CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL RIEPILOGO DELLE FINALI DELLA NOTTE

14.21: Grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Appuntamento alle 3.30

14.18: Si chiude un’altra grande giornata di nuoto, in chiaroscuro per l’Italia che porta in finale la 4×200 e Gregorio Paltrinieri raggiungendo quota 12 posti in finale quasi a metà strada. In semifinale volano rispettivamente con il primo e il quarto posto

14.15: L’Italia di fatto perde una carta da due/tre medaglie oggi perchè questo Paltrinieri, provato, stanco, coraggiosissimo ad andare in vasca non al meglio, purtroppo tra due giorni difficilmente potrà giocarsela alla pari con avversari fortissimi ma quello che malediamo oggi potrebbe trasformarsi nelle prossime stagioni. Paltrinieri ci riproverà sicuramente e con tanta rabbia in corpo. Ci proverà anche giovedì notte

14.13: “Ammetto che è stata dura, fino a qualche giorno non sapevo se farle o non farle. Sono stato un mese fermo a giugno. Il 99% delle persone si sarebbero fermate e demoralizzate. Sono qua e me la gioco. Sono contento di essere entrato, vediamo in finale che succede”. Queste le dichiarazioni di Paltrinieri

14.11: Questi i finalisti degli 800 stile libero: Romanchuk, Wellbrock, Finke, Auboeck, Costa, McLoughlin, Frolov, Paltrinieri

14.09: Il cuore ce lo ha messo sicuramente Paltrinieri ma è apparso svuotato, in difficoltà, senza le energie per potersela giocare alla pari. Ha chiuso in 7’47″73, ottavo. La batteria è stata vinta dall’austriaco Auboeck in 7’45″73. detti chiude sesto in 7’49″47, è fuori.

14.08: Paltrinieri ce l’ha fatta!!! E’ in finale con l’ottavo tempo ma non è il Paltrinieri che conosciamo. Gabriele Detti è nettamente fuori dalla finale.

14.07: Ai 700 prova a salire Paltrinieri. Auboeck, Costa, Paltrinieri

14.06: Ai 600 Costa, Auboeck, Paltrinieri

14.05: Ai 500 Costa, Auboeck, Paltrinieri che non cambia passo

14.04: Passaggio ai 400 di Costa 3’50″68, Paltrinieri è terzo, Detti quinto

14.03: Ai 300 Costa sempre in fuga, poi Auboeck e Paltrinieri

14.02: Ai 200 Costa, Auboeck, Detti, Paltrinieri. Passaggio veloce

14.01: Occhi puntati su Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. E’ l’ultima batteria

13.57: L’ucraino Romanchuk piazza lo sprint e ivince in 7’41″28, secondo posto per Wellbrock in 7’41″77, terzo Finke in 7’42″72

13.56: Romanchuk, Wellbrock, Finke ai 600, perde terreno Hafnaoui

13.54: A metà gara Finke in 3’50″91, poi Wellbrock e Romanchuk, risale anche Hafnaoui

13.52: Finke, Wellbrock, Romanchuk davanti ai 200 metri

13.49: L’irlandese Wiffen vince la terza batteria in 7’51″65 davanti al venezuelano Mestre con 7’52″07, terzo l’egiziano Aly Elkamash in 7’52″76. ora Romanchuk e Wellbrock

13.44: Norgaard, Wiffen e Aslan a metà gara della terza batteria

13.40: Non parte il greco Englezakis

13.38: Vittoria per il neozelandese Reid in 7’53″06, secondo posto per il vietnamita Nguyen in 7’54″16

13.30: Ora la seconda batteria degli 800

13.28: Lo svedese Johansson vince la prima batteria degli 800 stile in 7’49″14, già un ottimo tempo!

13.21: Ora al via la prima di cinque batterie degli 800 stile libero. Nell’ultima Detti e Paltrinieri, gli ex gemelli diversi un po’ in difficoltà in questa fase

13.19: Queste le finaliste della 4×200 stile libero uomini: Gran Bretagna, Australia, Italia, Russia, Usa, Svizzera, Germania, Brasile

13.17: Italia in finale con il terzo crono! Vince la seconda batteria la Gran Bretagna in 7’03″25, seconda piazza per l’Australia in 7’05″00, terzo per Usa in 7’05″62

