LIVE Italia-Russia 21-25 25-22 21-25 16-25, Finale Europei U16 femminili volley in DIRETTA: svanisce il sogno delle azzurrine

16-25 E con il primo tempo di Pavlova, la Russia vince l’Europeo U16 di volley femminile!

16-24 Buon primo tempo di Vighetto, in mezzo a due avversarie. Time out Russia.

15-24 Mani oltre la rete per le russe.

14-24 Manfredini va fuori con la diagonale da zona 2. Match point Russia.

14-23 Primo tempo di Pavlova.

14-22 Amoruso ok da zona 4, a ridosso della linea.

13-22 Esposito fa quel che può sulla ribattuta.

13-21 Deviazione fuori sul primo tempo di Vighetto.

12-21 Talerico sulla rete, azzurrine sempre più giù.

12-20 Primo tempo di Kovaleva.

12-19 Respinta azzurra sulla rete russa, Italia fortunata.

11-19 Prima buona per Asliamova.

11-18 Amoruso non respinge in avanti.

11-17 Fallo azzurro, punto russo.

11-16 Esposito sbaglia il muro in zona 2.

11-15 Murata sporca sul colpo di Amoruso che inganna le azzurre.

11-14 Pavlova chiude da zona 2. Time out Italia.

11-13 Errore rimediato, stavolta la respinta è delle azzurre.

11-12 Asliamova schiaccia a rete.

10-12 Amoruso trova un forte bagher russo, con la palla che finisce fuori.

9-12 Ottimo primo tempo di Ivankina da zona 3.

9-11 Amoruso guadagna una respinta fuori da parte delle russe.

8-11 Manfredini schiaccia lungo.

8-10 Le azzurrine non si intendono in zona 2, punto russo.

8-9 Ace con nastro per Amoruso. Time out Russia.

7-9 Ottima finta di Coba con punto, ad ingannare le avversarie.

6-9 Altro punto di Kovaleva, profondo.

6-8 Ananina sbaglia il bagher.

5-8 Manfredini chiude centrale.

4-8 Primo tempo di Kovaleva da zona 4.

4-7 Del Freo deviata da zona 4, palla fuori. Punto azzurro.

3-7 Fallo russo, altro punto azzurro.

2-7 La stessa Ivankina, non può respingere bene. Il pallone arriva male dalle sue parti.

1-7 Scambio intenso, con Ivankina che approfitta della zona 3 azzurra libera.

1-6 Pavlova sbaglia l’appoggio, ostacolata dal pilastro che sorregge la rete.

0-6 Del Freo chiude lungo da zona 4.

0-5 Vighetto respinge male sulla prima russa.

0-4 Monaco schiaccia fuori da zona 3. Time out Italia.

0-3 Altra deviazione fuori sulla Kovaleva.

0-2 Kovaleva pronta sotto rete a chiudere il punto.

0-1 Deviazione sulla Pavlova.

19.49 Inizia il quarto set.

21-25 Amoruso risponde nella propria metà campo. La Russia si prende il terzo set ed è avanti 2-1.

21-24 Amoruso non salva in zona 5. Set point Russia.

21-23 Afinogenova oltre la rete con le mani, punto azzurro.

20-23 Tocco morbido di Asliamova.

20-22 Risposta azzurra a muro di Coba.

19-22 Diagonale vincente di Asliamova in zona 4.

19-21 Primo tempo quasi aggressivo di Asliamova.

19-20 Palla troppo profonda, impossibile da salvare per le russe.

18-20 Prima di Kovaleva sulla rete.

17-20 Barattella non respinge a dovere sulla prima.

17-19 Prima fuori di Amoruso.

17-18 Scambio infinito, alla fine la spunta l’Italia per le mani avversarie oltre la rete.

16-18 Kovaleva chiude, Russia sempre avanti.

16-17 Ottimo primo tempo centrale di Manfredini.

15-17 Prima di Monaco sulla rete.

15-16 Diagonale fuori di Pavlova, Italia a -1.

14-16 Prima di Asliamova sulla rete.

13-16 Asliamova trova lo spazio per buttarla morbida in zona 5.

13-15 Ace di Esposito.

12-15 Esposito murata fuori, Italia a -3.

11-15 Ottima schiacciata lungolinea di Aslamova da zona 4.

11-14 Del Freo ok da zona 2.

10-14 Prima di Coba non respinta, l’Italia si avvicina nuovamente. Time out Russia.

9-14 Ancora Esposito! Chiude in schiacciata da zona 2.

8-14 Esposito si riscatta: deviazione di Asliamova che inganna le compagne.

7-14 Asliamova respinge nella propria metà campo, punto Italia.

6-14 Esposito schiaccia fuori da zona 4.

6-13 Stavolta la prima della russa va fuori.

5-13 Altra risposta mancata di Esposito sulla prima di Kovaleva.

5-12 Primo tempo della Pavlova.

5-11 Amoruso conclude verso la zona 1 avversaria.

4-11 Esposito sbaglia completamente la risposta. Time out Italia.

4-10 Muro russo su Amoruso in zona 2.

4-9 Prima di Esposito fuori.

