo oro consecutivo per l’ungherese. Argento per un eccellente Luigi Samele, che si è trovato davanti una vero e proprio campione.

7-14 Attacco di Szilagyi.

7-13 Szilagyi a due stoccate dalla medaglia d’oro.

7-12 E ancora, questa volta para e risposta per l’azzurro!!

6-12 ANDIAMO!!! BISOGNA CREDERCI!

5-12 Sette stoccate di margine per Szilagyi.

5-11 Nuovamente parziale pesante, bisogna reagire.

5-10 Parata e risposta e l’ungherese prende nuovamente il largo.

5-9 Attacco di Szilagyi.

5-8 Si va alla pausa con Szilagyi avanti di tre stoccate.

5-7 LUIGI SAMELE, ANCORA PARATA E RISPOSTAAA!!!

4-7 E ANCORA SAMELE, PARZIALE DI 3-0 PER L’AZZURRO!

3-7 Va a vuoto Szilagyi, a segno Samele!

2-7 FORZA, FORZA!!! Parata e risposta per Gigi!

1-7 Parziale pesante, serve un altro miracolo.

1-6 Infermabile Szilagyi.

1-5 Ancora Aron.

1-4 Corto l’attacco di Samele, ne approfitta Szilagyi.

1-3 ARRIVA LA PRIMA STOCCATA DI SAMELE!

0-3 Partenza folle dell’ungherese.

0-2 Parata e risposta di Szilagyi.

0-1 Si parte con un attacco di Szilagyi.

14:14 Ci sarà da soffrire, l’ungherese va a caccia del terzo oro olimpico consecutivo.

14:13 Ci siamo, gli atleti stanno facendo il proprio ingresso in pedana!

14:11 L’avversario del nostro portacolori sarà l’ungherese Aron Szilagyi.

14:08 Sale la tensione, tra poco più di 5 minuti prenderà il via la finale della sciabola maschile con l’azzurro Luigi Samele!

10-11 Yiwen è la campionessa olimpica della spada femminile!

10-10 Incredibileeee, a segno Popescu quando mancavano 3 secondi sul cronometro.

9-10 Stoccata di Sun a 12 secondi dalla fine!

9-9 Un minuto senza stoccate e cartellino rosso per entrambe.

8-8 Bellissimo colpo in accosciata per Popescu.

7-8 Passa in vantaggio la cinese!

7-7 50 secondi per tirare una stoccata, Sun ha rischiato grosso.

7-6 Due parate e risposte per Popescu, la rumena si riprende la testa quando mancano tre minuti.

5-5 Si resta a contatto, le atlete sono visibilmente tese.

4-4 Attacco simultaneo.

2-3 La cinese Yun in vantaggio dopo i primi tre minuti.

2-2 Sun si riporta immediatamente in parità.

2-0 Doppio vantaggio per Popescu.

1-0 Prima stoccata per la rumena Popescu, c’è tanta tensione.

13:48 Cartellino giallo per entrambe, un minuto senza stoccate.

13:47 Si parte!

13:45 E’ il momento della finale della spada femminile, in pedana la cinese Yiwen Sun e la rumena Ana Maria Popescu.

15-11 Medaglia di bronzo per Junghwan Kim!

14-11 Kim si porta ad una stoccata dal bronzo.

12-11 Botta alla testa adesso per Kim, incontro che sta andando molto per le lunghe.

11-11 Piccolo problema alla caviglia per il coreano. Ne approfitta Bazadze.

11-10 Indemoniato Kim in questa fase finale.

9-10 Kim non ci sta e si riporta sotto.

6-8 Bazadze va alla pausa avanti di due.

6-6 Si torna in parità, scontro estremamente equilibrato.

4-5 Kim si riporta a contatto dopo essere stato sotto anche di tre stoccate.

2-4 Parziale di 4-0 per il georgiano.

2-2 Impatta immediatamente Bazadze.

2-0 Ancora Kim, che prova a partire forte.

1-0 Prima stoccata per Kim.

13:16 Si parte!

13:13 Tra pochi istanti toccherà alla finale per il bronzo della sciabola maschile, sarà sfida tra il georgiano Sandro Bazadze e il coreano Junghwan Kim.

13:10 Medaglia di bronzo per Katrina Lehis, festeggiamenti in pedana.

13:09 14-7 per Lehis, che si porta ad una stoccata dal bronzo.

13:08 Lehis prende il volo, 5 stoccate di vantaggio per lei.

13:07 Murtazaeva prova a rimanere a contatto (10-7).

13:06 +4 che sa di medaglia per Lehis.

13:05 Attacco simultaneo, 9-6.

13:04 L’estone vola verso il bronzo (8-4)!

13:03 Lehis avanti 7-4 quando mancano tre minuti al termine.

13:02 Ancora Lehis, non si ferma più!

13:01 L’estone prova a prendere il largo, doppio vantaggio importante.

13:00 Dritto al petto, Lehis si riporta avanti (5-4).

12:59 Non ci sta Lehis, che impatta immediatamente.

12:58 Passa in vantaggio la russa, tre stoccate consecutive per lei (4-3).

12:57 Doppia parata e risposta per Murtazaeva, tutto da rifare.

12:56 Prova ad allungare Lehis, l’estone è avanti 3-1 dopo i primi tre minuti.

12:55 Impatta immediatamente Murtazaeva.

12:54 La prima stoccata è per l’estone Lehis.

12:53 Cartellino giallo per entrambe, più di un minuto senza stoccate.

12:50 Si parte!

12:47 Tra pochi istanti toccherà alla finale per il bronzo della spada femminile, in pedana la russa Aizanat Murtazaeva e l’estone Katrina Lehis.

12:45 L’appuntamento con la finale è alle ore 14:15!

12:43 Rimonta commovente dell’azzurro, sul 6-12 sembrava persa, le speranze erano al lumicino, ma Luigi ci ha creduto e con un’incredibile serie di 9 stoccate a 0 si è guadagnato l’accesso in finale, pazzesco!

15-12 LUIGIIIIIIIII SAMELEEEEEEEEE E’ IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! E’ MEDAGLIAAAAA PER L’ITALIAAAAAAAAA!!!

14-12 STOCCATA VINCENTE DI SAMELE, NE MANCA UNAAAAAA!!!!

13-12 E PASSA IN VANTAGGIO LUIGI SAMELE, CI CREDIAMO!!

12-12 PARITAAAAAAAAAAA’!!! SI SOFFRE!

11-12 ANCORA A SEGNO SAMELE!

10-12 ATTACCO NO, CONTRATTACCO SI, SAMELE SI PORTA A DUE STOCCATE DA KIM!

9-12 COLPO AL BRACCIO DI SAMELE!!!

8-12 ANCORA UNA STOCCATA DI LUIGI, ANDIAMOO!

7-12 SI SBLOCCA L’AZZURRO! Serve una reazione.

6-12 Parziale di 4-0 per il coreano.

6-11 Ancora Kim.

6-10 Kim si porta a +4, si fa dura.

6-9 Kim non molla un colpo.

6-8 Cartellino giallo per il coreano, piede fuori pedana.

6-8 PARATA E RISPOSTA DI SAMELE!

5-8 Kim va alla pausa con tre stoccate di vantaggio.

5-7 ATTACCO A SEGNO PER LUIGI!