13.16: All’ultimo cambio Gran Bretagna, Usa e Australia

13.15: A metà gara Gran Bretagna, Usa, Germania davanti

13.12: Al primo cambio Australia, Usa, Gran Bretagna

13.10: Ora Australia, Usa, Brasile e Gran Bretagna, tutti nella stessa batteria

13.08: Bello sprint di Filippo Megli che regala il successo all’Italia in 7’05″05 davanti alla Russia in 7’05″11, terzo posto per la Svizzera in 7’06″59, squalificata l’Ungheria

13.07: Ai 700 Russia, Italia, Svizzera

13.06: Ai 600 metri solo l’Italia regge il ritmo della Russia con De Tullio che tocca seconda, terza sempre la Svizzera ma a 2″. Ora Megli

13.05: Ai 500 metri Russia, italia, Svizzera

13.04: Bravissimo Ciampi che chiude in testa a metà gara con 3’32″64, poi Russia e Svizzera

13.03: Italia quinta ai 300 metri

13.02: Non benissimo Di Cola in prima frazione. Italia quarta in 1’47″00. Davanti Svizzera, Russia, Israele

13.01: Ci sono gli azzurri nella prima batteria della 4×200 stile libero uomini: obiettivo finale

12.59: Questi i semifinalisti dei 200 rana uomini: Stubblety-Cook, Kamminga, Mattsson, Fink, Chupkov,. Persson, Balandin, Mura, Prigoda, Wilson, Sato, Viquerat, Sidlauskas, Epitropov, Wilby, Murdoch

12.57: Squalificato il cinese Qin, vince lo statunitense Fink in 2’08″48, secondo posto per un Chupkov non apparso brillantissimo, in 2’08″54, terzo Persson in 2’08″76

12.53: Dopo 150 metri a ritmo di record del mondo, l’olandese Kamminga resiste nel finale soffrendo e vince a pari merito con l’australiano Stubblety-Cook, tempo di 2’07″37. Terzo posto per il giapponese Mura in 2’09″00

12.50: Il finlandese Mattsson con 2’08″44 si aggiudica a sorpresa la terza batteria dei 200 rana in 2’08″44, secondo posto per il giapponese 2’09″43, terza piazza per Vicquerat in 2’09″54

12.44: Petrashov del Kirghizistan vince la seconda batteria dei 200 rana in 2’10″07

12.42: Nella prima batteria dei 200 rana vince il panamense Christianson in 2’13″41

12.37: Queste le semifinaliste dei 200 farfalla donne: Zhang, Flickinger, Yu, Smith, Kapas, Chimrova, Stephens, Thomas, Throssell, Bach, Hentke, Tacyldiz, Hasegawa, Monteiro, Rule, Avila Mancia

12.34: La cinese Zhang vince la terza batteria e mette già un’ipoteca sulla vittoria con un tempo da 2’07″50, secondo posto per l’ungherese Kapas con 2’08″58

12.32: Nella seconda batteria dei 200 farfalla donne vittoria per Flickinger in 2’08″31, davanti a Thomas in 2’09″86. Non parte Hosszu e rende di fatto inutili le batterie. Si qualificheranno tutte per le semifinali

12.29: La prima batteria dei 200 farfalla donne va alla cinese Yu in 2’08″36 davanti alla statunitense Smith in 2’08″46 e alla russa Chimrova in 2’08″84

12.25: Questi i semifinalisti dei 100 stile libero uomini: Ceccon, Dressel, Chalmers, Miressi, Kolesnikov, Hwang, Minakov, Popovici, Nemeth, Kisil, Apple, Grousset, Barna, Lyendo Edwards, Mityukov, Whittle

12.24: Ma che spettacolo questo Ceccon! Personale sbriciolato, prima volta sotto i 48″, cinque decimi in meno rispetto al personale precedente e ha toccato prima di Caeleb Dressel che non era per nulla soddisfatto all’uscita dall’acqua. Bravissimo anche Miressi che, senza forzare, piazza un 48″83 di tutto rispetto

12.23: INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEE!!! CECCON BATTE DRESSEL CON UN TEMPO STRATOSFERICO!!! 47″71 per l’azzurro, Dressel secondo a 47″73, Miressi terzo a 47″83. CHE ITALIA NELLA VELOCITA’ Un po’ si può sognare

12.20: Chalmers c’è! Lo aveva già dimostrato in staffetta e si conferma vincendo la penultima batteria in 47″77, secondo posto per il russo Minakov in 48″00, terzo per il canadese Kisil in 48″15. Ora Miressi e Ceccon

