LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 28 luglio con Ganna, 4 di coppia, Pellegrini, sciabolatori, Quadarella. Vai Italia, lottiamo con te!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 5, ma in Giappone si è già all’ottava giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 23 titoli in palio. Spiccano canottaggio, nuoto, ciclismo, tuffi, rugby a 7, sollevamento pesi, equitazione, judo, scherma, ginnastica artistica e basket 3×3.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 28 luglio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 2.00 ora italiana con il tiro a volo.

CANOTTAGGIO – Il primo equipaggio azzurro del canottaggio a chiudere la propria esperienza alle Olimpiadi di Tokyo è il doppio senior femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, che nella Finale B odierna ottiene la terza posizione, concludendo quindi al nono posto assoluto.

TIRO A VOLO – Entra in gara uno dei due portabandiera dell’Italia nella cerimonia d’apertura di questi Giochi Olimpici: Jessica Rossi. L’emiliano-romagnola sarà particolarmente responsabilizzata in questa edizione dopo che a Rio le cose non sono andate benissimo.

TIRO A VOLO – La tiratrice a volo di Cento, dopo il meraviglioso oro raccolto a Londra 2012 all’età di vent’anni con tanto di record del mondo, è incappata in una prestazione poco felice agli ultimi Giochi Olimpici: nella finale di Rio arrivò sesta.

TIRO A VOLO – Debutterà anche il partner di Jessica Rossi, Mauro De Filippis che da numero uno del ranking e viste le recenti prestazioni in Coppa del Mondo e agli Europei si presenta come uno dei principali favoriti per la medaglia d'oro.

CANOTTAGGIO – E' finalmente arrivato il momento delle prime finali A, saranno sei oggi e in tre ci sarà l'Italia: quattro senza maschile e quattro di coppia maschile e femminile.

TIRO A VOLO – Le qualificazioni femminili partiranno fra qualche minuto, alle ore 2.00, quelle maschili invece cominceranno cinquanta minuti più tardi, alle 2.50.

TIRO A VOLO – Comincia la prima giornata di qualificazioni del tiro a volo trap femminile!

CANOTAGGIO – Inutile girarci in torno, oggi gli azzurri si giocano tanto e c'è la possibilità di portare a casa due medaglie. Il quattro senza con molta probabilità si giocherà il bronzo con gli Stati Uniti, anche se sognare qualcosa in più non è impossibile, il quattro di coppia ha invece altre ambizioni, gli azzurri, l'Olanda e la Polonia partono con pari possibilità di mettersi al collo l'oro!

TIRO A VOLO – Parte bene Silvana Stanco con un tre su tre.

TIRO A VOLO – Ricordiamo che per la qualificazione alla finale sarà necessario piazzarsi nei primi sei. Le qualificazioni termineranno nella giornata di domani.

TIRO A VOLO – Bene Silvana Stanco che termina la prima cinquina di tiri senza alcun errore.