LIVE Italia-Porto Rico 90-83, Preolimpico basket in DIRETTA: gli azzurri vincono ed evitano la Serbia in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

LA CRONACA DEL MATCH

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Appuntamento dunque a sabato per l’Italbasket per la semifinale del Preolimpico di Belgrado.

A Porto Rico non bastano i 24 punti di Gian Clavell e i 16 di Gary Browne.

Italia trascinata dal terzetto composto da Nico Mannion, Achille Polonara e Simone Fontecchio, tutti e tre con 21 punti a referto. Doppia doppia per Polonara, che ci aggiunge anche 11 rimbalzi. Giornata da dimenticare per Nicolò Melli, che chiude con 0 punti e 0/6 dal campo.

Successo importante per l’Italia che evita la Serbia in semifinale, dove affronterà la vincente del match tra Repubblica Dominicana e Filippine.

FINISCE QUI! HA VINTO L’ITALIA!

90-83 Anche per Mannion qualche errore di troppo dalla lunetta. 6/10 in totale.

Mannion mandato in lunetta. Sette secondi alla fine.

89-83 Andujar con il tap in.

89-81 Un libero solo anche per Mannion.

88-81 Clavell sbaglia clamorosamente ancora un libero. 8/18 per Porto Rico dalla lunetta.

88-80 Fontecchio con i due punti che fanno calare forse il sipario sul match.

86-80 Un solo libero per Clavell. 39 secondi alla fine.

Fallo di Polonara sul tiro da tre di Clavell.

86-79 Mannion buca la difesa portoricana e porta l’Italia sul +7.

84-79 Clavell trova un canestro clamoroso, ma ha il piede sulla riga. Vale solo due punti.

84-77 POLONARAAAAAAAA! Grande azione degli azzurri sull’asse Mannion, Fontecchio, Polonara.

Browne sbaglia la tripla del -1. 1.34 alla fine.

81-77 Palla persa azzurri, stoppate di Melli e Polonara, poi Conditt segna il -4 Due minuti alla fine.

81-75 Browne segna in penetrazione.

81-73 FONTECCHIOOOOOO! Grande assist di Mannion per la tripla nell’angolo di Simone

78-73 Bellissimo canestro in penetrazione di Polonara.

76-73 Andujar arriva al ferro.

76-71 Un solo libero per Mannion.

75-71 Due punti importanti di Tonut in contropiede.

73-71 Tripla di Clavell. Timeout per Sacchetti.

73-68 Altri due punti di Pineiro in contropiede.

73-66 Clavell con il sottomano in contropiede.

73-64 Un solo libero per Clavell.

Cambiata la decisione. Fallo normale e due liberi per Clavell

Fallo antisportivo di Tonut su Clavell.

Grande difesa di Mannion che subisce fallo da Browne.

73-63 PIPPO RICCI! SI MUOVE ANCORA LA RETINA!

70-63 TRIPLAAAAA DI MANNION!

67-63 Due liberi di Pineiro.

Timeout per Sacchetti.

67-61 Clavell trova il -6.

67-58 TRIPLA DI VITALI! CHE IMPATTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO! Ottimo finale di terza frazione per l’Italia che trova il vantaggio sul +6 con le giocate difensive di Michele Vitali e le triple di Polonara e Fontecchio.

Ancora un’ottima difesa azzurra sull’ultima azione di Porto Rico.

64-58 POLONARAAAAA TRIPLAAAAA! Parzialone di 16-0 per l’Italia.

Quarta palla persa consecutiva da Porto Rico.

61-58 1/2 di Spissu.

Infrazione di 24 secondi di Porto Rico.

60-58 Un solo libero per Mannion. Due minuti a fine terzo quarto.

59-58 FONTECCHIOOOOO! SORPASSO ITALIA!

56-58 TRIPLA DI POLONARA!

53-58 Bel sottomano di Mannion.

51-58 Dentro il libero di Polonara.

50-58 Bel taglio di Polonara che segna con il fallo di Clavell.

48-58 Ortiz che appoggia al vetro il +10.

Conditt sbaglia il libero supplementare.

Si è anche rotta la retina. Gioco fermo.

48-56 Conditt arriva in fondo e trova la schiacciata con fallo di Polonara.

48-54 Tripla di Pineiro.

48-51 Furbata di Polonara che ruba palla e trova poi l’assist per Mannion.

46-51 Ottimo arresto e tiro di Fontecchio.

44-51 Clavell trova una tripla importante del +7.

44-48 MANNION! TRIPLA!

41-48 Due di Fontecchio con il sottomano al ferro.

39-48 Tripla di Browne che porta Porto Rico sul +9.

39-45 Tonut trova lo spazio e arriva al ferro per due comodi.

37-45 Un solo libero per Conditt.

SI RIPARTE!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Azzurri sotto di sette punti alla pausa lunga, ma Italia che si è trovata anche sul -17. Buon finale di quarto con l’Italia che ha sfruttato il bonus, andando spesso in lunetta. 11 punti per Browne e 9 per Fontecchio.

37-44 Due liberi di Mannion. Quattro secondi alla fine.

35-44 Bel movimento in post di Tessitori.

33-44 Super canestro in allontanamento di Browne

33-42 Altro giro ai liberi per l’Italia. 2/2 di Tonut.

Terza palla recuperata dagli azzurri.

31-42 Anche Fontecchio non sbaglia dalla lunetta.

29-42 Tessitori non sbaglia dalla lunetta.

27-42 Due liberi di Polonara.

25-42 Diaz con il gancio del +17.