12.18: Kolesnikov vince la terz’ultima batteria con un già ottimo 47″89, secondo posto per il coreano Hwang in 47″97, poi lo statunitense Apple in 48″16

12.15: Il britannico Whittle in 48″44 vince la sesta batteria davanti all’olandese Pijnenburg in 48″53. Ora le tre batterie più veloci, nell’ultima Miressi e Ceccon

12.13: Si abbassano i tempi nella quinta batteria ma ancora non abbastanza per sognare: il serbo Miljenic vince in 49″25 davanti a Khalafalla in 49″31

12.10: Ho di Hong Kong si aggiudica la quarta batteria in 49″49

12.08: Lo yemenita Al-Yamani con 50″52 vince la terza batteria dei 100 stile libero

12.05: Il kenyano Rosafio si impone nella seconda batteria dei 100 stile in 52″54

12.02: La prima batteria dei 100 stile va a Shah del Nepal in 53″41

11.56: La curiosità più grande è sugli 800 stile libero che chiudono il programma di questa mattina. Fari puntati su Gregorio Paltrinieri reduce dalla brutta avventura con la mononucleosi. E’ al via ed è già tantissimo e vedremo in quali condizioni. Al via anche Gabriele Detti, campione mondiale in questa specialità nel 2017 e bronzo europeo in carica

11.54: C’è, eccome, l’Italia nella 4×200 stile libero. Importante la qualificazione in finale. Gli azzurri sono stati quarti al mondo nel 2019 a Gwangju ma la musica è cambiata e il livello è altissimo. Azzurri al via con Di Cola, Ciampi, De Tullio e Megli

11.52: Grande battaglia anche nei 200 rana uomini con tanti protagonisti ma anche qui senza italiani al via

11.49: Si prosegue con i 200 farfalla donne che hanno una particolarità: ci sono 17 nuotatrici iscritte e 16 si qualificano per la semifinale. Non ci sono azzurre al via

11.47: Si parte con le batterie dei 100 stile libero uomini e dunque inizia il percorso individuale di Alessandro Miressi e Thomas Ceccon che puntano ad entrare in semifinale

11.44: La mattinata italiana ha in programma batterie molto interessanti anche se non sono tanti gli azzurri in gara

11.42: La notte ha portato il quarto posto di Thomas Ceccon, il settimo di Martina Carraro, gli ingressi in finale di Federica Pellegrini e Federico Burdisso. L’Italia è a quota 10 posti in finale

11.40: Buongiorno e bentornati alla diretta live della quarta giornata di gare nel nuoto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021

5.25: La prima parte della diretta si chiude qui. Alle 12 l’appuntamento è con la quarta sessione di batterie, grazie per averci seguito e buona giornata

5.23: Un quarto posto che non fa troppo male quello di Thomas Ceccon che ha sfiorato il podio in una gara di livello stratosferico, migliorando il suo record italiano ed entrando di diritto nel club dei grandi della specialità. Martina Carraro ha chiuso con il settimo posto, lo stesso piazzamento del suo fidanzato Fabio Scozzoli nell’unica sua finale olimpica a Londra. Si è detta soddisfatta ma è rimasta al di sotto (e nettamente) dei suoi limiti e delle aspettative della vigilia. Certo, per la medaglia bisognava battere nientemeno che Lilly King…

5.21: Federica Pellegrini ha compiuto l’impresa ed ha vinto la sua battaglia: è in finale per la quinta volta consecutiva nella stessa gara. Non ci era mai riuscita nessuna donna prima. In finale anche Federico Burdisso nei 200 farfalla, con una condotta di gara non perfetta ma, una volta in finale, lui ha sempre dimostrato che riesce a fare il massimo

5.18: Una notte che non ha portato medaglie all’Italia ma ha regalato ancora grandi emozioni ed altri due posti in finale alla spedizione azzurra che è arrivata a quota 10, a soli 4 slot dal record di Sydney, che può essere sbriciolato

5.16: In finale nei 200 misti donne Douglass, Wood, Walsh, Yu, Ohashi, Pickrem, Hosszu, Wilson

5.14: Vince la statunitense Douglass in 2’09″21, secondo posto per la britannica Wood in 2’09″56, terza piazza per la britannica Wilson in 2’10″59. Ultima Cusinato in 2’12″10

