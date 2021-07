LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: le azzurre vincono il primo set nel volley

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 6, ma in Giappone si è già alla nona giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 17 titoli in palio tra canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a volo, judo, scherma, ginnastica artistica e tennistavolo.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 29 luglio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 2.00 ora italiana con il tiro a volo.

PALLAVOLO – L’Italia di Mazzanti è pronta per la terza sfida del proprio torneo, questa sera c’è l’Argentina!

PALLAVOLO – Le azzurre hanno ben figurato nelle prime due uscite: 3-0 alla Russia e 3-1 alla temibile Turchia di Guidetti, l’obiettivo è di mettere a segno il terzo sigillo questa sera.

PALLAVOLO – Al momento la situazione nel nostro girone ci vede subito dietro agli Stati Uniti, nonostante i punti siano gli stessi della nazionale a stelle strisce, Larsson e compagne hanno un quoziente set migliore del nostro e momentaneamente ci sono davanti. Dietro ci sono la Turchia e la Russia a 3 punti, mentre Argentina e soprattutto Cina, grande favorita per l’oro alla vigilia, sono ancora a quota zero.

TIRO A VOLO – Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata delle qualificazioni del tiro a volo – specialità trap – maschile e femminile.

TIRO A VOLO – In gara, in quello che diventa l’ultimo e decisivo turno eliminatorio verso le finali delle ore 07.30 (donne) e 08.30 (uomini) italiane vi sono Silvana Stanco, Jessica Rossi e Mauro De Filippis.

TIRO A VOLO – Si inizierà infatti alle 2.00 con il femminile per poi proseguire alle 2.50 con quelle maschili: a seguire ci saranno le finali. Alle 2 inoltre comincerà anche la qualificazione dai 25 metri della pistola femminile.

PALLAVOLO – Inutile girarci intorno, l’avversaria di questa sera è ampiamente alla nostra portata, sbagliare non è contemplato, sarà infatti determinante concludere il girone nelle prime due posizioni per evitare ai quarti Serbia e Brasile.

TIRO A VOLO – Ecco la situazione nella trap femminile: nel gruppo comandato da una delle superfavorite in concorso, ovvero la slovacca Zuzana Stefecekova (75/75), Silvana Stanco occupa al momento – in coabitazione con la sammarinese Alessandra Perilli – la seconda posizione a quota 74/75.

PALLAVOLO – C’è curiosità per scoprire se il nostro coach farà un minimo di turnover, probabilmente ciò non accadrà perchè le nostre hanno bisogno di trovare quel ritmo partita che ancora un po’ manca, magari qualche cambio potrebbe arrivare al centro, mentre interessante sarà scoprire chi vincerà il ballottaggio tra Sylla e Pietrini, con l’eventuale possibilità di un turno di riposo per Bosetti.

TIRO A VOLO – Nella trap maschile invece, con uno score di 74/75, Mauro De Filippis si è sistemato al momento nel gruppo dei tiratori in prima posizione. Insieme a lui vi sono: il kuwaitiano Abdulrahman Al-Faihan, il thailandese Savate Sresthaporn, il rappresentante della Repubblica Ceca Jiri Liptak e il sammarinese Gian Marco Berti.

TIRO A VOLO – Attenzione però perché a 73/75 v’è un secondo nucleo di protagonisti pronti a dare battaglia, son ben in otto dunque tutto è aperto.

TIRO A VOLO – Ricapitolando dunque, all’Asaka Shooting Range, alle 7.30 andrà in scena la finale femminile e dopo un’ora quella maschile.

TIROA VOLO – Tra poco si riprende dal trap femminile: ricordiamo che sono solo 6 i posti validi per la finale su 26 partecipanti alle qualificazioni

PALLAVOLO – Mazzanti va sul sicuro: Malinov al palleggio, Egonu opposto, Pietrini e Bosetti di banda, Chirichella e Fahr al centro con De Gennaro libero.

TIRO A VOLO – Comincia la quarta serie di colpi! Perilli e Rossi subito protagonisti con un 7 e un 5 in avvio.

PALLAVOLO – L’Argentina risponde con: Rodriguez, Nizetich, Lazcano, Ferriol, Mayer, Mercado e Rizzo.

PALLAVOLO – 0-0 SI PARTE!

TIRO A VOLO – 7/8 sin qui per Jessica Rossi. 9/9 invece per la rappresentante di San Marino.