4-7 Nuovo allungo di Kim, che sta facendo la voce grossa adesso.

4-4 PARITA’, ARRIVA LA REAZIONE DELL’ AZZURRO!

3-4 SAMELE SI RIFA SOTTO!

1-4 Attenzione, il coreano vola a +3.

1-3 Parata e risposta per Kim.

1-2 AFFONDA SAMAELE!

0-2 Prova subito l’allungo Kim.

0-1 La prima stoccata è del coreano.

12:26 SI PARTE!

12:25 Sale l’attesa, gli atleti fanno il proprio ingresso sul campo gara.

12:23 L’azzurro sfiderà il coreano Junghwan Kim, testa di serie n.15.

12.20 CI SIAMO! Tra pochi istanti toccherà a Luigi Samaele!

12:16 Allungo finale di Szilagyi, che vola in finale (15-13)!

12:14 Arriva addirittura il sorpasso del georgiano, che si porta a due stoccate dalla vittoria.

12:12 Ennesima reazione di Bazadze, che impatta sull’ 11-11.

12:11 L’ungherese mantiene due stoccate di vantaggio, 11-9.

12:10 Nuovo allungo di Szilagyi, si va ad elastico (10-8).

12:08 Tre parate e risposte consecutive per Bazadze, che si riporta in parità, 8-8!

12:07 Szilagyi va alla pausa con tre stoccate di margine: 8-5.

12:06 L’ungherese mantiene due stoccate di vantaggio: 7-5.

12:05 Parziale di 6 stoccate ad una per Szilagyi.

12:04 Impatta sul 4-4 Szilagyi, bella reazione dell’ungherese.

12:03 Sblocca il punteggio Szilagyi.

12:03 Prova subito l’allungo il georgiano, 3-0 per lui.

12:01 Parata e risposta per Bazadze.

11:58 Gli atleti si presentano in pedana, vi ricordiamo che nella sciabola ci sono due round senza tempo, il primo che arriva a 15 stoccate vince. Tra i due round c’è una piccola pausa che si fa appena uno dei due schermitori arriva a quota 8.

11:55 Nella prima semifinale si affronteranno il georgiano Sandro Bazadze e l’ungherese Aron Szilagyi.

11:52 Alle ore 12:00 scatteranno le semifinali della sciabola maschile.

11:49 Attacco simultaneo, Ana Maria Popescu è in finale e si giocherà l’oro con la cinese Yiwen Sun.

11:48 Popescu vola sul 14-10 quando mancano 30 secondi alla fine.

11:47 Stoccata al petto per Lehis, che non molla.

11:47 Attacco simultaneo, Popescu a due stoccate dalla vittoria.

11:46 Popescu ricaccia immediatamente indietro la sua avversaria: 12-8.

11:46 Lehis prova ad accorciare le distanze.

11:45 Di nuovo un attacco simultaneo: 11-7.

11:44 Stoccata del +4 per Popescu, la rumena si avvicina alla vittoria.

11:43 Ancora un attacco simultaneo: 9-6.

11:42 Attacco simultaneo: 8-5.

11.42 Dilaga adesso la rumena, tre stoccate di vantaggio nella spada non sono poche.

11:41 Doppia stoccata per Popescu, primo vero allungo dell’incontro.

11:40 Lehis impatta nuovamente: 4-4.

11:39 Ottima partenza di Popescu, che non lascia scampo all’avversaria.

11:38 Bell’affondo di Lehis, si continua punto a punto.

11:36 Popescu in vantaggio 3-2 dopo i primi tre minuti.

11:35 Attacco simultaneo: 2-2.

11:34 Affonda dritta al petto Lehis.

11:32 Prima stoccata vincente per la rumena, che è assolutamente favorita.

11:30 Si parte!

11:27 Nella seconda semifinale si sfideranno l’estone Katrina Lehis e la rumena Ana Maria Popescu.

11:24 Allungo di Yiwen Sun, la cinese vince 12-8 e vola in finale per l’oro!

11:23 Attacco simultaneo.

11:22 Ancora Sun, questa volta è fatta, non c’è tempo per rientrare.

11:21 Non ci sta Murtazaeva, la russa si riporta a -1, 18 secondi sul cronometro.

11:20 Stoccata di Sun, potrebbe essere decisiva, 8-6!

11:19 Dritta al petto Sun, che non ne vuole sapere di perdere.

11:18 Attacco simultaneo, 6-6.

11:17 Parità, che reazione di Murtazaeva, si decide tutto nell’ultimo minuto! 5-5.

11:16 Si rifa sotto la russa, 5-4!

11:15 Quando mancano tre minuti alla fine Yiwen Sun conduce per 5-3.

11:14 Si sblocca Murtazaeva con una stoccata al collo, nella spada tutto il corpo vale come bersaglio.

11:13 Prende il largo la cinese, parziale di 5 stoccate a 0!

11:12 Ottimo affondo di Sun, 4-2.

11:11 Cartellino giallo per Murtazaeva: vi ricordiamo che nella spada se per un minuto non vengono messe a segno stoccate il giudice di gara ammonisce la schermitrice che si trova in svantaggio.

11:09 Ancora una stoccata alla spalla per Yiwen Sun, 3-2.

11:08 Finisce qui il primo round, atlete molto controllate come spesso accade nella spada.

11:06 Impatta subito sul 2-2 la cinese.

11:04 Si sblocca Sun, che attacca alto alla spalla.

11:03 Parata e risposta per Murtazaeva, che si porta sul 2-0.

11:02 La prima stoccata vincente è della russa, che butta subito un grido in faccia all’avversaria! 1-0.

10:59 Si parte!

10:56 La spada femminile prevede 3 round da 3 minuti ciascuno, vince l’atleta che arriva prima a 15 stoccate o che al termine dei 9 minuti si trova in vantaggio.

10:54 Le atlete stanno facendo il proprio ingresso in pedana, ci siamo quasi.

10:51 Vi ricordiamo che la vincitrice del match andrà in finale per l’oro, la sconfitta avrà comunque la possibilità di giocarsi la medaglia di bronzo.

10:48 I favori sono tutti dalla parte della cinese, che è testa di serie n.4, mentre la russa si presenta come n.33.

10:45 La prima semifinale femminile sarà tra la russa Aizanat Murtazaeva e la cinese Yiwen Sun.

10:42 Purtroppo nella spada femminile le nostre portacolori non sono riuscite a raggiungere le semifinali: Mara Navarria è uscita agli ottavi di finale, mentre Federica Isola e Rossella Fiammingo si sono spinte fino ai quarti.

10:39 L’Italia resterà con fiato sospeso fino alla fine, Luigi Samele sfiderà infatti Kim Junghwan alle 12:25.

10:36 Il programma prevede dalle 11:00 le semifinali della spada femminile, dalle 12:00 quelle della sciabola maschile.

10:33 Ben ritrovati amici di OA Sport, è il momento delle semifinali!

9.16 Di conseguenza l’appuntamento con la DIRETTA LIVE della scherma sarà alle 12.00 per la prima semifinale per poi vivere le emozioni di quella di Luigi Samele alle 12.25. Un caro saluto e a più tardi.

