Italia-Porto Rico 90-83, pagelle Preolimpico basket: Mannion, Polonara e Fontecchio sugli scudi, male Melli e Tonut

Ha vinto l’Italia la sua unica partita nella fase a gironi del Preolimpico di Belgrado e, così, evita la Serbia in semifinale. La vittoria per 90-83 contro Porto Rico non è, però, facile, con i centroamericani che dominano il primo tempo e serve la rimonta nella ripresa per evitare il passo falso. Di seguito le pagelle degli azzurri dopo l’esordio a Belgrado.

Marco Spissu, 6: Titolare nonostante l’infortunio subito in Germania, nel primo tempo non si fa notare molto, deve carburare. Anche nella ripresa non dà un contributo decisivo, ma comunque con lui in campo l’Italia resta in partita sempre.

Stefano Tonut, 5: Avvio difficile per il giocatore di Venezia, che non trova il canestro con facilità e non incide nei primi 20 minuti. Non migliorano le cose nella ripresa e quando Sacchetti lo toglie per Vitali l’Italia cambia faccia e ribalta il risultato.

Nicolò Melli, 5,5: Avvio nervoso per Melli, che riceve pochi palloni e commette un paio di falli evitabili e con lui in campo l’Italia sembra non girare. Una tripla frontale rifiutata è l’emblema di una serata da dimenticare per il giocatore di Dallas che dovrà cambiare ritmo quando i giochi si faranno duri.

Simone Fontecchio, 8: In un primo tempo di sofferenza è stato sicuramente il migliore in campo con 9 punti decisivi. Non abbassa la guardia nella ripresa ed è tra i protagonisti assoluti nella rimonta azzurra, con una delle triple che fanno la differenza nel finale. Chiude con 21 punti e una prestazione quasi perfetta.

Achille Polonara, 8: Con Fontecchio una delle poche note positive nella prima parte del match, anche se fatica a trovare la mira da oltre l’arco. Se il primo tempo è positivo, la ripresa vede il giocatore del Fener prendere per mano la squadra e guidarla alla vittoria. Anche per lui 21 punti decisivi per la vittoria azzurra.

Amedeo Tessitori, 6: Pochi minuti in campo, ma si fa trovare pronto e nel primo tempo dà il suo contributo per non far affondare l’Italia. E anche nella ripresa si sente il suo peso e con lui in campo gli azzurri risalgono la china.

Niccolò Mannion, 8,5: Entra in campo e cerca di dare un gioco all’Italia e si fa perdonare qualche errore di troppo al tiro con il fallo nel finale che vale il -7 all’intervallo. E nella ripresa prende per mano la squadra e guida gli azzurri alla rimonta e con Fontecchio e Polonara è tra i migliori in campo. Assist, testa, ma anche 21 punti in una partita giocata da leader.

Giampaolo Ricci, 5,5: Soffre con i compagni il primo tempo, fa il suo, anche se fatica a fare la differenza. Paga i falli commessi che lo fanno uscire troppo presto dal parquet e non è incisivo come ci si aspetta da lui.

Awudu Abass, 5: Peggiore in campo. Con lui nel primo tempo il Porto Rico allunga. Nella ripresa il ct lo tiene in panchina quasi tutto il tempo, guarda da spettatore la rimonta e quando entra l’Italia rischia la rimonta. Con un -19 di plus/minus match da dimenticare.

Michele Vitali, 7: Entra nella ripresa al posto di Tonut e dà subito una svolta alla partita azzurra. La sua tripla a inizio ultimo quarto dà lo strappo decisivo per il successo azzurro. È il jolly che forse non ti aspetti, ma toglie molte castagne dal fuoco a Sacchetti.

Alessandro Pajola, n.d.: Pochi minuti in campo, non giudicabile.

Riccardo Moraschini, n.d.: Non è entrato in campo.

All. Meo Sacchetti, 6: Nei primi 20 minuti capisce poco di quel che sta avvenendo il campo. La squadra si intestardisce a trovare soluzioni da lontano, mentre in difesa non trova la quadra per fermare il Porto Rico da oltre l’arco. Nella ripresa dà più spazio a Mannion, gioca la carta Vitali e la sua Italia ritrova la grinta in difesa. Bravo a capire quali sono gli azzurri cui affidarsi nella ripresa e a scommettere su di loro per vincere la partita.