CANOTTAGGIO – Ben quattro finali A in programma in questa giornata: alle 2.18 il doppio maschile, alle 2.30 il doppio femminile e poi arrivano le gare che ci interessano più da vicino. Alle 2.50 la finale del doppio pesi leggeri maschile con l’Italia impegnata con Stefano Oppo e Pietro Ruta. Alle 3.10 il doppio pesi leggeri femminile con Valentina Rodini e Federica Cesarini.

PALLAVVOLO – 4-1 Prima bordata del match per Egonu, grande partenza delle azzurre!

TIRO A VOLO – In gara ci sono anche l’americana Kyle Browning che ha fatto 11/12 al momento nella quarta serie e la russa Ekaterina Subbotina con 8/12.

CANOTTAGGIO – Per le ragazze del doppio pesi leggeri c’è in palio la storia: mai l’Italia ha vinto una medaglia alle Olimpiadi nel canottaggio femminile, un movimento in grande ascesa ultimamente.

PALLAVOLO – 5-5 Mani-out di Nizetich, piccolo momento di difficoltà per le nostre.

TIRO A VOLO – Sono in corsa anche Fatima Galvez, Natalie Rooney, Satu Makela-Nummela e Weiyun Deng nella quarta serie oltre alle fanaline di coda Ashmawy e Ruano Oliva.

CANOTTAGGIO – Il doppio pesi leggeri femminile ha fatto segnare il miglior tempo assoluto in semifinale con tanto di record del mondo e record olimpico. Questo biglietto da visita permette alle azzurre di presentarsi con grandi ambizioni di medaglia, nonostante la finale sia di grande levatura.

PALLAVOLO – 7-8 Non si capiscono Danesi e Malinov, torniamo sotto.

TIRO A VOLO – Perfetta Alessandra Perilli sin qui con 17/17 e secondo posto al momento saldo. 16 piattelli colpiti per Rossi.

CANOTTAGGIO – Nel doppio pesi leggeri maschile la chiara favorita sembra essere l’Irlanda che è un gradino sopra a tutte le altre. L’Italia verosimilmente potrà giocarsi l’argento con la Germania. Il podio in ogni caso è certamente un obiettivo alla portata.

PALLAVOLO – 10-13 Errore in attacco di Egonu, dobbiamo cambiare registro.

CANOTTAGGIO – Gli azzurri si sono già resi protagonisti nelle finali B già disputate: nel doppio maschile Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale hanno chiuso al decimo posto complessivo, quinto posto della finale B. Nel doppio femminile formato da Kiri Tontodonati e Aisha Rocek chiudiamo in undicesima posizione.

TIRO A VOLO – Arrivano i primi errori per l’atleta di San Marino e l’azzurra: 20/21 per Perilli e 19/20 di Rossi.

PALLAVOLO – 12-13 Primo tempo eccezionale di Fahr, spallata imprendibile!

PALLAVOLO – 11-13 Primo tempo eccezionale di Fahr, spallata imprendibile!

TIRO A VOLO – Sorpasso al momento di Kyle Browning che piazza un ottimo 24/25 e supera Rossi che fatica e trova 20 piattelli su 22.

CANOTTAGGIO – Al via adesso la prima delle quattro finali, quella del doppio maschile: in acqua Canada, Serbia, Croazia, Romania, Danimarca e Spagna.

PALLAVOLO – 15-14 Un muro di Bosetti su Mercado ci riporta in vantaggio!

TIRO A VOLO – Conclusa la quarta serie sia per Jessica Rossi che Alessandra Perilli: l’azzurra scende all’ottavo posto con 23/25 piazzando altri due errori mentre la nativa di San Marino è terza con 24/25 e 98 punti totali.

CANOTTAGGIO – COMINCIA LA PRIMA FINALE DI GIORNATA!

TIRO A VOLO – Adesso Jessica Rossi deve guardarsi le spalle considerando che con 95 punti è appaiata all’americana: rincorrono con 93 punti la spagnola Galvez che ha fatto en plein di colpi ed Ekaterina Subbotina.

PALLAVOLO – 17-18 Mani-out di Rodriguesz, continuiamo a fare fatica in cambio palla.

CANOTTAGGIO – Grande partenza della Croazia! I fratelli Martin e Valent Sinkovic ai 500 metri hanno già oltre un secondo di vantaggio rispetto alla Danimarca seconda. Terzo il Canada.

PALLAVOLO – 11-7 Fast di Folie, brava Orro che l'ha già servita due volte.

