SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

PROGRAMMA 24 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 1, ma in Giappone si è già alla quarta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno le prime finali, con i primi undici titoli in palio. Spiccano ciclismo su strada, scherma, tiro a segno, tiro con l’arco, judo e taekwondo.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 24 luglio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia all’1.00 ora italiana con il canottaggio.

Foto: Bizzi Federscherma

CANOTTAGGIO – Programma rivoluzionato causa meteo alle Olimpiadi di Tokyo, oggi il canottaggio amplia il proprio numero di gare ai Giochi: per l’Italia saranno protagoniste nelle batterie di oggi, sabato 24 luglio, tra le ore 01.00 e 05.40 italiane, ben cinque imbarcazioni.

CANOTTAGGIO – Andranno in scena in questa mattinata giapponese le batterie per il due senza senior femminile di Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek, il due senza senior maschile di Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo, il doppio pesi leggeri femminile di Valentina Rodini e Federica Cesarini, il doppio pesi leggeri maschile di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, ed il quattro senza senior maschile di Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino.

CANOTTAGGIO – L’Italia non sarà in gara nel quattro senza senior femminile, nell'otto senior femminile e nell'otto senior maschile, né nei ripescaggi che apriranno la giornata di gare con singolo senior femminile, singolo senior maschile, doppio senior femminile e doppio senior maschile.

CANOTTAGGIO – Si inizia con i ripescaggi del singolo senior femminile. Le prime due ai quarti, gli altri alle Semifinali E/F.

CANOTTAGGIO – Nel primo recupero Singapore, Qatar, Cina Taipei, Paraguay, Marocco.

CANOTTAGGIO – Ai quarti Paraguay e Cina Taipei.

CANOTTAGGIO – Nel secondo recupero Corea del Sud, Trinidad & Tobago, Nicaragua, Nigeria.

TIRO A SEGNO – Si assegnano oggi i primi due titoli della rassegna a Cinque Cerchi e ci sono già due azzurri in gara, Sofia Ceccarello nella Carabina 10 metri ad aria compressa femminile e Paolo Monna nella Pistola 10 metri ad aria compressa maschile.

TIRO A SEGNO – Sofia Ceccarello è realmente la “mina vagante” del lotto delle carabiniste presenti alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo aver stupito tutti per il suo “salto” da junior a senior, la ravennate si è presa la qualificazione ai Giochi in grande stile disputando un Europeo a Osijek monumentale, fatto di un bronzo (nell’aria compressa) e di un oro (nella 3 posizioni, titolo che le è valso il pass per Tokyo)

TIRO A SEGNO – Paolo Monna ha in mente un solo obiettivo: quello di entrare nella finale a otto che assegna le medaglie. Il pugliese può farcela, poi da lì ci vogliono tecnica, controllo e voglia di vincere. Ad allenarlo è un campione olimpico, Roberto Di Donna.