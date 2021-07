LIVE Italia-Russia, Finale Europei U16 femminili volley in DIRETTA: le azzurrine si giocano il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Italia-Russia, partita di volley valida per la finale degli Europei U16 femminili.

Invece, la Russia di Svetlana Saronova ha battuto in semifinale proprio la Bulgaria in tre set (25-16, 25-13, 25-16) e sarà la favorita per questo match. Solo due set concessi in tutto il torneo, contro la Turchia nella Pool I. Per il resto, 5 partite vinte su 6 con il risultato di 3-0. Particolare attenzione alla coppia Asliamova-Eremeeva: in due, hanno totalizzato 33 punti contro la Bulgaria e sono già pronte per fare male anche in finale con l’Italia.

Le ragazze di Pasquale D’Aniello arrivano a questa finale dopo la vittoria al tie-break in semifinale con la Turchia (25-21, 20-25, 19-25, 25-19, 15-6). Sotto di due set, per l’Italia è arrivata la reazione d’orgoglio con la speranza di portare a casa la medaglia d’oro del torneo dopo il trionfo del 2017. Al debutto, la netta sconfitta per 3-0 con la Bulgaria sembra non aver pesato: le seguenti 5 vittorie consecutive hanno fatto volare le azzurrine in finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Russia, partita di volley valida per la finale degli Europei U16 femminili: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si parte alle ore 18:00. Buon divertimento!

Foto: CEV