4-8 Manfredini, che forza! Altro primo tempo efficace per le azzurrine.

3-8 Del Freo ok col primo tempo.

2-8 Afinogenova schiaccia centrale.

2-7 Prima di Asliamova fuori.

1-7 Zakharova va lungo.

1-6 Risponde l’Italia con il primo tempo centrale di Monaco.

0-6 Deviata la schiacciata di Asliamova. Russia devastante in apertura di terzo set.

0-5 Afinogenova ok col primo tempo da zona 2.

0-4 Prima di Sarapova, aiutata dal nastro. Time out Italia.

0-3 Pavlova va forte con il primo tempo.

0-2 Pallonetto di Asliamova centrale.

0-1 Fuori il primo tempo di Monaco.

19.19 Inizia il terzo set.

25-22 Asliamova, ancora fuori! Il secondo set è dell’Italia! 1-1.

24-22 Prima efficace di Amoruso. Set point Italia.

23-22 Asliamova schiaccia fuori. Italia avanti.

22-22 Appoggio morbido di Asliamova, è parità. Time out Italia.

22-21 Prima fuori di Vighetto.

22-20 È dentro la schiacciata di Coba!

21-20 Muro azzurro sfortunato sulla rete. Russia a -1.

21-19 Vighetto! Non serve molta forza per questa schiacciata da zona 2.

20-19 Pavlova ne approfitta da zona 2, ottima schiacciata.

20-18 Primo tempo ok per Vighetto, con la Russia che non riesce a buttarla in avanti.

19-18 Pavlova schiaccia da zona 4. La Russia rimane vicina.

19-17 Risposta sotto rete delle azzurrine su Eremeeva.

18-17 Esposito viene murata.

18-16 Baratella non riesce a salvarla, punto russo. Time out Italia.

18-15 Asliamova anticipa il muro, e schiacciata è buona.

18-14 Primo tempo di Manfredini da zona 2.

17-14 Va fuori anche Amoruso.

17-13 Kovaleva batte troppo profondo, Italia di nuovo a +5.

16-13 Tocco morbido di Eremeeva, punto russo.

16-12 Ancora Amoruso, per un altro punto azzurro. Time out Russia.

15-12 Amoruso: primo tempo vincente da zona 4!

14-12 Respinta fuori su Kovaleva, si rivede la Russia.

14-11 Eremeeva con il tocco morbido, scavalca il muro.

14-10 Asliamova va fuori col bagher.

13-10 Diagonale fuori di Eremeeva.

12-10 Vighetto! Stavolta arriva la schiacciata da zona 2.

11-10 Altro errore, stavolta di Esposito.

11-9 Errore di Vighetto sull’appoggio morbido avversario, palla sulla rete.

11-8 Kovaleva fuori col bagher. Time out Russia.

10-8 Pogorelchenko oltre la riga, punto Italia.

9-8 Primo tempo vincente di Kovaleva.

9-7 Vighetto da zona 1, grande schiacciata.

8-7 Schiacciata fuori di Esposito.

8-6 Prima di Amoruso fuori.

8-5 Anche Zakharova.

7-5 Amoruso sulla rete.

7-4 Sarapova sbaglia il bagher.

6-4 Male Zakharova, davanti la rete.

5-4 Amoruso schiaccia da zona 4, Italia di nuovo avanti.

4-4 Appoggio vincente di Kovaleva da zona 4.

4-3 Manfredini trova la deviazione nel primo tempo.

3-3 Risponde Kuznetsova in zona 4.

2-3 Primo tempo di Vighetto in zona 2.

2-2 Italia oltre la rete, azzurrine a +2.

2-1 Italia aiutata dal nastro, e in vantaggio.

1-1 Monaco morbida sotto rete.

0-1 Primo tempo di Afinogenova, Russia avanti.

18.49 Inizia il secondo set.

21-25 Eremeeva schiaccia da zona 2 e porta il primo set in mano alla Russia.

21-24 Altro muro in zona 2 di Del Freo, l’Italia si avvicina.

20-24 Ottimo muro centrale su Asliamova. Italia a -5.

19-24 Asliamova fuori dalla zona 4. Russia che perde momentaneamente concentrazione e chiama il time out.

18-24 Kuznetsova non controbatte alla battuta di Manfredini.

17-24 Prima fuori di Kovaleva. Secondo set point Russia.

16-24 Ace di Kovaleva. Set point Russia.

16-23 Kovaleva va forte in zona 4, il muro azzurro è insufficiente.

16-22 Errore delle russe, altro punto per l’Italia.

15-22 Primo tempo di Eremeeva in zona 2.

15-21 Battuta in rete di Kuznetsova.

14-21 Zakharova approfitta del pallone alto e appoggia sotto rete.

14-20 Stavolta il muro di Talerico va fuori. +6 Russia.

14-19 Afinogenova schiaccia fuori, punto Italia.

13-19 Muro in zona 4 di Talerico. Italia a -6. Time out Russia.

12-19 Schiacciata profonda di Vighetto, l’Italia prova ad accorciare lo svantaggio.

11-19 Anticipo sotto rete di Kovaleva.

