Calendario Olimpiadi 25 luglio: orari, tv, programma, streaming. Tutte le gare e le finali

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono ormai entrate nel vivo, domenica 25 luglio va in scena la seconda giornata e si preannuncia grandissimo spettacolo con un’abbuffata di sport e tantissimi titoli in palio.

La scherma assegna i titoli nel fioretto femminile e nella spada maschile, tiro a segno propone pistola 10 metri femminile e carabina 10 metri maschile, due titoli anche nel taekwondo e nel judo. Prime finali anche nel nuoto con ben quattro ori in palio, prevista anche la prova in linea di ciclismo femminile. Da non perdere le partite di volley, basket, pallanuoto, softball con tanta Italia in campo. Da seguire anche l’infinita giornata di qualificazioni femminili per la ginnastica artistica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e gli eventi di domenica 25 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

CALENDARIO OLIMPIADI DOMENICA 25 LUGLIO: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 25 LUGLIO:

00.01 SURF – Gara maschile e gara femminile, primo e secondo round

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Italia (gruppo B)

02.00 CANOTTAGGIO – Quarti di finale: singolo femminile, singolo maschile, doppio maschile, doppio femminile, quattro maschile, quattro femminile- Ripescaggi: doppio pesi leggeri maschile, doppio pesi leggeri femminile, quattro di coppia maschile, quattro di coppia femminile.

02.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Giappone (gruppo A)

02.00 SCHERMA – Fioretto femminile: turni preliminari e quarti di finale. Spada maschile: turni preliminari quarti di finale

02.00 SKATEBOARD – Street maschile, batterie e finale

02.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri femminile, qualificazioni e finale. Carabina 10 metri maschile, qualificazioni e finale

02.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile, qualificazioni (day 1). Skeet maschile, qualificazioni (day 1)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Gran Bretagna-Germania (gruppo A)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, ottavi di finale

03.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

03.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Iran vs Repubblica Ceca (gruppo A)

03.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, prima suddivisione

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo B)

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Italia (gruppo A)

03.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Australia-USA

03.00 TAEKWONDO – 57 kg femminile: turni preliminari e semifinali. 68 kg maschile: turni preliminari e semifinali

03.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, quarti di finale

03.15 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Mongolia

03.30 NUOTO – Finali: 400 misti maschile, 400 stile libero maschile, 400 misti femminili, 4×100 stile libero femminile. Semifinali: 100 farfalla femminile, 100 rana maschile

03.40 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-Italia

04.00 BOXE – Primo turno: 51 kg femminile, 69 kg femminile, 75 kg maschile +91 kg maschile

04.00 JUDO – 52 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 66 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

04.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Brasile (gruppo B)

04.00 TENNIS – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno. Doppio maschile, primo turno. Doppio femminile, primo turno

04.05 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Argentina (gruppo B)

04.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Cina (gruppo B)

04.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Ungheria-Grecia (gruppo A)

04.35 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Belgio

04.50 SOLLEVAMENTO PESI – 61 kg maschile, gruppo B. 67 kg maschile, gruppo B

04.50 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

05.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Serbia

05.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Argentina (gruppo B)

05.00 VELA – Regate: RS:X maschile, RS:X femminile, Laser maschile, Laser Radial femminile

06.00 CANOA SLALOM – Batterie: C1 maschile, K1 femminile

06.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea femminile

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Germania vs Italia (gruppo B)

06.45 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile: quarti di finale, semifinali, finali

07.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Mongolia-Russia

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Giappone (gruppo A)

07.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, secondo turno

07.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Montenegro-Angola (gruppo A)

07.20 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Serbia-Repubblica Dominicana (gruppo A)

07.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Italia

07.30 SOFTBALL – Fase a gironi: Canada-Giappone

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 TUFFI – Sincro 3 metri femminile, finale

08.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Cina-Lettonia

08.10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, terza suddivisione

08.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Belgio

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Montenegro (gruppo B)

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 61 kg maschile, gruppo A

09.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Norvegia-Corea del Sud (gruppo A)

09.25 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Turchia (gruppo B)

09.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Egitto-Argentina (gruppo C)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Honduras (gruppo B)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Sudafrica (gruppo A)

10.00 BOXE – Primo turno: 51 kg femminile, 69 kg femminile, 75 kg maschile +91 kg maschile

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

10.00 EQUITAZIONE – Dressage individuale e a squadre, day 2

10.00 JUDO – 52 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 66 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.20 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Nigeria (gruppo B)

10.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-USA

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Costa d’Avorio (gruppo A)

10.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Francia

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

11.00 SCHERMA – Fioretto femminile: semifinali e finali. Spada maschile: semifinali e finali

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Spagna (gruppo B)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: India-Australia (gruppo A)

11.40 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Polonia

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Argentina (gruppo A)

12.00 NUOTO – Batterie: 100 dorso femminile, 200 stile libero maschile, 100 rana femminile, 100 dorso maschile, 400 stile libero femminile, 4×100 stile libero maschile

12.00 TAEKWONDO – 57 kg femminile: ripescaggi e finali. 68 kg maschile: ripescaggi e finali

12.05 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Olanda

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo C)

12.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Spagna-Svezia (gruppo B)

12.40 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Kenya (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Croazia-Kazakhstan (gruppo A)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 67 kg maschile, gruppo A

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Romania-Corea del Sud (gruppo B)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Messico (gruppo A)

13.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Italia-Messico

13.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, semifinali

13.20 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, quinta suddivisione

13.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Arabia Saudita-Germania (gruppo D)

13.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Nuova Zelanda (gruppo A)

14.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-USA (gruppo A)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Francia

14.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Olanda (gruppo B)

14.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-USA

14.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Ungheria-Francia (gruppo B)

14.45 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Corea del Sud (gruppo A)

15.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Cina

15.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-Giappone

23.30 TRIATHLON – Gara maschile

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