5.13: Ai 100 Kim, Douglass, Wood

5.10: Al via Ilaria Cusinato nella seconda semifinale. Le protagoniste: Cusinato (Ita), Wilson (Gbr), Ugolkova (Sui), Douglass (Usa), Wood (Gbr), Gorbenko (Isr), Duhamel (Fra), Kim (Kor)

5.08: Vince la statunitense Walsh in 2’09”, seconda la cinese Yu in 2’09″72, terza piazza in 2’09″79 la giapponese Ohashi, sesta Franceschi in 2’11″71, fuori dalla finale. A rischio anche Hosszu, quinta in 2’10″22

5.06: Ai 100 Walsh, Yu, Hosszu

5.04: Al via la prima semifinale dei 200 misti donne con Franceschi (Ita), Ohashi (Jpn), Pickrem (Can), Hosszu (Hun), Walsh (Usa), Yu (Chn), Teramura (Jpn), Horska (Cze)

4.51: In finale nei 200 farfalla uomini vanno Milak, De Deus, Le Clos, Burdisso, Kenderesi, Benctz, Chmielewski, Honda

4.49: E’ in finale Federico Burdisso ma ha fatto tanta, troppa fatica nel finale. Chiude terzo in 1’55″11. Vince Milak in 1’52″2, secondo posto per De Deus in 1’54″97

4.48: Ai 100 Milak, Bordisso a 52 centesimi

4.45: E’ il momento di Federico Burdisso. la finale è ampiamente alla sua portata, deve stare attento a non esagerare nei primi 100. Al via Chmielewski (Pol), Seto (Jpn), Ponti (Sui), Milak (Hun), Burdisso (Ita), Bentz (Usa), Marchand (Fra)

4.43: Le Clos tiene fino alla fine e vince in 1’55″06, non un tempo straordinario, secondo posto per Kenderesi in 1’55″16, terza per Honda in 1’55″31. Manca qualcosa nel finale a Carini che chiude settimo in 1’55″95 e non farà la finale

4.41: Ai 100 Le Clos, Croenen, Wang, Carini

4.38: Ora c’è Giacomo Carini a bordo vasca per la prima semifinale dei 200 farfalla uomini. Al via Croenen (Bel), Carini (Ita), Honda (Jpn), Wang (Tpe), Harting (Usa), Kenderesi (Hun), Kudashev (Rus), Le Clos (Rsa)

4.27: A parziale consolazione, viste le polemiche degli ultimi giorni, anche la migliore Castiglioni, quella vista al Settecolli, e lì era sicuramente al massimo della condizione, non sarebbe riuscita a salire sul podio ma con i “ma” e i “se” non si fa la storia. C’era una regola ed è stata rispettata. Martina Carraro qui ha dato il meglio di sè in batteria a livello cronometrico e l’impressione è che la condizione non fosse quella di aprile

4.25: Non si può certo dire che manchino le sorprese e le emozioni in questi Giochi Olimpici. Jacoby non l’avrebbe pronosticata nessuno, nemmeno oggi. Ha vinto! Battute Schoenmaker e King che sembravano poter dominare. Carraro ha fatto una gara diversa dal solito, ha cercato un passaggio veloce e alla fine le è mancato qualcosa. Avrebbe dovuto migliorarsi sensibilmente per salire sul podio

4.23: INCREDIBILE! Vince la statunitense Jacoby in 1’04″95, secondo posto per la favoritissima, sudafricana Schoenmaker in 1’05″22, terzo posto per una deludente King in 1’05″54, Carraro settima in 1’06″19

4.22. Ai 50 Schoemaker, King, Jacoby

4.21: Pronte alla partenza

4.19: Stanno entrando a bordo vasca le protagoniste dei 100 rana donne. Al via Carraro (Ita), Efimova (Rus), Jacoby (Usa), Schoenmaker (Rsa), King (Usa), Hansson (Swe), Chikunova (Rus), McSharry (Irl)

4.13: Dopo “God save the Queen” che ha suonato per il nuovo campione olimpico dei 200 stile dean, tra poco si disputa l’ultima finale di serata e c’è ancora Italia con Martina Carraro nei 100 rana

4.06: Ceccon ha fatto una vasca di ritorno straordinaria, subacquea compresa. Rylov ha disputato una gara stratosferica ma francamente non è una sorpresa. Kolesnikov è la grande delusione. Un fenomeno che spesso al momento decisivo si perde. Murphy ha piazzato la zampata del campione ai danni di Ceccon in una finale dove probabilmente non poteva dare di più

