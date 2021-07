Italia-Repubblica Dominicana, semifinale Preolimpico basket: programma, orario, tv, streaming

Sarà la Repubblica Dominicana a sfidare l’Italia al Preolimpico di Belgrado. Nella lotta che di fatto determina l’unica vera eliminata, finora, del torneo serbo, gli uomini di coach Melvyn Lopez prevalgono per 94-67 sulle Filippine mandando tre uomini in doppia cifra.

Sarà dunque un’altra lotta con vista oltreoceano, quella azzurra: i dominicani non solo hanno nettamente travolto i filippini, ma hanno anche saputo mettere in difficoltà la Serbia, salvata soltanto dalla difficoltà che chiunque nel girone ha avuto in termini di capacità di limitare Boban Marjanovic. Gli azzurri, dopo 17 minuti davvero brutti, si sono ripresi e hanno saputo battere Porto Rico, tenendone a bada anche le fiammate finali e spedendo proprio gli uomini di Eddie Casiano a sfidare i padroni di casa della Serbia.

Italia-Repubblica Dominicana, semifinale del Preolimpico di Belgrado, si giocherà sabato 3 luglio alle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Action (canale 206), salvo cambiamenti di palinsesto, oltre che gratis e in chiaro su RaiSport, e in diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA, PREOLIMPICO 2021: PROGRAMMA

SABATO 3 LUGLIO

Ore 13:00 Italia-Repubblica Dominicana

ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA, PREOLIMPICO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport, Sky Sport Action (canale 206)

DIRETTA STREAMING – RaiPlay, Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo