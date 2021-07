LIVE Inghilterra-Italia, Finale Europei 2021 in DIRETTA: forza azzurri, prendiamoci il tempio di Wembley!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le parole di Roberto Mancini – Le parole di Gareth Southgate – Chiellini nel pre-partita – Le dichiarazioni di Gravina – Il pronostico di Pippo Inzaghi

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Italia, finale degli Europei di calcio 2021 a Wembley Stadium (Londra).

Gli Azzurri di Roberto Mancini vanno all’assalto di un trofeo che manca dal lontano 1968, unico trionfo nella rassegna continentale per l’Italia. Un appuntamento che la nostra Nazionale si è guadagnata, sapendo surclassare gli avversari con il gioco nella fase a gironi con le vittorie su Turchia, Svizzera e Galles, abbiamo saputo soffrire in una serata storta contro l’Austria, risolta dai subentranti Chiesa e Pessina, abbiamo saputo superare il primo colosso che ci è capitato davanti, il Belgio di Roberto Martinez, abbiamo saputo resistere ad una squadra che ci ha dominato come la Spagna, uscendone ai calci di rigore. Gli Azzurri non sono fenomeni, ma sono un grande gruppo che unisce esperienza a incoscienza giovanile, capace di imporre a tutti la propria filosofia.

I numeri dell’Inghilterra di Gareth Southgate in questo Campionato Europeo sono straordinari: 10 gol fatti ed uno appena subito contro la Danimarca. Eppure la Nazionale inglese ha rischiato seriamente contro i danesi in semifinale: solo un rigore estremamente generoso conquistato da Sterling e trasformato da Kane ha risolto la sfida. Questa sarà la sesta partita su sette in casa per i Tre Leoni che sono stati agevolati nei viaggi in questo Europeo itinerante. Proprio il centravanti Harry Kane potrebbe essere una minaccia per l’Italia: l’attaccante del Tottenham si è sbloccato con la Germania e da lì non si è più fermato, dimostrando di voler essere uno dei principali protagonisti di questa rassegna continentale.

L’ultima sfida tra Italia e Inghilterra in un Europeo risale al 2012, quando la nazionale di Cesare Prandelli superò gli inglesi di Roy Hodgson per 4-2 ai calci di rigore con il cucchiaio decisivo di Pirlo. Fu inutile invece la vittoria degli Azzurri ai Mondiali 2014 in Brasile al debutto: la vittoria per 2-1 firmata Marchisio e Balotelli illuse, per poi ritornare sulla terra nelle due partite seguenti contro Costa Rica e Uruguay.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della finale dei Campionati Europei di calcio 2021 fra Inghilterra e Italia. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.00 a Wembley Stadium, noi ci collegheremo alle 20.00 per introdurre questa attesissima partita. FORZA AZZURRI, PRENDIAMOCI LA COPPA!

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.

Foto: Lapresse