L’Italia ha vinto gli Europei 2021 di calcio. La nostra Nazionale si è resa protagonista di un’impresa fantasmagorica, ha inscenato una meravigliosa cavalcata nell’ultimo mese, ha giganteggiato in lungo e in largo offrendo un livello tecnico magistrale, ha scaldato un Paese intero e ha alzato al cielo il trofeo continentale. I ragazzi del CT Roberto Mancini sono stati impeccabile in una finale al cardiopalma, sconfiggendo l’Inghilterra al termine di una memorabile serie di calci di rigore: Shaw ha siglato il gol del vantaggio dopo appena due minuti, gli azzurri con pazienza hanno ricostruito il gioco, hanno pressato in maniera insistente, hanno pareggiato con Bonucci nel cuore della ripresa e hanno fatto tremare i 60000 tifosi dello Stadio Wembley di Roma.

Gigi Donnarumma si è inventato due parate da sogno sugli ultimi due rigori e la squadra ha potuto festeggiare. Chiellini e compagni salgono sul trono del Vecchio Continente per la seconda volta nella storia dopo quella del 1968, annichilendo gli uomini di Southgate che erano sicuri di vincere la manifestazione di fronte al proprio pubblico e che invece si sono dovuti inchinare al cospetto di quella che è stata oggettivamente la migliore squadra d’Europa. Dopo aver eliminato il Belgio (numero 1 del ranking FIFA) e la quotata Spagna, l’Italia ha avuto la personalità di espugnare uno dei grandi templi dello sport e di portare a casa la Coppa. “It’s coming home” hanno urlato gli inglesi per quattro giorni, invece è “It’s coming Rome”. “Mamma, butta la pasta”.

Una vera e propria apoteosi che rilancia il nostro calcio dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e che risolleva una Nazione intera dopo un anno estremamente difficile. Non c’è soltanto il risvolto agonistico e sportivo, ma anche la parte economica da tenere sempre in considerazione quando si parla di un evento di questo calibro. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo gli Europei 2021 di calcio? Parliamo di un montepremi davvero succulento e di assoluto spessore, che farà comodo alle casse federali.

L’Italia ha portato a casa 28,25 milioni di euro: 9,25 milioni sono garantiti dalla semplice partecipazione all’evento, 3 milioni per le tre partite vinte nella fase a gironi, 1,5 milioni per l’accesso agli ottavi, 2,5 milioni per la disputa dei quarti, 4 milioni per la qualificazione alla semifinale, 8 milioni per il trionfo finale. Stiamo parlando esclusivamente delle cifre assicurate dalla UEFA, a cui si aggiungeranno sicuramente gli introiti garantiti dagli sponsor. I premi dei calciatori sono già stati pattuiti con la Figc a tempo debito ed esulano da questo discorso.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO L’ITALIA VINCENDO GLI EUROPEI?

28,25 milioni di euro.

L’Inghilterra si consola con 24,75 milioni di euro perdendo la finale.

Foto: Lapresse