0.00 La nostra DIRETTA LIVE di Inghilterra-Italia finisce qui. SIAMO CAMPIONI D’EUROPA!!!! ALZIAMO NEL TEMPIO DEL CALCIO LA COPPA!!!! DOBBIAMO ESSERE ORGOGLIOSI DI ESSERE ITALIANI!!!!

23.59 Siamo grandi, siamo straordinari, siamo meravigliosi, abbiamo giocato con l’anima, abbiamo reagito allo svantaggio iniziale, abbiamo esultato in casa loro. Siamo nella storia con la S maiuscola, rimarremo impressi per sempre.

23.57 Dalle macerie, da una mancata qualificazione ai Mondiali, al tetto d’Europa. Roberto Mancini ci ha riportati ad essere grandi, siamo risorti, questo straordinario gruppo che ci ha portato lassuù!!!

GIGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! PARA SU SAKAAAAA!!!!! CAMPIONI D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, CAMPIONI D’EUROPAAAAAAAAAA, CAMPIONI D’EUROPAAAAAAA!!! MUTI A WEMBLEYYYY!!!!

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! PARA PICKFORD SU JORGINHO!!!! PARATA E PALO!!! TROPPO DEBOLE JORGINHO!!!

DONNARUMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! PARA SU SANCHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TOCCA A JORGINHO!!!!!

3-2 ITALIA!!!!!! BERNARDESCHI AL CENTRO!!!!!! TORNIAMO AVANTI!!!!

PALO E FUORI!!!! PALO E FUORI!!!!!!! NON E’ GOL!!!!! SBAGLIA RASHFORD!!!! SIAMO PARI!!

2-2!!! SEGNA BONUCCI!! Rigore sopra la mano di Pickford! Che brivido!

2-1 INGHILTERRA! Sono avanti loro! Segna Maguire, sotto l’incrocio.

PARATO IL RIGORE DI BELOTTI! Ha intuito Pickford! Brutta botta!

1-1! Intuisce Donnarumma, ma Kane la mette all’angolino! Splendido rigore!

1-0 ITALIA!!!! C’E’ BERARDI!!! SPIAZZATO PICKFORD!!!

Cominciamo noi: va Berardi!

23.45 Sono attimi di tensione, di paura, cerchiamo di fare del nostro meglio e vada come vada! Il nostro l’abbiamo fatto ampiamente!

23.44 Si va sotto la curva degli inglesi!! Non facciamoci intimidire!!

23.43 DOBBIAMO FARE L’ULTIMO PASSO, L’ULTIMO SCALINO! SAREBBE LA CONCLUSIONE DI UN PERCORSO SPLENDIDO!

23.42 Adesso nervi saldi, sangue freddo per l’ultimo sforzo! Concludiamo questo meraviglioso Europeo! Questo gruppo si merita tanto!

FINISCE QUI!!! TENSIONE INCREDIBILE: LA FINALE DEGLI EUROPEI SI DECIDERA’ AI CALCI DI RIGORE!

122′ Pallone troppo lungo ed impreciso messo in mezzo da Bernardeschi.

121′ TRE MINUTI DI RECUPERO! FINALE VIBRANTE!

120′ Doppio cambio nell’Inghilterra: fuori Henderson e Walker per Rashford e Sancho. Adesso gli inglesi sono iper offensivi.

119′ Fraseggio dell’Italia che cerca un pertugio, cerca una scintilla.

118′ Esce un buonissimo Emerson per Florenzi che si era infortunato al debutto contro la Turchia.

117′ Girata di Bernardeschi che viene sfiorata da Maguire con il braccio: tocco involontario, si può proseguire.

116′ Prova a riprendere il pallino del gioco l’Italia che vuole cercare una giocata per evitare i rigori.

115′ Tornerà in campo anche Alessandro Florenzi per questo finale di partita.

113′ Rimane a terra Grealish: atterrato da Jorginho che viene ammonito.

112′ Soffre qualcosa l’Italia in questi minuti: adesso la stanchezza comincia a farsi sentire.

111′ CHELLINI!!! CHIELLINI!!! FERMA STERLING!!!

110′ Adesso ci prova l’Inghilterra che prova ad uscire dal torpore.