4.04: E’ stata una gara fantastica. Peccato per il quarto posto ma il livello era altissimo, Ceccon ha fatto benissimo, gara per cui non ha niente da rimproverarsi. Sono stati più forti gli altri ma tra i grandi c’è anche lui

4.03: QUARTO THOMAS CECCON A UN SOFFIO DAL BRONZO! Vince a sorpresissima Evgeni Rylov in 51″98, secondo Kolesnikov in 52″00, terzo Murphy in 52″19, RECORD ITALIANO PER L’AZZURRO IN 52″30

4.02: Ai 100 Kolesnikov, Rylov, Murphy

4.01: Atleti a bordo vasca. Murphy e Kolesnikov i favoritissimi

3.57: Terza finale consecutiva e stavolta l’Italia c’è! Ci prova Thomas Ceccon ad entrare nella battaglia dei grandi dei 100 dorso. Al via ci sono Gonzalez (Esp), Rylov (Rus), Larkin (Aus), Murphy (Usa), Kolesnikov (Rus), Ceccon (Ita), Xu (Chn), Glinta (Rou)

3.56: Era la favorita e ha vinto, l’australiana che è riuscita a piazzare lo spunto vincente nel finale, Masse ha perso brillantezza dopo aver condotto per buona parte della gara. Troppi errori per Regan Smith, a cui serviva un’impresa per vincere ma con una partenza stentata e una virata non performante a questi livelli poteva fare poco

3.55: ORO MCKEOWN! L’australiana piazza la rimonta vincente e si ferma a due centesimi dal suo record del mondo! 57″47, secondo posto per la canadese Masse che ha “fatto” la gara fino a 20 metri dal traguardo: 57″72 per lei, terza piazza per una deludente Regan Smith in 58″05

3.54: Ai 50 Masse, White, McKeown

3.52: Altra finale che promette spettacolo, i 100 dorso donne con al via Toussaint (Ned), Dawson (Gbr), McKeown (Aus), Smith (Usa), Masse (Can), White (Usa), Seebohm (Aus), Gorbenko (Isr)

3.50: Queste le finaliste dei 200 stile libero donne. FEDERICA PELLEGRINI C’E’: Titmus, Haughey, Ledecky, Yang, Seemanova, Oleksiak, Pellegrini, Wilson

3.48: DOPPIETTA BRITANNICA! Vince Dean in 1’44″22, secondo posto per Scott in 1’44″26, argento ma grande sconfitto, terzo posto per il brasiliano Scheffer in 1’44″66, Popovici quarto in 1’44″68, crollato nel finale un esagerato Hwang

3.47: Ai 100 Hwang, Scheffer, Dean

3.47: Ai 50 Hwang, Dean Popovici

3.46: Tra poco le qualificate per la finale dei 200 stile libero femminili. Ora è il momento della finale dei 200 stile libero maschili senza italiani. Al via Popovici (Rou), Malyutin (Rus), Rapsys (Ltu), Scott (Gbr), Smith (Usa), Dean (Gbr), Hwang (Kor), Scheffer (Bra)

3.44: La seconda semifinale è andata a Ledecky in 1’55″34, seconda Seemanova in 1’56″14, terza Pellegrini in 1’56″44

3.42: Ha fatto una fatica terribile Federica Pellegrini, non è la migliore Pellegrini e probabilmente per il podio sarà impossibile ma ha compiuto un’impresa storica. Per la prima volta una donna, che risponde al nome di Federica Pellegrini, conquista una finale nella stessa gara per cinque edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Immensa

3.41: E’ FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FEDERICA PELLEGRINI CE L’HA FATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3.40: Ledecky, Seemanova, Wilson ai 100, Pellegrini è indietro

3.38: Ai 50 Seemanova, Ledecky, McIntosh, Pellegrini quinta

3.36: CI SIAMO! Federica Pellegrini a bordo vasca a caccia di una difficile impresa. Deve tirare giù un secondo rispetto a ieri e arrivare tra le prime cinque! Al via Bruhn (Ger), Gose (Ger), McIntosh (Can), Ledecky (Usa), Wilson (Aus), Seemanova (Cze), Anderson (Gbr), Pellegrini (Ita)

