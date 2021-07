Mancano meno di ventiquattro ore al fischio d’inizio di Euro2020. Per l’Inghilterra si tratta di un evento a dir poco storico, dato che non avevano mai disputato, prima d’ora, l’atto conclusivo della rassegna continentale. I ragazzi di Gareth Southgate, sulla carta, stante il fatto che giocano in casa e che sembrano più freschi dell’Italia, dal punto di vista fisico, sono i favoriti per il successo.



Southgate ha parlato, oggi, in conferenza stampa, della partita di domani. Queste le sue parole riportate da sportmediaset.it: “Vogliamo fare qualcosa di speciale, vogliamo tornare a casa con la coppa tra le mani. Siamo pronti, preparati tatticamente e abituati a giocare partite di questa caratura. E’ il nostro momento, il passato ora non conta. Conta solo il presente. A questo livello ci sono sicuramente dei vantaggi ad avere esperienza, ma ce ne sono anche ad essere giovani. Declan Rice e Kalvin Philips non hanno il pedigree dei centrocampisti dell’Italia, ma stanno facendo un grande Europeo e noi crediamo al 100% in loro. Per quanto riguarda Foden, faremo il punto in serata, il suo problema non sembra grave. Valuteremo se potrà giocare domani o meno“.

L’allenatore dell’Inghilterra, inoltre, ha parlato anche dell’Italia e ha invitato i tifosi inglesi a non fischiare l’inno degli azzurri: “Sarà importante che i nostri tifosi non fischino l’inno dell’Italia. Non serve a nulla ed è irrispettoso. Contro l’Italia dobbiamo puntare sui nostri punti di forza e sulle loro debolezze. Hanno un grande allenatore e dei giocatori di qualità, ma noi abbiamo già giocato contro gente come Kroos e Modric e lo abbiamo fatto nel modo giusto“.

Foto: Lapresse