108′ GREALISH! PALLONE RESPINTO! USCITA DA BRIVIDI DI DONNARUMMA! L’ITALIA LIBERA!

107′ VA BERNARDESCHI!! IN DUE TEMPI PICKFORD! Con qualche incertezza il portiere inglese.

106′ Subisce fallo Belotti!! Ammonito Maguire, punizione Italia!

COMINCIA IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE! FORZA RAGAZZI, L’ULTIMO SFORZO!

23.21 Ha spinto l’Italia in questo primo tempo supplementare: Bernardeschi ha avuto un’occasione colossale per il vantaggio. Gli Azzurri lo meritano il gol, stanno giocando meglio, stanno mettendo sotto l’Inghilterra dall’inizio del secondo tempo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE! SEMPRE 1-1!

107′ Fallo di mano di Locatelli: Kuipers fa battere la punizione all’Inghilterra.

106′ Un minuto di recupero in questo primo tempo supplementare.

105′ LOCATELLI DAI 15 METRI! TIRO RIBATTUTO! SIAMO IN PRESSIONE!

104′ CHE OCCASIONE PER L’ITALIA! Emerson scappa sulla sinistra e mette in mezzo verso Bernardeschi: sfiora soltanto e para Pickford, poi Belotti non colpisce bene sulla ribattuta.

103′ Non riesce ad impostare da dietro Maguire: pallone buttato fuori e l’Italia può ripartire.

101′ Grealish non si intende con Saka: rimessa dal fondo, decisivo il tocco da parte di Di Lorenzo.

100′ Southgate opera un cambio: fuori Mount e dentro Grealish.

99′ PROVA LA GIRATA BELOTTI! Pallone deviato e bloccato da Pickford!

98′ Termina anche la finale di Marco Verratti: al suo posto Locatelli.

97′ PHILLIPS! A LATO DI UN SOFFIO! Da una ribattuta da corner, Phillips mette giù il pallone e scarica il destro: rasoterra fuori di poco.

96′ CHIELLINI!! CHIUDE STERLING E METTE IN CALCIO D’ANGOLO!

95′ La partita la conduce ancora l’Italia in questo inizio di tempi supplementari: gli Azzurri devono trovare un varco nella retroguardia avversaria.

94′ Qualche difficoltà in questi minuti per Verratti: dovrebbe entrare Manuel Locatelli.

92′ In tribuna a tifare per gli azzurri c’è anche Matteo Berrettini, protagonista oggi nella finale storica di Wimbledon.

91′ E’ entrato Belotti al posto di Insigne: Mancini vuole una punta che attacchi la profondità.

COMINCIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE!

23.01 Un’Inghilterra che oltre all’azione che ha portato al gol ha fatto ben poco: i ragazzi di Southgate si sono limitati a difendere, soffrendo la manovra italiana che con Berardi ha sfiorato addirittura il vantaggio.

22.59 Una grande Italia nel secondo tempo ha rimesso in piedi questa partita: Bonucci sugli sviluppi di calcio d’angolo trova il varco per la rete. La squadra di Mancini ha reagito con l’orgoglio, ritrovando le sue caratteristiche.

FINISCE QUI!! SI VA AI TEMPI SUPPLEMENTARI! 1-1 TRA INGHILTERRA E ITALIA!

96′ CHIELLINI! BUTTA GIU’ SAKA!! AMMONIZIONE INEVITABILE!

95′ Cristante arriva sulla destra e crossa in mezzo: controlla Maguire insieme a Pickford.

93′ Tanti azzurri nella metà campo avversaria: anche Chiellini si aggiunge alla manovra.

92′ Verratti conquista un fallo al limite della propria area: punizione e ossigeno.

91′ SEI MINUTI DI RECUPERO! Punizione Inghilterra: subisce fallo Sterling.

90′ Un altro tuffo di Sterling: probabilmente si è dimenticato che le gare di tuffi cominciano a Tokyo dal 24 luglio…

89′ BRIVIDO ITALIA! Cavalcata di Sterling che è contenuto bene da Bonucci: rimessa dal fondo.

88′ Gli stewards hanno fatto fatica a contenere questo soggetto, ma alla fine si procede.

