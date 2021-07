LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Maria Centracchio e Christian Parlati inseguono una difficile medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gara per il judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Al Nippon Budokan andranno in scena quest’oggi i tornei dei -81 kg maschili e dei -63 kg femminili, con l’Italia impegnata in entrambe le categorie a caccia di una difficile medaglia.

Christian Parlati avrebbe tutte le carte in regola per fare molta strada e avvicinare la zona podio, tuttavia il sorteggio non è stato assolutamente positivo e lo costringerà a battere uno tra il turco Albayrak (n.4 al mondo, campione d’Europa in carica) ed il giapponese Nagase (campione mondiale nel 2015, bronzo olimpico in carica) per accedere ai quarti di finale.

Obiettivo quarti difficile ma non impossibile anche per Maria Centracchio, che ha a disposizione un primo turno agevole e a seguire un ottavo di finale in cui affronterà da sfavorita la vincente del match tra la giovane promessa ungherese Ozbas e la solida tedesca Trajdos (n.6 del seeding).

Si parte alle ore 4 della notte italiana con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il Final Block è previsto a partire dalle ore 10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso dei judoka azzurri ai Giochi di Tokyo: buon divertimento!