CANOTTAGGIO – Chiudono la classifica la Grecia, quinta, e la Spagna sesta ed ultima.

TIRO A VOLO – Non trema affatto la russa Zuzana Stefecekova che trova il 17/17 a metà serie. 16/16 invece per Perry Smith che tallona Stanco.

CANOTTAGGIO – Comincia la cerimonia di premiazione del due senza maschile: salgono sul podio la Danimarca per ricevere il bronzo, la Romania per l'argento e la Croazia per l'oro.

TIRO A VOLO – Continuano le pessime notizie per Jessica Rossi, scesa al nono posto dopo il 24/25 anche dell'americana Ann Madelynn Bernau.

TIRO A VOLO – C'è attesa per le altre due contendenti nelle prime 6 posizioni: stiamo parlando della francese Carole Cormenier e l'australiana Laetisha Scanlan.

PALLAVOLO – 16-11 Finalmente una bordata di Paola da posto due! Nel mentre è entrata Chirichella su Danesi.

CANOTTAGGIO – Risuona l'inno nazionale croato in onore dei fratelli Sinkovic e della loro vittoria nel due senza.

PALLAVOLO – 18-13 SPETTACOLO! Difesa bellissima di De Gennaro, Bosetti si inventa un palleggio dietro magico e Pietrini la mette giù da seconda linea.

TIRO A VOLO – Ci sono ben 5 tiratrici a 93 punti che puntano a un'insperata qualificazione: si tratta di Selin Alin, Fatima Galvez, Xiaojing Wang, Sandra Bernal ed Ekaterina Subbotina.

CANOTTAGGIO – Sono lacrime di gioia per Martin Sinkovic: chissà che questa meravigliosa coppia non sia presente anche a Parigi per continuare a competere.

TIRO A VOLO – SEMPLICEMENTE PERFETTA STEFECEKOVA! La russa non sbaglia un colpo in 4 serie e sfonda il muro dei 100 davanti Alessandra Perilli. Silvana Stanco fa 23/25 e resta in scia nella top4.

CANOTTAGGIO – Ma adesso è tempo d'Italia! Comincia la finale del doppio pesi leggeri maschili: in acqua Repubblica Ceca, Italia, Irlanda, Germania, Uruguay e Belgio. Sosteniamo tutti insieme Stefano Oppo e Pietro Ruta!

PALLAVOLO – Caterina Bosetti può fare concorrenza alla sorella Lucia in seconda linea! Egonu mette dentro una palla molto complessa, voliamo a +6!

CANOTTAGGIO – SI PARTE!!!! FORZA ITALIA!!!

CANOTTAGGIO – Non è male la partenza dell'Italia che tiene il passo della Germania! Bisogna tenere il passo dei tedeschi: l'Irlanda sul passo è superiore.

TIRO A VOLO – Al via le ultime manche della quarta serie del trap femminile. Tra poco torna in gara anche Mauro De Filippis che parte dal terzo posto nelle qualificazioni di ieri con 74 punti in un confronto molto equilibrato.

CANOTTAGGIO – La strategia azzurra è quella di rimanere attaccati alla Germania. L'Irlanda adesso cerca di mettere la prua davanti a tutti.

PALLAVOLO – 23-15 Muroneeeee di Folie su Bulaich!

PALLAVOLO – 24-15 Ace di Orro, sono nove i set-point per le azzurre!

CANOTTAGGIO – Al chilometro l'Italia è terza a 2.01 dalla Germania prima. Irlanda a sei decimi dai tedeschi.

PALLAVOLO – 25-16 La chiudiamo con muro pauroso di Folie su Nizetich, bene così ragazze!

CANOTTAGGIO – SOPRASSO IRLANDA! L'Italia deve cercare di non allontanarsi troppo dalla Germania, ma il distacco sembra troppo alto: 3.27 dal secondo posto.

CANOTTAGGIO – L'ITALIA ORA DEVE TENERE SULLA REPUBBLICA CECA PER IL BRONZO!!

TIRO A VOLO – Avvio perfetto di Scanlan e Cormenier: le due tiratrici interessano particolarmente a Silvana Stanco considerando che si trovano al terzo e quinto posto momentaneamente.

CANOTTAGGIO – BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! BRONZOOOOOOOOOOOOO!!!!! MEDAGLIA DI BRONZO PER L'ITALIA CON STEFANO OPPO E PIETRO RUTA!!