87′ INVASIONE DI CAMPO! GIOCO SOSPESO!

86′ Non ce la fa un grande Federico Chiesa: al suo posto entra Federico Bernardeschi.

85′ Brutto intervento di Insigne su Phillips: ammonito anche lui, terzo ammonito per l’Italia.

84′ CHIELLINI!! LA METTE FUORI!! LIBERA UN PERICOLO!!

83′ Prova stoicamente a rientrare Federico Chiesa, come ha fatto prima Jorginho.

81′ Continua a restare al suolo Chiesa: si sta scaldando dalla panchina Bernardeschi.

80′ Bella percussione di Chiesa che arriva quasi sul fondo e viene fermato: rimane a terra l’esterno dell’Italia.

79′ Nell’Inghilterra è uscito Declan Rice per lasciare spazio a Jordan Henderson.

78′ Fallo di Jorginho su Maguire: punizione per la squadra di Southgate.

76′ Tantissime occasioni e un fraseggio che accelera per la squadra di Mancini: in affanno la difesa dell’Inghilterra.

75′ Gli inglesi adesso ci temono: pressione altissima per l’Italia che vuole il vantaggio!

74′ CRISTANTE SE L’ALLUNGA TROPPO! Innescato da Chiesa non tira di prima e Pickford lo anticipa, bloccando!

73′ BERARDI CHE OCCASIONE!!! Lancio in avanti di Insigne per Berardi che in spaccata da solo davanti al portiere mette alto! Chance colossale per il vantaggio!

72′ Nel frattempo nell’Inghilterra è entrato Saka al posto di Trippier.

71′ L’Inghilterra deve rivedere i suoi piani: gli uomini di Southgate sono stati indietro per tutta la partita e adesso si devono assumere qualche rischio in più.

69′ L’Italia ora vuole attaccare per fare un solco in questa partita: Wembley ora è spinta dai tifosi italiani.

68′ Calcio d’angolo battuto da Insigne verso Cristante che allunga la traiettoria verso Chiellini che lotta ed offre il pallone a Bonucci: a porta vuota non può sbagliare!!! Meritiamo questo pari!!

67′ GOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! BONUCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!! PAREGGIO AZZURROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!

66′ BUON TRAVERSONE DI CHIESA! ANTICIPATO DI UN SOFFIO CRISTANTE!

65′ Adesso l’Italia cerca di portare tanti uomini nella metà campo avversaria per provare a scardinare il muro.

64′ DONNARUMMA! Attento sul colpo di testa centrale di Stones!

63′ Brutto intervento di Di Lorenzo che concede il corner all’Inghilterra.

62′ CHIESA!!! IL DIAGONALE!!! LA PARATA DI PICKFORD!! Salta tre avversari l’esterno juventino che trova il destro incrociato: grande risposta del portiere inglese.

60′ Carambola sulla mano lo stop di petto di Emerson: fischiata la punizione ai padroni di casa.

59′ Si gioca ad una porta in questo secondo tempo: l’Italia attacca a pieno organico e l’Inghilterra è compassata in difesa.

58′ Insigne adesso agisce da falso nove, Berardi si è messo a destra, Chiesa a sinistra.

57′ INSIGNE!! CHE OCCASIONE! Trova il varco Chiesa verso Insigne che scarica la conclusione da posizione defilata: si oppone Pickford.

56′ MAGUIRE! Colpo di testa alto sul calcio di punizione spiovente dalla sinistra.

55′ Ammonito anche Bonucci: netto lo sgambetto su Sterling.

54′ Doppio cambio nell’Italia: esce Barella ed entra Cristante, fuori un opaco Immobile per lasciare spazio a Berardi.

53′ Tiro a giro che non gira da parte di Insigne: per poco il pallone non finisce in fallo laterale.

52′ Chiesa cerca la sventagliata per Insigne: copre Walker su Pickford.

51′ LARGA LA PUNIZIONE DI INSIGNE DI POCO! Aveva tirato sul palo di Pickford, purtroppo il tentativo finisce fuori.

50′ INSIGNE SI PRENDE UNA PUNIZIONE DAL LIMITE! OCCASIONE GHIOTTA PER L’ITALIA!

48′ Kane porta fuori il pallone e si fa stendere da Barella: ammonito il centrocampista azzurro.

47′ Gestisce male il possesso Emerson: rimessa laterale inglese.

46′ Stones tocca male in fallo laterale: l’Italia può subito giocare il pallone.

COMINCIA IL SECONDO TEMPO! FORZA RAGAZZI!

22.04 Siamo stati un grande gruppo in tutto questo Europeo: dobbiamo tirare fuori le forze che ci sono rimaste e cercare di ribaltare l’inerzia di questa serata.

22.02 Saranno fondamentali i primi minuti del secondo tempo: importantissimo sarà ristabilire il risultato in tempi celeri per poi impostare in maniera diversa questa finale.

21.59 All’Inghilterra è bastato restare in difesa dopo il gol e proteggere il risultato: la nostra Nazionale non è riuscita a sorprendere gli inglesi con un possesso palla troppo leggibile e prevedibile.

21.57 L’Italia deve affrontare una situazione nuova: non siamo mai andati in svantaggio in questi Europei e anche psicologicamente è difficile da gestire un gol così prematuro che colpisce a freddo i nostri ragazzi.

21.54 L’unica vera occasione per i ragazzi di Mancini è arrivata con l’iniziativa di Chiesa che è andato vicino a segnare un grande gol dopo aver vinto un duello a centrocampo ed essere arrivato al limite dell’area con una bella sgroppata.

21.52 L’Inghilterra è passata subito in vantaggio grazie alla rete di Shaw che ha gelato e ha fatto saltare il piano partita agli Azzurri. La squadra di Mancini poi ha cercato troppe soluzioni individuali, perdendo anche la pazienza in qualche circostanza. Ancora la partita si può rimettere in piedi e i nostri ragazzi ci devono credere.

FINISCE IL PRIMO TEMPO! INGHILTERRA AVANTI 1-0 CON IL GOL DI SHAW!

49′ Lontanissimo il tiro di Bonucci da fuori.

48′ Ripartenza dell’Italia con un altro fraseggio: vediamo se riusciamo a costruire qualcosa.

47′ PROVA LA GIRATA IMMOBILE! MURATO! Poi troppo centrale il tiro di Verratti.

46′ Addirittura quattro minuti di recupero alla fine di questo primo tempo.

45′ Trippier sbaglia il rilancio e concede rimessa laterale all’Italia.

44′ Due tuffi di Sterling e Rice che protestano: evidentemente erano abituati ad un altro tipo di metro arbitrale.

43′ Mancini non è soddisfatto dall’atteggiamento dei suoi giocatori, richiede più aggressività, più cattiveria.

42′ L’Italia insiste su Emerson, insiste sulla corsia sinistra: l’Inghilterra è imperforabile.

41′ Messo giù Barella! Punizione per noi, possiamo creare qualche presupposto interessante.

40′ Combinazione Insigne-Emerson con l’esterno del Chelsea che non riesce ad andare a crossare, scivolando.

38′ Emerson tiene il pallone in campo, ma non ferma la sua corsa e frana su Rice: punizione Inghilterra.

36′ EMERSON LIBERA! Shaw vince il duello con Di Lorenzo e mette in mezzo per Mount che manca la deviazione vincente dal limite dell’area.

35′ CHE GIOCATA DI CHIESA!! QUESTO CI VUOLE!! Di forza vince il duello con Rice, si guadagna lo spazio per la conclusione che finisce larga di poco! Finalmente un’occasione!

34′ BONUCCI!! Impedisce la chiusura della combinazione tra Mount e Sterling! E’ andata bene.

33′ Troppo lungo il passaggio di Insigne verso Emerson Palmieri! Poteva mettere in mezzo il pallone l’ala del Napoli.

32′ Tutta dietro l’Inghilterra: l’Italia cerca il pertugio in una difesa completamente schierata.

31′ In ombra fino a questo momento Chiesa che ha fatto poco movimento sull’esterno e non trova varchi.

30′ Di Lorenzo atterra Mount e concede la punizione agli inglesi.

29′ Il giropalla inglese ci nasconde il pallone che viene riconquistato da Chiellini.

28′ Ci prova Insigne da fuori! Troppo lontano, largo e debole il suo tentativo.

26′ La palla la tiene l’Inghilterra: il gol iniziale ci ha fatto saltare il piano partita.

25′ NOOOO!!! INSIGNE NON RIESCE A TROVARE IMMOBILE! Potevamo gestire meglio questo pallone, eravamo in superiorità numerica.

24′ Cross impreciso di Chiesa! Era stato innescato ottimamente sull’esterno da Immobile!

23′ Sembra non farcela Jorginho che potrebbe essere sostituito. Che sfortuna per l’Italia!

22′ ATTENZIONE: PROBLEMI PER JORGINHO! ATTIMI DI APPRENSIONE…

21′ Lancio impreciso per Sterling: rimessa laterale per l’Italia.

20′ MA COSA FISCHIA KUIPERS??!! Fallo inesistente su Kane, punizione per l’Inghilterra.

18′ Pallone troppo lungo per Chiesa da parte di Di Lorenzo: non riusciamo a sfondare.

17′ Soffre in panchina Leonardo Spinazzola: una delle assenze principali per l’Italia questa sera.

16′ Difende a cinque ora l’Inghilterra che si chiude a riccio nella propria metà campo.

15′ Con calma l’Italia prova a ripartire: il tempo a disposizione è ancora tanto, non dobbiamo avere fretta di forzare la giocata.

14′ Intervento in tackle di Jorginho su Mason Mount: altro calcio d’angolo targato inglese.

12′ Altro movimento di Trippier che sorprende la retroguardia italiana: calcio d’angolo per l’Inghilterra, è intervenuto Di Lorenzo.

11′ Buon pallone in avanti di Insigne verso Immobile: legge bene la situazione Pickford che blocca.

10′ CHIELLINI! Libera l’area di rigore da un cross velenoso di Trippier! E’ andata bene!

9′ Chiellini atterra Sterling e concede punizione all’Inghilterra: tutto nasce da un errore banale in disimpegno di Insigne.

8′ ALTO IL TENTATIVO DI INSIGNE! Almeno stiamo reagendo sin da subito, dando segnali importanti.

7′ BELLA GIOCATA DI CHIESA! ATTERRATO DA SHAW, PUNIZIONE DA BUONA POSIZIONE!

6′ Fallo di Phillips su Verratti: prova a scuotersi l’Italia.

5′ L’Italia non deve perdere la calma: per la prima volta in questo Europeo siamo in svantaggio, c’è ancora tanto tempo per recuperare, non dobbiamo farci prendere dai nervosismi.

4′ Kane conduce il contropiede allargando su Trippier: cross in mezzo verso Shaw, perso da Di Lorenzo, che punisce al volo. Inizio da incubo per i nostri ragazzi.

3′ SHAW!! L’INGHILTERRA E’ IN VANTAGGIO! Doccia fredda per l’Italia!

2′ MALINTESO FRA MAGUIRE E PICKFORD! Subito calcio d’angolo per l’Italia!

1′ L’Italia gioca il primo possesso ed è sommersa dai fischi, non sarà semplice reagire a questa atmosfera.

SI COMINCIA!!! PRIMO PALLONE ALL’ITALIA!!! PRENDIAMOCI QUESTA COPPA!!!

20.58 E’ TUTTO PRONTO!! USIAMO I FISCHI COME CARICA E ZITTIAMO WEMBLEY!!! FORZA RAGAZZI!!!

20.57 PARTE L’INNO “GOD SAVE THE QUEEN”, DELL’INGHILTERRA, CANTATO DA TUTTO LO STADIO!

20.56 IN MEZZO AI FISCHI RISUONA L’INNO ITALIANO!! ANDIAMO A CONQUISTARE WEMBLEY!!

20.55 ENTRA ANCHE L’INGHILTERRA! TUTTO PRONTO PER GLI INNI NAZIONALI!

20.55 ENTRA IN CAMPO LA NOSTRA NAZIONALE!!! ENTRA IN CAMPO L’ITALIA!

20.54 Eder sta portando il trofeo in campo: il portoghese decise ai supplementari la finale dello Stade de France di Saint-Denis contro la Francia.

20.52 Non sarà semplice scardinare la difesa inglese che ha subito appena un gol in questi Europei: quello di Mikkel Damsgaard su punizione in semifinale, rivelatosi poi inutile per la Danimarca.

20.50 Sta andando in scena una splendida cerimonia che introduce la finale dell’Europeo. L’atmosfera è magica, è quella delle grandi occasioni. FORZA AZZURRI!!

20.48 Contro la Spagna abbiamo sofferto, per la prima volta non abbiamo avuto il pallino del gioco, ma abbiamo saputo soffrire, portare la contesa ai rigori per poi esultare al rigore glaciale di Jorginho.

20.46 Ai quarti di finale i ragazzi di Mancini hanno scaricato sul campo una prova convincente: il primo colosso affrontato, il Belgio, è caduto per 2-1. La partita che ci ha dato la consapevolezza di essere forti e di potercela giocare contro chiunque.

20.44 Agli ottavi di finale abbiamo passato la prima prova complicata: l’Austria ci ha costretto ai supplementari, ma a quel punto Chiesa e Pessina hanno risolto la pratica dalla panchina.

20.42 La squadra di Roberto Mancini ha proseguito ripetendo un altro 3-0 alla Svizzera e superando 1-0 il Galles, chiudendo a punteggio pieno la fase a gironi.

20.40 L’Italia ha aperto il percorso in questa rassegna continentale battendo 3-0 la Turchia nella grande atmosfera dello Stadio Olimpico.

20.38 Leonardo Bonucci diventerà questa sera il quarto giocatore con più presenze agli Europei di calcio, ben 18. 17 invece per il capitano Giorgio Chiellini.

20.36 Harry Kane sarà stasera alla 50° presenza con la Nazionale dei Tre Leoni: 38 reti segnate, di cui 33 in gare ufficiali per il capitano e punto di riferimento inglese che ha segnato il gol decisivo contro la Danimarca,

20.34 Si sta riscaldando l’Italia, i nostri portieri si sono messi proprio sotto la lunetta dei nostri sostenitori: atmosfera splendida ed emozioni incredibili a Wembley per questa finale.

20.32 Queste le parole di Salvatore Sirigu, portiere di riserva dell’Italia, nel pre-partita: “Manca l’ultimo centimetro. Se devo fare un commento, in questo momento è una sensazione bellissima. Sono state delle lunghe settimane vissute in maniera eccezionale, siamo molto felici di tutto questo. Oggi abbiamo l’opportunità di fare felici tanti italiani ed è quello che proviamo a fare. Sappiamo di affrontare una nazionale fortissima, ce la metteremo tutta“.

20.30 Questa la formazione messa in campo da Southgate:

20.28 Questi gli undici gladiatori schierati da Roberto Mancini:

20.26 L’unica sconfitta dell’Italia in gare ufficiali con l’Inghilterra risale alle qualificazioni mondiali nel 1977 quando gli inglesi si imposero per 2-0, poi sono arrivare cinque vittorie e due pareggi per la nostra Nazionale.

20.24 L’Italia non ha mai perso contro l’Inghilterra in un grande torneo internazionale: gli Azzurri hanno vinto 1-0 a EURO 1980, 2-1 ai Mondiali italiani del 1990 e del 2014, 0-0 agli Europei del 2012.

20.22 Da una mezz’oretta ha cominciato a piovere insistentemente su Wembley: potrebbe rappresentare un’insidia ulteriore l’eventuale terreno scivoloso.

20.20 L’Inghilterra è la tredicesima nazionale a raggiungere la finale degli Europei, solo tre hanno perso al loro debutto all’ultimo atto: Jugoslavia nel 1960, Belgio nel 1980, Portogallo nel 2004.

20.18 Per l’Inghilterra si tratta della prima finale agli Europei di sempre e la prima finale in una grande manifestazione internazionale da 55 anni a questa parte, quando la Nazionale dei Tre Leoni vinse il Mondiale di casa.

20.16 L’Italia ha vinto i Campionati Europei nel 1968, per poi perdere le successive due finali nel 2000 contro la Francia al Golden Gol e nel 2012 nettamente contro la Spagna.