9.13 Samele quindi si prende questa semifinale nella quale affronterà il coreano Kim che ha superato 15-14 il russo Ibragimov (ore 12.25). La prima semifinale (ore 12.00) vedrà invece protagonisti l’ungherese Szilagyi, a caccia di uno storico tris di ori olimpici, e il georgiano Baladze.

9.08 STAVOLTA L’ARBITRO DA’ IL VIA LIBERA A SAMELE!!!!! SEMIFINALE PER SAMELE CHE VINCE IL DERBY CONTRO BERRE’!!!

9.07 MOMENTO DI SUSPENCE: L’ARBITRO NON ASSEGNA LA STOCCATA A SAMELE!

9.06 SAMELEEEE!!! ATTACCO E CONTRATTACCO!!! 14-9!!!

9.05 ANCORA UN BOTTA E RISPOSTA E SAMELE SI AVVICINA ALL’OBIETTIVO: 13-9.

9.04 SI DIFENDE BENE DA DIETRO BERRE’: 11-8.

9.03 PARATA E RISPOSTA SAMELE!! 11-7!! SI AVVICINA LA SEMIFINALE!!

9.03 Scivola Berre’! Si accosta subito a lui sportivamente Samele.

9.02 TROVA IL PERTUGIO SAMELE!! 10-7!!

9.02 VA A SEGNO BERRE’!! MA RISPONDE SUBITO SAMELE! 9-7!!

9.01 DUE PARATE E RISPOSTE DI SAMELE! 8-5! Si va con questo risultato alla pausa.

9.00 SAMELE TROVA IL TEMPO GIUSTO PER FARE BRECCIA SU BERRE’!!! 6-5!!

8.59 BERRE’ RAGGIUNGE IL SUO COMPAGNO DI SQUADRA SUL 5-5.

8.59 BERRE’ CON LA PUNTA PRIMA DI SAMELE! 5-4!

8.58 PARATA E RISPOSTA DI SAMELE!! 5-2!! POI BRAVO BERRE’ AD ATTACCARE CON REATTIVITA’! 5-3!

8.57 ADESSO E’ SAMELE A PRENDERE L’INIZIATIVA! 4-2!

8.56 Inizio equilibrato tra varie finte e botte e risposte: 2-2. I due si conoscono evidentemente molto bene.

8.55 COMINCIA IL DERBY ITALIANO TRA SAMELE E BERRE’!!!

8.52 Alle 8.55 sarà la volta dei quarti di finale della spada maschile: l’Italia è sicura di avere almeno un semifinalista. Si terrà infatti lo scontro fratricida tra Enrico Berre’ e Luigi Samele.

8.50 Le semifinali quindi sono tra la sorprendente russa Murtazaeva che affronterà la cinese Sun e l’estone Lehis che se la vedrà contro la rumena testa di serie n.2 Popescu. Queste atlete si giocheranno le medaglie.

8.47 Davvero peccato per le due azzurre che in ogni caso hanno poco da rimproverarsi: Rossella Fiamingo ha affrontato un’avversaria più energica e fresca, Federica Isola ha fatto uno splendido percorso al debutto assoluto alle Olimpiadi e per pochissimo non ha raggiunto le semifinali.

8.44 L’ATTACCO DELLA SUN E’ VINCENTE! Finisce l’avventura delle azzurre.

8.43 MINUTO SUPPLEMENTARE! FEDERICA ISOLA HA LA PRIORITA’: FINISSE COSI’ VINCEREBBE L’AZZURRA!

8.42 Doppio cartellino e stoccata per entrambe per mancanza di combattività: 10-10.

8.42 PUNTO DOPPIO!! 9-9 TRA SUN E ISOLA! 30 SECONDI ALLA FINE!

8.41 LEHIS IN SEMIFINALE! L’estone elimina Fiamingo con il punteggio di 15-7.

8.40 SULLA PEDANA GIALLA E’ 8-8! CHE EQUILIBRIO, CHE TENSIONE TRA SUN E ISOLA!

8.39 CI PROVA ANCORA FIAMINGO, MA LA DISTANZA E’ INSORMONTABILE: 12-4.

8.38 SITUAZIONE DISPERATA PER FIAMINGO CHE E’ SOTTO PER 11-3.

8.37 ISOLAAAAAA!!!!! PUNTO FONDAMENTALE PER L’8-6!!

8.36 STOCCATA DELLA SUN! 7-6 IN FAVORE DI ISOLA! ASSALTO SERRATO!

8.35 Si va alla pausa con Lehis avanti 8-1 su Fiamingo. Serve un miracolo negli ultimi tre minuti. Isola avanti 7-4 sulla cinese Sun!

8.34 8-1 LEHIS! INTANTO ISOLA AVANTI 5-3 SULLA PEDANA GIALLA!

8.33 ANCORA LEHIS, BLOCCATA FIAMINGO: 7-1!

8.32 PRIMO PUNTO PER ROSSELLA FIAMINGO! PROVA A REAGIRE L’AZZURRA! 6-1!

8.31 Prepara a lungo il colpo Fiamingo, ma si espone ad un altro tocco di Lehis: 6-0.

8.30 Non trova un affondo Rossella Fiamingo: 5-0 Lehis e divario sempre più pesante.

8.29 BRAVISSIMA FEDERICA ISOLA! L’AZZURRA E’ AVANTI 3-2 SULLA CINESE SUN!!

8.28 4-0 LEHIS! Finisce il primo periodo: Fiamingo deve reagire.

8.27 Altro punto per Lehis: 3-0 e Fiamingo in difficoltà.

8.27 Non parte bene Fiamingo che è sotto 2-0 contro l’estone Lehis.

8.26 COMINCIANO I QUARTI DI FINALE DELLA SPADA FEMMINILE CON FIAMMINGO E ISOLA!!!

8.22 Rossella Fiamingo ha fatto un grande percorso finora: dopo aver superato la brasiliana Moellhausen si sono aperte le porte per fare un bel percorso.

8.14 Alle 8.25 l’appuntamento è con i quarti di finale della spada femminile: ancora in contemporanea Rossella Fiamingo che se la vedrà con Katrina Lehis e Federica Isola contro la cinese Yiwen Sun.

8.10 GIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SAMELEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! SARA’ DERBY CON BERRE’ AI QUARTI!!! UN ITALIANO IN SEMIFINALE!!!!!

8.09 AD UNA STOCCATA DALLA VITTORIA SAMELE!! 14-7!!!

8.09 RAHBARI CI PROVA ANCORA: 12-7 DA 12-4.

8.08 SAMELEEEEE ANCORAAAA!!!! 12-4!!! CONTROLLO ASSOLUTO DELLA SFIDA!!!

8.07 PARATA E RISPOSTA!! 11-3 IN FAVORE DI SAMELE! SI AVVICINA L’OBIETTIVO!

8.06 CONTINUA A GESTIRE LA SITUAZIONE SAMELE: 10-3.

8.05 ARRIVA UN’ALTRA STOCCATA PER SAMELE!! 9-1!! ANCORA MARGINE AMPLISSIMO!

8.04 RAHBARI PROVA A SCUOTERSI: 8-1.

8.03 CONTROLLA IL SUO AVVERSARIO E PIAZZA LA STOCCATA DELL’8-0!! SI VA ALLA PAUSA CON UNA SORTA DI CAPPOTTO!

8.01 SCATENATO SAMELE!! 7-0 ALL’IRANIANO RAHBARI! SEMPRE SUA L’INIZIATIVA!

8.01 CHE PARTENZA PER SAMELEE!!!!!! 5-0 IN UN FAZZOLETTO!!! STRAORDINARIO!!

8.00 PARTE LA SFIDA DI LUIGI SAMELE NEGLI OTTAVI DI FINALE!

7.54 Alle ore 8.00 sarà la volta di Luigi Samele: una vittoria del bolognese ci permetterebbe di avere la certezza di avere un azzurro in semifinale in questo torneo olimpico e quindi di entrare in zona medaglie.

