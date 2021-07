Mancano poco più di ventiquattro ore al calcio d’inizio di Italia-Inghilterra, la finalissima di Euro 2021, e ad ogni “latitudine” si cerca di capire quale possa essere il giocatore in grado di risolvere la sentitissima contesa. In tanti in questi giorni hanno analizzato le difese, i centrocampi, gli attacchi delle due rivali, soffermandosi poi sui terminali offensivi, ovvero Ciro Immobile e Harry Kane.

Quello della “punta goleador” è un po’ la “grande difficoltà” che la nazionale di Mancini ha palesato, visto che il “puntero” campano ha timbrato il cartellino soltanto contro la Turchia e la Svizzera nella fase a gironi. A correre in soccorso di Immobile però, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, è arrivato quest’oggi un certo Pippo Inzaghi, bomber che di finali ne ha giocate tante e ne ha decise molte, il quale intervistato dalla Rosea si è così espresso: “Problema centravanti? Non lo è, noi abbiamo vinto il Mondiale nel 2006 con Materazzi capocannoniere a quota 2 gol”.

“Mi auguro” ha poi proseguito Inzaghi, fratello di Simone, che fino a pochi mesi fa ha allenato e fatto esplodere Immobile dopo il suo ritorno in Italia, “che in finale segni Immobile, che per me è un grandissimo attaccante. Ha fatto buonissime gare nel girone e buone anche dopo. Ha consentito all’Italia di giocare bene con un grande lavoro sporco”.

“Sì, gli auguro un gol in finale, sarebbe la ciliegina sulla torta. Cosa consiglierei a Ciro? Direi che uno capace di fare 30 gol all’anno non ha bisogno di grandi consigli. I momenti complicati succedevano spesso anche a me, anche se di gol ne facevo parecchi. Immobile deve stare tranquillo e giocare con serenità. Pronostico? Uno a zero per noi, segnerà l’attaccante della Lazio“.

Foto: Lapresse