11-18 Muro di Vighetto fuori in zona 2.

11-17 Altra schiacciata in zona 2, di capitan Esposito.

10-17 Appoggio vincente di Talerico ma oltre la rete.

Time out Italia.

10-16 Schiacciata centrale di Asliamova. Russe a +6.

10-15 Vighetto mura sotto rete ma prende in controtempo le compagne.

10-14 Esposito attacca centralmente su Ananina.

9-14 Schiacciata lungo linea vincente di Esposito da zona 5!

8-14 Muro centrale, ma fuori, di Monaco.

8-13 Buon attacco centrale di Amoruso.

7-13 Prima di Kovaleva vincente.

7-12 Zakharova appoggia a due mani sotto rete.

7-11 Eremeeva anticipa Manfredini sotto rete.

7-10 Manfredini attacca in zona 2.

Time out Italia.

6-10 Barattella non riesce a respingere la prima. Russe avanti.

6-9 Kovaleva si fa murare la schiacciata, poi insiste: è punto.

6-8 Prima russa fuori della Afinogenova.

5-8 Difesa azzurra in rete, allungano le russe.

5-7 Monaco: primo tempo, le azzurrine accorciano.

4-7 Amoruso schiaccia male in zona 4, palla fuori.

4-6 Le russe si portano ancora avanti.

4-5 Appoggio sotto rete della Eremeeva, russe di nuovo in vantaggio.

4-4 Vighetto schiaccia fuori di poco, pareggio russo.

4-3 Prima fuori per le azzurrine.

4-2 Asliamova sbaglia la pipe, palla fuori.

3-2 Grande muro in zona 2 di Vighetto e Monaco su Eremeeva. Azzurrine avanti.

2-2 La Eremeeva non mantiene il pallone in campo, pareggio azzurro.

1-2 Primo punto Italia grazie alla battuta fuori della Sarapova.

0-2 Fallo delle azzurrine. Raddoppio Russia.

0-1 Vighetto colpisce fuori. La Russia parte in vantaggio.

18.23 Inizia il match!

18.22 Il sestetto iniziale della Russia: 3 Eremeeva, 9 Afinogenova, 7 Asliamova, 15 Kovaleva, 2 Zakharova, 1 Sarapova.

18.20 Il sestetto iniziale dell’Italia: 7 Vighetto, 4 Monaco, 8 Esposito, 12 Coba, 1 Manfredini, 2 Amoruso.

18.16 Adesso, l’Inno di Mameli.

18.15 Inni nazionali: si parte con quello della Russia.

18.13 Il fischio d’inizio della partita sta subendo dei ritardi. Entrambe le squadre di nuovo radunate dallo staff tecnico.

18.08 Nella finale per il 3° posto, la Bulgaria ha battuto la Turchia al tie-break (3-2).

18.03 Schiacciate finali prima dell’inizio della finale.

18.02 Riscaldamento finito: squadre radunate dai propri coach.

18.00 Le due squadre si stanno ancora scaldando in mezzo al campo.

17.55 Questa edizione dell’Europeo si è giocata tra Serbia, Bulgaria, Croazia e Romania. La finale avrà inizio tra poco a Nyregyhaza, nel Nord-Est dell’Ungheria.

17.50 Il primo arbitro di questo match è Gyula Tillmann (Ungheria). Il secondo, invece, è Hari Salabashyan (Bulgaria).

17.45 D’altra parte, la Russia arriva dalla vittoria in semifinale contro la Bulgaria, per tre set a zero.

17.40 Oggi, le azzurrine vorranno battere di nuovo la Russia in finale, come accadde nell’edizione del 2017 (3-0), ma sarà tosta.

17.35 In semifinale, battuta la Turchia al tie-break, vendicandosi della finale persa nel 2019 proprio contro le anatoliche.

17.30 Per l’Italia, è la terza finale consecutiva all’Europeo U16, sempre con D’Aniello in panchina.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Italia-Russia, partita di volley valida per la finale degli Europei U16 femminili.

Invece, la Russia di Svetlana Saronova ha battuto in semifinale proprio la Bulgaria in tre set (25-16, 25-13, 25-16) e sarà la favorita per questo match. Solo due set concessi in tutto il torneo, contro la Turchia nella Pool I. Per il resto, 5 partite vinte su 6 con il risultato di 3-0. Particolare attenzione alla coppia Asliamova-Eremeeva: in due, hanno totalizzato 33 punti contro la Bulgaria e sono già pronte per fare male anche in finale con l’Italia.

Le ragazze di Pasquale D’Aniello arrivano a questa finale dopo la vittoria al tie-break in semifinale con la Turchia (25-21, 20-25, 19-25, 25-19, 15-6). Sotto di due set, per l’Italia è arrivata la reazione d’orgoglio con la speranza di portare a casa la medaglia d’oro del torneo dopo il trionfo del 2017. Al debutto, la netta sconfitta per 3-0 con la Bulgaria sembra non aver pesato: le seguenti 5 vittorie consecutive hanno fatto volare le azzurrine in finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Russia, partita di volley valida per la finale degli Europei U16 femminili: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si parte alle ore 18:00. Buon divertimento!