7.51 Berré affronterà il vincente del match che vede scontrarsi l’iraniano Rahbari e il nostro Luigi Samele.

7.49 ENRICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BERREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE”!!!!!!!!! QUARTI DI FINALE!!!! 15-12 AL RUMENO TEODOSIU!!!

7.48 C’E’ L’INIZIATIVA DI ENRICOOOOO!!!!! 14-12 PESANTISSIMO!!!!

7.47 ATTENZIONE, ALTRO PUNTO PER TEODOSIU! 13-12. SITUAZIONE NON FACILE.

7.46 REAZIONE IMPETUOSA DI TEODOSIU!! 13-11!! TRE PUNTI DI FILA!!

7.46 ARRIVA PRIMA BERRE’!!!! 13-8!!!! SEMPRE PIU’ VICINI!!

7.45 ANCORA BERRE’!!! VANTAGGIO SEMPRE PIU’ AMPIO!! 12-8!!

7.44 BERRE’ SPINGE L’AVVERSARIO IN FONDO ALLA PEDANA!! 11-8!! PUNTI IMPORTANTISSIMI!

7.43 ANCORA ASSALTO OTTIMO DI BERRE’!!! 9-7!!!

7.42 8-7 BERRE’!!! L’AZZURRO VA ALLA PAUSA IN VANTAGGIO!

7.41 ALTRA GRANDE RISPOSTA DI BERRE’!!! 7-7!!

7.40 ATTACCO DI ENRICO BERRE’ E PAREGGIO!! 6-6!!!

7.39 Grazie al video non viene confermata una stoccata a Teodosiu: 6-5.

7.38 TEODOSIU FA ANCORA BRECCIA: 6-5.

7.37 PASSO AVANTI E AFFONDO DI BERRE’!! DUE PUNTI FONDAMENTALI ED EQUILIBRIO: 5-5!

7.37 Tocca prima Teodosiu che si prende il punto del 4-3.

7.36 TERZO PUNTO DI FILA BERRE’!!! 3-3!!

7.36 BRAVO BERRE’!!! DUE ATTACCHI SPREGIUDICATI E CORAGGIOSI: 2-2.

7.35 PARTE BENE TEODOSIU: 0-2 IMMEDIATO.

7.35 COMINCIA LA SFIDA TRA TEODOSIU E BERRE’!!

7.32 In pedana anche la testa di serie numero 1 Sanguk Oh che affronterà l’egiziano Amer.

7.25 Alle ore 7.35 cominceranno gli ottavi di finale della sciabola maschile: subito in pedana Enrico Berré contro il rumeno Teodosiu.

7.22 Avremo quindi due italiane ai quarti di finale: il derby fra Navarria e Fiamingo ci avrebbe potuto garantire una presenza in semifinale.

7.20 FINISCE QUI! Mara Navarria viene eliminata da Katrina Lehis per 15-10. Sarà l’estone ad affrontare Rossella Fiamingo ai quarti.

7.19 E’ ANCORA VIVA MARA NAVARRIA!! 14-9!

7.18 LEHIS A UNA STOCCATA DAI QUARTI DI FINALE: 14-8.

7.18 SUBISCE UN ALTRO PUNTO NAVARRIA! A 1:35 DALLA FINE E’ SOTTO 13-8.

7.17 BRAVA MARA!! C’E’ ANCORA UNA SPERANZA: 12-8!

7.17 Torna a più cinque Lehis: 12-7.

7.16 PUNGE NAVARRIA!! DOPO AVER LAVORATO LA STOCCATA, LA PIAZZA! 11-7!

7.15 Lehis ristabilisce le distanze a fine secondo tempo. L’estone è avanti 11-6.

7.14 BENE MARA!!! NON DEVE MOLLARE ORA! 10-6.

7.14 Niente da fare: Lehis continua a sorprendere Navarria. 10-5.

7.13 Lehis è ancora una volta molto reattiva: 9-5.

7.13 COLPO DOPPIO!! PUNTEGGIO SULL’8-5.

7.13 DUE BELLE PARATE PER MARA NAVARRIA!! 7-4 E DUE PUNTI DI FILA!

7.12 LEHIS E’ UNA SENTENZA!! 7-2.

7.12 BELLA FINTA DI NAVARRIA! 6-2!!

7.11 ANCORA L’ESTONE! VANTAGGIO CHE SI FA PESANTE: 6-1.

7.10 SUBITO LEHIS ALLA SPALLA! 5-1!

7.10 Si va alla prima pausa con Lehis che è avanti 4-1: partita ancora lunga in ogni caso.

7.09 ANCORA LEHIS! 4-1 PESANTE!

7.08 Prova ad esporsi Navarria, controbatte Lehis che piazza il 3-1.

7.07 E’ VINCENTE L’ASSALTO DI LEHIS: 2-1!

7.06 Si parte con un colpo doppio: 1-1 e situazione che resta invariata.

7.05 COMINCIA IL CONFRONTO TRA MARA NAVARRIA E KATRINA LEHIS!

7.01 Fra pochissimo scenderà in pedana proprio Mara Navarria per la sua sfida a Katrina Lehis alle ore 7.05.

6.59 Per Rossella Fiamingo ci potrebbe essere un derby: la vice campionessa olimpica in carica se la vedrà contro la vincente della sfida tra la nostra Mara Navarria e l’estone Lehis.

6.57 Federica Isola se la vedrà ai quarti di finale contro una cinese: la vincente tra Zhu e Sun.

6.55 Davvero straordinarie le nostre azzurre che in contemporanea hanno portato a casa due vittorie di grandissimo spessore per volare tra le migliori otto del tabellone.

6.53 ISOLAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! FEDERICA ISOLA AI QUARTI DI FINALE!!!! DOPO ESSER PARTITA SOTTO 0-3, UNA VITTORIA SPLENDIDA PER 15-8 CONTRO LA TDS N.5 LIN!!! DUE AZZURRE AI QUARTI!!!

6.53 FIAMINGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! DA URLO QUESTA RIMONTA!!!!!!!!!!!!!!!! 15-13!!!!!!!!!!!! QUARTI DI FINALE!!!!!!

6.52 TORNA SOTTO JARECKA!!! DUE STOCCATE VINCENTI!! 14-13!!! 6 SECONDI!

6.51 STUPENDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! TRE PUNTI IN CINQUE SECONDI!!!!!!!!! 14-11 FIAMINGO!!!!!