3.34: Molto facile l’australiana Titmus che chiude in 1’54″82, gran tempo, secondo posto per Haughey, rimontata nel finale con 1’55″16, terza per la cinese Yang in 1’55″98, quarta Oleksiak in 1’56″39 che è il tempo di riferimento per Federica Pellegrini

3.33: Ai 100 Haughey, Yang, Schmitt

3.31: Queste le protagoniste della semifinale dei 200 stile libero: Fairweather (Nzl), Bonnet (Fra), Yang (Chn), Oleksiak (Can), Titmus (Aus), Haughey (Hkg), Schmitt (Usa), Salamatina (Rus)

3.28: Si parte con le semifinali dei 200 stile libero donne. Nella seconda Federica Pellegrini che parte dalla corsia 1

3.25: Attesa anche per Federico Burdisso che punta alla finale dei 200 farfalla, traguardo difficile ma non impossibile anche per l’altro azzurro al via in semifinale, Giacomo Carini

3.22: In semifinale ci sono anche Ilaria Cusinato, nella seconda, e Sara Franceschi, nella prima, nei 200 misti. anche qui serve un’impresa perchè non sarà semplice riuscire a entrare fra le prime otto per le italiane che devono migliorarsi

3.20: Grande attesa anche per Federica Pellegrini che va a caccia di una finale molto complicata. Servirà l’impresa all’azzurra che, per quanto visto nel corso delle heat, non è parsa assolutamente al top della sua condizione.

3.17: In finale c’è anche Martina Carraro, apparsa un po’ appannata ieri in semifinale nei 100 rana che vedono per l’oro la lotta serrata tra King e Schoenmaker. Apertissima la lotta per il bronzo

3.15: Questa notte nei 100 dorso uomini di Thomas Ceccon, già argento con la 4×100 stile libero ieri, va a caccia di un altro podio e sarà molto complicato. Il coefficiente di difficoltà della Finale è altissimo e servirà una gara perfetta per centrare il target.

3.12: Altra giornata molto importante, questa quarta, per il nuoto italiano con due delle star del nostro movimento impegnate. Prima Federica Pellegrini nella semifinale dei 200 stile e poi Gregorio Paltrinieri nelle batterie degli 800 stile

3.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta giornata di gare di nuoto nelle Olimpiadi di Tokyo.

Calendario Nuoto Olimpiadi Tokyo – I favoriti gara per gara – Le favorite gara per gara – Il ranking del 2021 (top-10) gara per gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare di nuoto nelle Olimpiadi di Tokyo. Nell’Aquatics Centre ci godremo un grande spettacolo prima con le semifinali e finali delle prove riguardanti la terza giornata dalle 03.30 italiane e poi dalle 12.00 italiane con altre batterie.

In questo vorticoso e incessante susseguirsi i specialità si comincerà dalle semifinali dei 200 stile libero donne. Federica Pellegrini va a caccia di una Finale molto complicata. Servirà l’impresa all’azzurra che, per quanto visto nel corso delle heat, non è parsa assolutamente al top della sua condizione. Sarà necessario estrarre il cilindro dal cappello e vedremo se la veneta ne sarà capace. A seguire assisteremo alle finali dei 200 stile libero uomini e dei 100 dorso donne senza atleti del Bel Paese prima di un altro momento molto importante per la l’Italnuoto.

Il riferimento è all’atto conclusivo dei 100 dorso uomini di Thomas Ceccon. L’azzurro, già argento con la 4×100 stile libero ieri, va a caccia di un altro podio e sarà molto complicato. Il coefficiente di difficoltà della Finale è altissimo e servirà una gara perfetta per centrare il target.

Il resto del programma prevede le semifinali dei 200 farfalla uomini con Federico Burdisso e Giacomo Carini e quella dei 200 misti donne con Ilaria Cusinato e Sara Franceschi. Dall’ora di pranzo italiana, poi, saranno di scena le batterie dei 100 stile libero con Alessandro Miressi e Ceccon nuovamente protagonisti dopo quanto fatto in staffetta, i 200 farfalla donne, i 200 rana uomini la 4×200 sl uomini con l’Italia che tenta il colpo e soprattutto le batterie degli 800 stile libero uomini nelle quali capiremo la condizione di Gregorio Paltrinieri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare di nuoto nelle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia dalle 03.30 italiane (sessione diurna giapponese) e si riprendere dalle 12.00 italiane (sessione serale giapponese). Buon divertimento!

Foto: LaPresse