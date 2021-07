SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida tra Italia e Cina e buona serata!

Vince, dunque, la Cina che supera l’Italia e conquista la seconda vittoria nel torneo di basket 3×3 femminile e aggancia proprio le azzurre, che ora sono a due vinte e due perse.

13-22 Bomba finale per la Cina che vince e batte le azzurre

13-20 Azzurre che provano a resistere

12-20 Cina a un punto dalla vittoria

12-19 Bomba azzurra!

10-19 Palla persa azzurra e Cina a una marcatura dalla vittoria

10-18 Azzurre che provano a riaprire un match che si è messo male

9-18 Cina che ora è scappata decisamente via.

9-16 Ancora un canestro da due

9-14 Pesante bomba delle cinesi che scappano via!

9-12 La Cina non molla e resta oltre break

9-11 Ancora un canestro di D’Alie!

8-11 Botta e risposta sul parquet, ma le azzurre ci sono

7-10 Ora è colpo a colpo il match

7-9 Azzurre che restano in partita

6-9 Riallunga la Cina

6-8 Le azzurre tornano a -2

5-8 BOMBA D’ALIEEEEEEEE CHE SUBISCE ANCHE FALLO! LE AZZURRE VOGLIONO RIAPRIRLA!

3-8 Ancora la D’Alie che prova a dare la scossa!

2-8 Non riesce a sbloccarsi la squadra azzurra e Cina che scappa via

2-7 Dominano le cinesi che trovano anche canestro e libero addizionale

2-5 Dalla lunetta riallungano le cinesi, mentre le azzurre sbagliano molto in attacco

2-4 D’Alie accorcia per le azzurre

1-4 Ancora una marcatura per la Cina

1-3 Canestro da oltre l’arco per la Cina che allunga

1-1 Pareggio azzurro

0-1 Il primo canestro è della Cina

07.20 Squadre in campo e pronte al fischio d’inizio.

07.15 Ricordiamo che, invece, la Cina si presenta all’Aomi Urban Sports Park con due soli match giocati, con la vittoria sulla Romania e la sconfitta contro le russe ieri.

07.10 Nella notte l’Italia ha affrontato la Romania, imponendosi per 22-14. Come ieri, mattatrice la D’Alie autrice di ben 13 punti.

07.05 Le azzurre come sempre sono capitanate da Raelin D’Alie che ieri ha chiuso la sua giornata con ben 16 punti realizzati.

07.00 Buongiorno a tutti per la diretta live di Italia – Cina, match valevole per la fase a gironi del torneo di basket femminile 3×3 di Tokyo 2021.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida del torneo di basket 3×3 femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 tra l’Italia e la Cina.

È la quarta sfida olimpica per Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Giulia Rulli e Marcella Filippi all’Aomi Urban Sports Park. Dopo la vittoria di misura all’esordio contro la Mongolia e la sconfitta, dopo un match combattutissimo, contro la fortissima Francia ieri, infatti, questa notte le azzurre si sono imposte contro la Romania, che si è confermata fanalino di coda del torneo sino a ora. Due vittorie che hanno avvicinato l’Italia al sogno quarti di finale, ma ora arriva il momento più duro.

La Cina, infatti, è una delle avversarie dirette delle azzurre nella corsa alla seconda fase del torneo. Come l’Italia, anche le cinesi hanno chiuso infatti la prima giornata con un successo e una sconfitta, battendo nettamente la Romania e poi cedendo in maniera pesante contro le russe. Un successo oggi potrebbe dare all’Italia già la matematica certezza dei quarti di finale, ma soprattutto le azzurre puntano a chiudere il più in alto in classifica per non trovarsi un quarto di finale duro davanti.

La sfida tra Italia e Cina inizierà alle ore 7.25. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credits: Ciamillo