6.51 PAREGGIOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! FIAMINGO TOCCA E RIAGGANCIA L’AVVERSARIA!!!

6.50 SIIIIII!!!! 10-11!!! LA REAZIONE DI FIAMMINGO!!!

6.49 ANCORA ROSSELLA!!!! CHE ASSALTO!!! 9-10!!! POCO MENO DI UN MINUTO!!

6.48 LA STOCCATA DI FIAMINGO!!! NON MOLLA ROSSELLA!! 8-10!!

6.48 Riallarga il suo vantaggio con due rimesse Jarecka: la polacca è avanti 10-7.

6.47 TOCCA ANCORA FIAMINGOOOOOO!!!! 7-8!!! L’AZZURRA VUOLE RIMONTARE!!

6.46 ARRIVA IL COLPO PER FIAMINGO! PORTA INDIETRO L’AVVERSARIA, LA PROVOCA E LA TOCCA! 8-6!!

6.46 JARECKA PRENDE IL LARGO! 8-5 PER LA POLACCA CHE SI DIFENDE ANCORA NEL MIGLIORE DEI MODI!

6.45 Seconda pausa: Jarecka avanti 7-5 su Fiamingo. Sulla pedana gialla Isola ha recuperato dallo 0-3 fino al 4-4 contro la forte cinese Lin.

6.43 Altra grande stoccata di Jarecka! La polacca è avanti 7-5.

6.43 DUE COLPI DOPPI!! 6-5 IN FAVORE DI JARECKA!

6.42 Trova il bersaglio Jarecka!!! La polacca si difende e tocca l’avversaria.

6.41 Cartellino rosso ad entrambe per inattività: si sale sul 3-3.

6.40 Si va alla pausa sul 2-2 tra Fiamingo e Jarecka. Sulla pedana gialla Federica Isola è sotto 3-0 contro la cinese Lin.

6.39 BRAVISSIMA ROSSELLA! PARATA E RISPOSTA! 2-2 E RIAGGANCIO.

6.38 PAREGGIA SUBITO JARECKA CHE TROVA IL VARCO! 1-1!

6.37 LA PRIMA STOCCATA E’ DI FIAMINGO!! ATTACCO DECISO E TEMPISMO PERFETTO!

6.37 Entrambe vengono ammonite dopo un minuto di inattività.

6.36 Fase di studio iniziale tra Fiamingo e Jarecka, nessuna delle due affonda il colpo.

6.35 COMINCIANO I DUE CONFRONTI!

6.33 Due le italiane contemporaneamente impegnate: Federica Isola contro la cinese Sheng Lin e Rossella Fiamingo contro la polacca Aleksandra Jarecka.

6.29 Si sono conclusi quindi i sedicesimi di finale del tabellone della sciabola maschile. Adesso cominceranno gli ottavi di finale della spada femminile.

6.26 L’iraniano Rahbari batte a sorpresa il francese Apithy per 15-13 ed affronterà Luigi Samele agli ottavi di finale.

6.24 Il georgiano Baladze non tradisce contro l’egiziano Samer e passa al turno successivo dove affronterà un altro egiziano: Elsissy.

6.23 Lo statunitense Dershwitz (testa di serie n.2) batte 15-9 il giapponese Streets: agli ottavi di finale c’è il sudcoreano Kim.

6.20 Aron Szilagyi passeggia sul venezuelano Quintero con il punteggio di 15-7: per lui agli ottavi sarà sfida all’iraniano Abedini.

6.13 Sta debuttando anche il due volte campione olimpico, l’ungherese Aron Szilagyi che va a caccia quest’anno di un tris epocale.

6.08 Alle 6.10 si completeranno i sedicesimi di finale del tabellone della sciabola maschile.

6.04 L’appuntamento per i colori italiani sarà adesso alle 6.35 quando scenderanno contemporaneamente in pedana Federica Isola contro la cinese Sheng Lin e Rossella Fiamingo contro la polacca Aleksandra Jarecka.

6.00 Bravissimo Luigi Samele che ha saputo reagire nel finale e sbloccare una partita estremamente equilibrata sin dall’inizio. Il bolognese affronterà uno tra l’iraniano Rahbari e il francese Apithy.

5.58 SAMELEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!! CHE RIMONTA!!!!!!!!! ANCHE LUI AGLI OTTAVI DI FINALE!!!!!! 15-12 A XU!!! DUE SU TRE PER L’ITALIA!!!

5.57 ANCORA SAMELEE!!!!!!!! 14-12!!! TRE PUNTI DI FILA!!!!

5.57 VANTAGGIO SAMELE!!!!!!! CHE ATTACCO!!!! 13-12!!!

5.56 ATTACCO QUASI DA TERRA DI SAMELE!!! 12-12!!

5.56 ANCORA XU AVANTI!! 12-11!

5.55 ANCORA ATTACCO E REAZIONE!!! 11-11!!! PARTITA SERRATISSIMA!!

5.54 TOCCA SAMELEEEEEEE!!!!!!!!!! 10-10!!!!! ANCORA PARI!!!

5.53 BOTTA E RISPOSTA! Rimane intatto il divario: 10-8 in favore del cinese.

5.52 CONTRATTACCO DI XU!! 9-7!!!

5.51 Ancora il cinese!! 8-7 e sorpasso!! Si va alla pausa!

5.51 RISPONDE XU!!! LOTTA DI NERVI!! 7-7!!

5.50 SAMELEEEEE!!!! FINTA E BERSAGLIO PRESO!!! 7-6!!!

5.50 ASSALTO VINCENTE DI SAMELE!!! 6-6!!!

5.49 TORNA SOTTO SAMELE!! 5-6!!! L’AZZURRO CI CREDE!!

5.48 DUE ATTACCHI VINCENTI DI XU: 5-3!

5.47 Ancora un botta e risposta e tutto in parità: 3-3!

5.47 Inizio equilibrato e spregiudicato da ambo le parti: 2-2.

5.46 COMINCIA LA SFIDA TRA SAMELE E XU!!

5.36 Alle 5.45 sarà la volta di Luigi Samele che debutterà contro il cinese Yingming Xu nei sedicesimi di finale.

5.33 Enrico Berré quindi non troverà Luca Curatoli nella sfida fraticida, ma per lui ci sarà il sorprendente rumeno Teodosiu.

5.31 ENRICO BERREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! OTTAVI DI FINALE!!!!! 15-10 A FERJANI!!! CONSOLAZIONE DOPO L’ELIMINAZIONE DI CURATOLI!!

5.31 FERJANI PROVA A RIFARSI SOTTO: 14-10 CON TRE OTTIME FINTE.

5.30 DUE STOCCATE VINCENTI!!! 14-7!!! AD UNA LUNGHEZZA DALLA VITTORIA!!

5.29 VA A SEGNO BERRE’!!! FINTA E COLPO SOTTO: 12-7.

5.28 Momento difficile per Enrico Berré che adesso sta subendo la reazione dell’avversario: 11-6.

5.27 STAVOLTA PREMIATO FERJANI CHE RIESCE A FARE TRE PARATE E RISPOSTE. 11-5.

5.26 ANCORA ASSALTO VINCENTE DI BERRE’!!! 11-2!!

5.25 ATTACCO CON FINTA DI BERRE’!!! 10-2!! SEMPRE LUI A PRENDERE L’INIZIATIVA!

5.24 Si va alla pausa sul vantaggio di 8-1 in favore di Enrico Berré: adesso non bisogna staccare la spina come ha fatto Curatoli in precedenza.