25-40 Tripla dall’angolo di Andujar.

25-37 Polonara strappa il rimbalzo e segna con il gancio sinistro.

23-37 Dentro anche il libero supplementare di Clavell.

23-36 Clavell segna da tre punti con il fallo di Ricci.

23-33 Due liberi di Abass. Cinque minuti all’intervallo.

21-33 Andujar con due facilissimi.

21-31 Ortiz con un’altra penetrazione facile al ferro.

21-29 Importante tripla di Ricci.

Timeout di un furibondo Sacchetti.

18-29 Tripla di Ortiz. Porto Rico addirittura sul +11.

18-26 Andujar attacca bene e trova la via del ferro troppo facilmente.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Porto Rico avanti di sei punti alla prima sirena. Ottimo inizio dei centroamericani, mentre gli azzurri si sono accontentati troppo del tiro da fuori. Sette punti finora per Fontecchio.

18-24 MANNION! Tripla sulla sirena del quarto del play di Golden State.

15-24 Ennesima tripla di Porto Rico. Sosa mette il +9.

15-21 Altra tripla di Porto Rico con Clavell. Due minuti alla fine del quarto.

15-18 Arresto e tiro di Fontecchio. Buon avvio del giocatore dell’Alba Berlino.

13-18 Gandia replica subito dall’arco.

13-15 Tripla di Fontecchio!

10-15 Conditt domina a rimbalzo su Pajola e schiaccia in libertà.

10-13 Bella tripla dall’angolo di Tonut. Cinque minuti a fine primo quarto.

7-13 Ancora due troppo facili di Browne in penetrazione

7-11 Clavell corre in contropiede e trova due punti facili.

7-9 Splendido crossover di Browne e poi facile appoggio al ferro.

7-7 Bel rimbalzo di Fontecchio e appoggio al ferro del giocatore campione di Germania.

5-7 Tripla di Browne.

5-4 Schiacciata facile di Conditt.

5-2 Ottima azione degli azzurri con il consegnato di Melli per l’appoggio di Spissu.

3-2 Tripla di Polonara!

0-2 Browne segna dalla media distanza.

L’Italia spreca i primi due attacchi con Tonut e Melli.

SI COMINCIA! FORZA AZZURRI!

16.28: Questo il quintetto azzurro Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli

16.25: Tocca a quello italiano.

16.24: Ed ora gli inni nazionali. Prima Porto Rico

16.22: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

16.20: Queste le parole di Meo Sacchetti “I ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo. C’è molta voglia di riversare sul parquet tutta l’energia che abbiamo accumulato in questi giorni e che non abbiamo potuto liberare come avremmo dovuto con i match contro Venezuela e Senegal, poi saltati. Il tempo per prepararci è stato poco ma è così per tutti e ora il passato conta poco. Siamo pronti, abbiamo lavorato bene e la nostra testa è solo al Portorico. I Giochi sono un traguardo importante ma non dobbiamo fare l’errore di pensare solo alla finale contro la Serbia. Iniziare bene contro i portoricani, squadra con molti piccoli intraprendenti e che sanno fare canestro, sarà utile per acquisire fiducia in vista delle successive partite. Vogliamo iniziare col piede giusto. Noi abbiamo giocatori importanti e sapremo come usare le nostre armi. È un piacere vederli insieme”.

16.17: Italia e Porto Rico si sono affrontate nell’ultimo Mondiale ed è arrivata una vittoria degli azzurri (la quindicesima su diciassette precedenti) solamente al supplementare (94-89). Rispetto a quel match Porto Rico è cambiata molto con le assenze di Renaldo Balkman, David Huertas e Ramon Clemente ed il leader in attacco è sicuramente Gary Browne, classe 1993 e playmaker dell’Aquila Basket Trento

16.10: La mancata partecipazione del Senegal ha infatti modificato la prima fase degli azzurri, che scenderanno in campo dunque solo contro Porto Rico. Un match da vincere per evitare di trovarsi subito di fronte la Serbia e giocarsi una semifinale contro la vincente della sfida tra Repubblica Dominicana e Filippine.

16.06: Inizia il cammino dell’Italia nel Preolimpico di Belgrado. Gli azzurri, infatti, scendono in campo contro Porto Rico in un match già molto importante per la squadra allenata da Meo Sacchetti. Un successo garantirebbe all’Italia di chiudere al primo posto nel girone e di evitare dunque la Serbia in semifinale.

16.00: Cominciamo la diretta di Italia-Porto Rico.

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Porto Rico, sfida valevole per il Preolimpico 2021 di Belgrado. Comincia l’avventura dell’Italbasket, che va a caccia di un pass per le Olimpiadi.

L’esclusione del Senegal, rende la partita di oggi già decisiva per il primo posto e per evitare la Serbia in semifinale. L’Italia deve vincere per poi fronteggiare la vincente di Repubblica Dominicana-Filippine ed eventualmente poi in finale i temibili padroni di casa.

Sarà una Nazionale rivoluziona rispetto al passato, con tanti giovani alla prima vera esperienza con la maglia azzurra e senza alcuni dei senatori come Marco Belinelli, Gigi Datome e Danilo Gallinari. Meo Sacchetti si affiderà soprattutto a Nicolò Melli ed è importante per gli azzurri cominciare con il piede giusto un cammino in salita e che possa alla fine regalare un sogno a tutta la pallacanestro italiana.

La palla a due di Italia-Porto Rico, sfida valevole per il Preolimpico 2021 di Belgrado, è in programma alle ore 16.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit Ciamillo