5.23 C’E’ SOLO UN ATLETA IN CAMPO!!! BERRE’ AVANTI 8-1!!!! AGGRESSIVITA’ STRAORDINARIA DELL’AZZURRO!

5.22 CHE PARTENZA DI BERRE’!!! DAVVERO CENTRATO IN QUESTO AVVIO L’AZZURRO CON TRE PARATE E RISPOSTE: 3-0!!

5.21 COMINCIA IL CONFRONTO TRA FERJANI E BERRE’!!!

5.14 Alle 5.20 andrà in scena proprio la sfida tra il tunisino Ferjani e il nostro Berré. Alle 5.45 in pedana Luigi Samele contro il cinese Yingming Xu.

5.11 Era partito bene Curatoli che poi è andato sempre più spegnendosi nello svilupparsi del match, perdendosi anche in diverse proteste con l’arbitro. Teodosic affronterà uno tra Ferjani e il nostro Enrico Berré che si incroceranno tra poco.

5.08 NOOOOOOOOOOOOOOO!!!! TEODOSIU BATTE PER 15-13 CURATOLI! Sorpresa negativa: il napoletano dice addio al torneo olimpico.

5.07 Fase confusa e intensa: tanti colpi simultanei.

5.06 ATTACCO DI TEODOSIU!! 14-13 PER IL RUMENO! NON SI PUO’ SBAGLIARE!!

5.05 IL CONTRATTACCO DELL’AZZURRO! 13-13! Situazione delicatissima!

5.05 E’ AVANTI TEODOSIU!!! DI UN SOFFIO PRIMA DI CURATOLI! 13-12.

5.04 PORTA L’AVVERSARIO IN FONDO CURATOLI!! 12-12!!!

5.04 Ancora Teodosiu!! Il rumeno sta alzando i giri nel motore: 11-11.

5.03 CURATOLI INTERROMPE LA STRISCIA DI TEODOSIU!! 11-10!!

5.03 TRE PARATE E RISPOSTE PER TEODOSIU: 10-9.

5.02 E’ UN DOMINIO!! 10-6 CURATOLI!!

5.02 ALTRA STOCCATA DI CURATOLI! 9-5!

5.01 Si va alla pausa! Curatoli avanti 8-5 su Teodosiu.

5.00 PARATA E RISPOSTA DI TEODOSIU E POI DI CURATOLI: 8-5!

4.59 SUBITO L’ATTACCO DI CURATOLI DOPO L’INTERRUZIONE!! 7-4!

4.58 DUE STOCCATE VINCENTI PER CURATOLI! CHE INTENSITA’!! 6-4!!

4.57 TEODOSIU AGGANCIA!! 3-3!!

4.57 LA REAZIONE DI TEODOSIU!! DUE PUNTI CON DUE GRANDI AGGRESSIONI! 3-2.

4.56 SUBITO CURATOLI!!! TRE STOCCATE IN POCHISSIMI SECONDI!! 3-0!!

4.55 COMINCIA LA SFIDA TRA CURATOLI E TEODOSIU!!

4.48 Si avvicina il momento dell’esordio di Luca Curatoli, testa di serie numero 3 del tabellone della sciabola maschile. Il napoletano affronta ai sedicesimi di finale il rumeno Teodosiu.

4.45 Mara Navarria agli ottavi dovrà quindi vedersela contro l’estone Lehis che in precedenza ha avuto la meglio della polacca Trzebinska per 11-10.

4.42 NAVARRIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! COLPO DOPPIO FINALE E OTTAVI DI FINALE!!!!!!! 15-12!!!!! E’ EN-PLEIN ITALIA AGLI OTTAVI!!!!!

4.42 TOCCA NAVARRIA SULL’OFFENSIVA DI LICHAGINA!! 14-11!!!

4.41 ANCORA UN COLPO A TESTA NEL GIRO DI POCHI SECONDI!! 13-11 NAVARRIA!!

4.40 NAVARRIA REAGISCE AL COLPO DELL’AVVERSARIA!! 12-10!!

4.40 FONDAMENTALE STOCCATA DI NAVARRIA SULL’AVANZATA DI LICHAGINA!! 11-9!

4.39 Arrivano ancora insieme le punte: tre colpi doppi di fila e 10-9 il vantaggio di Navarria.

4.38 COLPO DOPPIO! Rimane avanti di un punto Navarria: 8-7, due minuti alla fine.

4.37 Attacca Navarria, ma non è decisa e Lichagina colpisce: 7-6.

4.35 Finisce il secondo parziale! Navarria avanti 7-5 su Lichagina, tutto rimandato agli ultimi tre minuti.

4.34 Lichagina mette a segno una stoccata, ma l’arbitro va al video e vede che prima ha toccato terra: non è valida.

4.33 Altro colpo doppio! Rimane intatto il vantaggio: 7-5.

4.33 Colpo doppio! Ha rischiato Navarria che era partita lontana: 6-4.

4.32 SCENDE AL BERSAGLIO BASSO E COLPISCE ANCORA NAVARRIA!! 5-3!!!

4.32 ATTACCA MARA NAVARRIA!!! PUNTO DEL 4-3!! PARTENZA VEEMENTE E ATTACCO VINCENTE!

4.31 In genuflessione colpisce Lichagina!! La russa trova l’aggancio: 3-3.

4.29 Finisce il primo periodo!! Navarria avanti 3-2 sulla russa Lichagina.

4.28 CHE ASSALTO DI NAVARRIA!!! A TUTTO GAS!! 3-2!!!

4.28 Si difende e trova lo spazio per colpire Lichagina!! 2-2.

4.27 LA STOCCATA DI NAVARRIA!!! 2-1!!! VANTAGGIO ITALIA!!

4.26 COLPO DOPPIO!! SUBITO AGGRESSIVITA’ DA PARTE DI ENTRAMBE!

4.25 SI COMINCIA!!!

4.23 In pedana fra pochissimo Mara Navarria che si scontra contro la russa Yulia Lichagina.

4.19 La coreana Song batte l’americana Holmes per 15-12: agli ottavi per lei c’è una tra Abdul Rahman e la testa di serie n.2, Popescu.

4.16 L’estone Lehis batte la polacca Trzebinska per 11-10 e vola agli ottavi dove troverà una tra la nostra Navarria e la russa Lichagina.

4.14 Analogo il punteggio per la polacca Knapik-Miazga che batte a sorpresa l’ucraina Kryvytska e affronterà la vincente tra Doig Calderon e Kong MWV.

4.11 La cinese Zhu batte per 15-8 l’americana Hurley e se la vedrà agli ottavi contro la vincente tra l’uzbeka Khakimova e la cinese Sun.

4.09 Dopo questa serie di match, alle 4.25 toccherà all’ultima azzurra che deve debuttare nella spada femminile: Mara Navarria che affronta la russa Yulia Lichagina.

4.01 Adesso sono in corso ben quattro sfide nella spada femminile: l’ucraina Kryvytska affronta la polacca Knapik-Miazga, la cinese Zhu fronteggia l’americana Hurley, la polacca Trzebinska se la vede con l’estone Lehis, l’americana Holmes si confronta con la coreana Song.

3.56 Fiamingo e Isola saranno contemporaneamente in pedana alle 6.35, nella prima mattinata italiana.

3.54 Rossella Fiamingo affronterà la polacca Jarecka agli ottavi: quest’ultima ha superato per 15-11 Kolobova ai sedicesimi.

3.53 Per Isola agli ottavi di finale ci sarà la cinese Lin, testa di serie n.5 del tabellone e scoglio tutt’altro che banale.

3.51 FINISCE COSI’!!!!!!!!!! FEDERICA ISOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! OTTAVI DI FINALE AL DEBUTTO OLIMPICO!!!!! 14-12 A BESBES!!!!!!

3.51 ALTRO COLPO DOPPIO!! 14-12!!!

3.50 COLPO DOPPIO!!! CINQUE SECONDI ALLA FINE! 11-13!!

3.49 UN’ALTRA DIFESA VINCENTE DI FEDERICA ISOLA!!!!! 12-9!!!!! CONTESA QUASI CHIUSA A VENTI SECONDI DALLA FINE!!

3.48 SIIIIIIIIIIII!!!!!!! GRANDE SCELTA DI TEMPO PER FEDERICA ISOLA!!!!! 11-9!!!!!!

3.48 Parata e risposta per Besbes. Si riapre tutto: 10-9.

3.47 Si sbilancia Isola, si abbassa e schiva Besbes che colpisce ancora: 10-8.

3.47 Mira ai piedi e trova il pertugio Besbes: 10-7.

3.46 ANCORA DA LONTANO ISOLA CHE SORPRENDE BESBES!! 10-6!

3.46 Altro colpo doppio con Isola che tiene bene la misura: 9-6.

3.45 Bella stoccata della tunisina alla mano: 8-5.

3.45 COLPO DOPPIO!! MANTIENE IL VANTAGGIO ISOLA: 8-4.

3.44 Dopo sei minuti il punteggio sorride a Federica Isola: 7-3 il suo vantaggio e partita che ha preso una direzione favorevole.

3.44 7-3 ISOLA!!!! CHE RAPIDITA’ NEL RIFLESSO!!!

3.43 SI ESPONE BESBES, E ISOLA E’ ANCORA BRAVISSIMA A PRENDERE IL BERSAGLIO!! 6-2!!

3.42 ISOLAAAA!!!! REAGISCE ALLA PRESSIONE DELLA BESBES E COLPISCE ANCORA!!! 5-2!!!

3.40 Viene assegnata la stoccata a Besbes! 4-2 in favore di Federica Isola.

3.39 Intanto Besbes ha chiamato il video: si è accesa la luce della stoccata, ma non sembrava esserci la distanza per un punto.

3.38 ANCORA ISOLA!!! E’ UN MONOLOGO!! DRITTA E DECISA ALLA SPALLA BESBES, MA LA NOSTRA RAPPRESENTANTE NON SI FA SORPRENDERE! 4-1!!

3.37 3-1 PER FEDERICA ISOLA!!! TIENE LA MISURA E MANDA A VUOTO L’AVVERSARIA!!!

3.36 PUNTO PER ISOLA!! EVITA IL COLPO ALLA GAMBA DELLA TUNISINA E VA A SEGNO!!! 2-1!!!

3.35 Arriva il minuto di interruzione al termine di tre minuti davvero interlocutori: poco coraggio e punteggio in equilibrio sull’1-1.

3.33 Ammonizione per entrambe per mancanza di combattività: fasi di studio troppo prolungate.

3.31 ECCO IL PUNTO PER ISOLA!! ATTACCA DA LONTANO E SI PRENDE IL PAREGGIO: 1-1!!

3.30 Parte bene la tunisina che trova il pertugio: 1-0.

3.29 Già in pedana anche la giovane milanese Federica Isola che affronta la veterana tunisina Sarra Besbes.

3.27 Nel frattempo la testa di serie numero 1 Injeong Choi è uscita per 15-11 contro la russa Murtazaeva.

3.26 Fiamingo adesso agli ottavi attende una tra la polacca Jarecka e la russa Kolobova: la vice campionessa olimpica vuole continuare a sognare!

3.23 FIAMINGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! 10-9!!!!!!!!! L’ULTIMA STOCCATA SIGNIFICA OTTAVI DI FINALE!!!! UNA VITTORIA IMPORTANTISSIMA CONTRO LA CAMPIONESSA DEL MONDO!!!

3.22 Doppio colpo! Ma l’arbitro decide che si resta sul 9-9. Se dovesse finire così passerebbe la brasiliana.

3.21 SI VA AL MINUTO SUPPLEMENTARE!! 9-9, SFIDA EQUILIBRATISSIMA! Queste due campionesse si conoscono bene e si vede, si stanno studiando per lunghi periodi.

3.20 Ancora la brasiliana!! 9-9 a 20 secondi dalla fine!

3.19 Fiamingo subisce la partenza di Moellhausen e la brasiliana si rifà sotto: 9-8.

3.19 ANCORA FIAMINGO PRENDE L’INIZIATIVA!!!! DUE PUNTI IN QUATTRO SECONDI!! SCELTA DI TEMPO PERFETTA!! 9-7!!!

3.18 SIIIIIIIIIIIIIII!!!!! 7-7!!!!! GRANDE PREPARAZIONE E ATTACCO DA LONTANO!! BRAVA ROSSELLA!!

3.18 Colpo doppio!! Punto per entrambe! La brasiliana è avanti 7-6, l’azzurra rimane sotto di un punto.

3.17 Ancora sorpresa Fiamingo! Parziale di 4-0 per Moellhausen che è avanti 6-5.

3.16 DI NUOVO IN PEDANA! ULTIMI TRE MINUTI CRUCIALI!

3.15 Ancora Moellhausen! Proprio mentre stava ritraendo il braccio, la brasiliana colpisce Fiamingo. Siamo 5-5 alla seconda interruzione.

3.14 Cartellino giallo per Moellhausen per scarsa combattività: un minuto senza stoccate.

3.13 Fase di studio e nessuna delle due trova il bersaglio.

3.12 Si fa ancora sorprendere Fiamingo dall’attacco all’altezza della spalla della brasiliana: 5-4.

3.12 Moellhausen porta Fiamingo in fondo alla pedana e la colpisce: 5-3.

3.11 ANCORA GRANDE ATTACCO DI FIAMINGO!! 5-2!!

3.10 Finisce il primo periodo! Rossella Fiamingo è avanti 4-2 su Moellhausen!

3.09 PUNTO DOPPIO!! ROSSELLA FIAMINGO MANTIENE I DUE PUNTI DI VANTAGGIO: 4-2!

3.08 Tante stoccate da parte di Moellhausen e alla fine Fiamingo deve cedere: 3-1.

3.07 VA A BUON FINE L’ASSALTO DI FIAMINGO!! 3-0!!

3.06 TROVA IL PERTUGIO GIUSTO ROSSELLA!!! 2-0!!

3.05 GRANDE OPPOSIZIONE DI FIAMINGO!! 1-0!

3.04 SI COMINCIA!!

3.01 SCENDONO IN PEDANA FIAMINGO E MOELLHAUSEN!! FORZA ROSSELLA!

2.57 Queste sfide stanno tardando a cominciare: ancore le atlete non sono scese sulle rispettive pedane.

2.50 Fra cinque minuti scenderà in pedana la prima azzurra: Rossella Fiamingo affronta l’ex azzurra e campionessa del mondo 2019 Nathalie Moellhausen in una sfida già affascinante e intrigante.

2.47 Nelle altre sfide il giapponese Streets batte l’algerino Bounabi per 15-9 ed affronterà l’americano Dershwitz (testa di serie n.2). Il venezuelano Quintero supera a sorpresa il padrone di casa Yoshida per 15-13 e se la vedrà con il bi-campione olimpico Szilagyi al secondo turno. Vittoria tirata dell’americano Mackiewicz sul giapponese Shimamura per 15-13: per lui ci sarà la testa di serie numero 1 Sanguk Oh.

2.39 Sarà Teodosiu ad affrontare Luca Curatoli! Il rumeno supera l’uzbeko Mamutov con il punteggio di 15-11. La sfida all’azzurro testa di serie numero 3 si terrà alle 4.55.

2.36 Mamutov si sta rifacendo sotto nel secondo parziale: 10-7 il vantaggio di Teodosiu che è meno netto rispetto all’inizio.

2.32 Che inizio per Teodosiu! Il rumeno è già avanti 6-1 su Mamutov e si prenota per affrontare Luca Curatoli.

2.30 Ricordiamo che alle 2.55 debutterà la prima azzurra: Rossella Fiamingo vuole riavvolgere il filo dopo l’argento di Rio 2016.

2.24 Alle 2.30 ci saranno altre quattro sfide che aprono il tabellone della sciabola maschile: il giapponese Shimamura affronta l’americano Mackiewicz, il padrone di casa Yoshida trova sulla sua strada il venezuelano Quintero, il giapponese Streets si confronta con l’algerino Bounabu. Infine l’incontro che ci interessa più da vicino: l’uzbeko Mamutov affronta il rumeno Teodosiu, chi vince troverà ai sedicesimi Luca Curatoli.

2.20 La rappresentante di Singapore Abdul batte la 26enne di Honh Kong Lin per 15-11: per lei al secondo turno c’è la rumena Popescu, testa di serie numero 2.

2.17 La russa Murtazaeva supera nettamente l’atleta di Hong Kong Hsieh con il punteggio di 14-7 ed affronterà ai sedicesimi la coreana Choi, testa di serie numero 1.

2.11 Al termine del secondo tempo, Murtazaeva comanda per 7-2 su Hsieh e Abdul 9-6 su Lin.

2.05 Finisce il primo dei tre periodi in entrambi i confronti in corso: la russa Murtazaeva comanda 3-0 sulla rappresentante di Hong Kong Hsieh e l’atleta di Singapore Abdoul Rahman è avanti 3-2 su Yik Hei Coco Lin.

2.00 COMINCIANO ANCHE LE OLIMPIADI PER LA SCHERMA!! BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!

1.58 A breve cominceranno i tabelloni con i primi turni sia nella spada femminile che nella sciabola maschile.

1.56 La sciabola maschile invece entrerà nel vivo più tardi: Enrico Berré affronta Fares Ferjani alle 5.20, alle 5.45 si confrontano Luigi Samele e Yingming Xu. Luca Curatoli in pedana alle 4.55 attendendo il vincente della sfida tra l’uzbeko Mamutov e il rumeno Teodosiu.

1.53 Successivamente, alle 3.25, sarà la volta della più giovane delle azzurre, Federica Isola che affronterà la veterana tunisina Sarra Besbes. Un’ora più tardi debutterà Mara Navarria contro la russa Yulia Lichagina.

1.50 La prima italiana che scenderà in pedana sarà Rossella Fiammingo che affronterà la tosta brasiliana (ex-azzurra) Nathalie Moellhausen, campionessa del mondo due anni fa. Appuntamento alle 2.55 per questo confronto.

1.47 I tabelloni saranno tennistici con le teste di serie: si comincerà quindi con i trentaduesimi di finale per poi arrivare ai sedicesimi dove entreranno tutti in gara.

1.45 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di scherma in queste Olimpiadi: ci si giocano le medaglie nella sciabola maschile e la spada femminile.

Il borsino e le speranze di medaglia italiane del 24 luglio – Tabellone sciabola maschile – Tabellone spada femminile – I favoriti gara per gara nella scherma – I convocati di tutte le nazionali arma per arma

Buonanotte o buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime prove di scherma in questi Giochi Olimpici di Tokyo. Si comincia con la sciabola maschile e la spada femminile: il primo tabellone composto da 35 atleti, il secondo da 34.

L’Italia si presenta con tre alfieri nell’arma della sciabola: Luca Curatoli, Enrico Berré e Luigi Samele. I tre azzurri sono stati collocati tutti dalla stessa parte di tabellone, quella bassa: sicuramente non avremo più di un italiano in semifinale. E’ pur vero che i nostri rappresentanti hanno evitato nelle prime fasi del torneo la testa di serie numero 1 e campione del mondo, il sudcoreano Sanguk Oh e l’ungherese Aron Szilagyi, testa di serie numero quattro e due volte campione olimpico fra Londra 2012 e Rio 2016.

Luca Curatoli, forte di un bye al primo turno, debutterà direttamente ai sedicesimi di finale dove affronterà uno tra l’uzbeko Sherzod Mamutov ed il rumeno Iulian Teodosiu. In un ipotetico ottavo di finale si potrebbe presentare già un derby contro Enrico Berré che prima dovrà superare il tunisino Fares Ferjani. Nel potenziale quarto di finale si potrebbe configurare un’altra sfida fraticida tra il vincente del confronto tra Curatoli e Berré e Luigi Samele, che sarà chiamato prima a scontrarsi con il cinese Yingming Xu ed uno fra l’iraniano Mohammad Rahbari ed il francese Bolade Apithy, testa di serie numero 6. Nello spicchio basso di tabellone la testa di serie più alta sarà l’americano Eli Dershwitz (n.2).

Anche nella spada femminile avremo tre nostre portacolori. Rossella Fiamingo, argento nell’ultima rassegna a cinque cerchi, affronterà un primo turno tutto fuorché banale: la siciliana troverà Nathalie Moellhausen che fino a poco fa rappresentava l’Italia. La “neo-brasiliana” si è laureata campionessa del mondo un paio d’anni fa. In caso di ottavi sarà sfida ad una tra la russa Violetta Kobolova e la polacca Aleksandra Jarecka. Come nel maschile, si potrebbe verificare un quarto di finale tutto italiano: Mara Navarria si dovrà sbarazzare della russa Yulia Lichagina e della campionessa d’Europa 2018 Katrina Lehis prima di raggiungere eventualmente la compagna di squadra.

Il tabellone appare più complesso per la più giovane delle azzurre: Federica Isola. La milanese farà il suo esordio assoluto alle Olimpiadi contro la veterana tunisina Sarra Besbes, bronzo mondiale sei anni fa. L’azzurra potrebbe poi ritrovarsi due cinesi agli ottavi ed ai quarti di finale, ovvero Sheng Lin e Mingye Zhu, testa di serie numero 5 e numero 4 del tabellone.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale di tutti i tabelloni della spada femminile e della sciabola maschile delle Olimpiadi di Tokyo, facendovi seguire ogni emozione e in particolare le sfide dei nostri rappresentanti stoccata per stoccata. Buon divertimento!

Foto: Bizzi/Federscherma