20.14 E’ la decima finale per l’Italia in un grande torneo internazionale (Mondiali ed Europei). Gli Azzurri sono secondi solo alla Germania che ne ha raggiunte quattordici.

20.12 Del resto le circostanze erano già vibranti dalle ore centrali del giorno: migliaia di tifosi inglesi erano già assiepati fuori dallo stadio a mezzogiorno per cominciare sin da presto a far sentire il supporto alla nazionale di Southgate.

20.10 Intanto fuori da Wembley Stadium ci sono scontri: centinaia di tifosi inglesi non in possesso di biglietti hanno provato a forzare all’ingresso, trovando l’intervento di forze di polizia e forze armate. Situazione tesa a Londra a poco meno di un’ora dalla partita.

20.08 Southgate opta per la difesa a tre e schiera Pickford in porta, Walker, Maguire e Stones a formare la retroguardia, sugli esterni non c’è Saka, ma Trippier e Shaw. Rice e Phillips in mediana, Sterling e Mount dietro a Harry Kane, unica punta.

20.05 Mancini decide di puntare sulla continuità e di confermare tutti gli undici che hanno superato ai calci di rigore la Spagna: Donnarumma fra i pali, coppia Chiellini-Bonucci al centro della difesa, Di Lorenzo a destra, Emerson Palmieri a sinistra. Jorginho in cabina di regia, Barella e Verratti ai lati. Chiesa e Insigne ali che supportano l’unico centravanti, Immobile.

20.03 Sono arrivate da pochi minuti le formazioni ufficiali della sfida:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Mount, Rice, Shaw; Sterling, Kane. All. Southgate.

20.01 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Italia, finale degli Europei di calcio 2021. A Wembley ci si gioca il titolo di Campioni d’Europa.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Italia, finale degli Europei di calcio 2021 a Wembley Stadium (Londra).

Gli Azzurri di Roberto Mancini vanno all’assalto di un trofeo che manca dal lontano 1968, unico trionfo nella rassegna continentale per l’Italia. Un appuntamento che la nostra Nazionale si è guadagnata, sapendo surclassare gli avversari con il gioco nella fase a gironi con le vittorie su Turchia, Svizzera e Galles, abbiamo saputo soffrire in una serata storta contro l’Austria, risolta dai subentranti Chiesa e Pessina, abbiamo saputo superare il primo colosso che ci è capitato davanti, il Belgio di Roberto Martinez, abbiamo saputo resistere ad una squadra che ci ha dominato come la Spagna, uscendone ai calci di rigore. Gli Azzurri non sono fenomeni, ma sono un grande gruppo che unisce esperienza a incoscienza giovanile, capace di imporre a tutti la propria filosofia.

I numeri dell’Inghilterra di Gareth Southgate in questo Campionato Europeo sono straordinari: 10 gol fatti ed uno appena subito contro la Danimarca. Eppure la Nazionale inglese ha rischiato seriamente contro i danesi in semifinale: solo un rigore estremamente generoso conquistato da Sterling e trasformato da Kane ha risolto la sfida. Questa sarà la sesta partita su sette in casa per i Tre Leoni che sono stati agevolati nei viaggi in questo Europeo itinerante. Proprio il centravanti Harry Kane potrebbe essere una minaccia per l’Italia: l’attaccante del Tottenham si è sbloccato con la Germania e da lì non si è più fermato, dimostrando di voler essere uno dei principali protagonisti di questa rassegna continentale.

L’ultima sfida tra Italia e Inghilterra in un Europeo risale al 2012, quando la nazionale di Cesare Prandelli superò gli inglesi di Roy Hodgson per 4-2 ai calci di rigore con il cucchiaio decisivo di Pirlo. Fu inutile invece la vittoria degli Azzurri ai Mondiali 2014 in Brasile al debutto: la vittoria per 2-1 firmata Marchisio e Balotelli illuse, per poi ritornare sulla terra nelle due partite seguenti contro Costa Rica e Uruguay.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della finale dei Campionati Europei di calcio 2021 fra Inghilterra e Italia. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.00 a Wembley Stadium, noi ci collegheremo alle 20.00 per introdurre questa attesissima partita. FORZA AZZURRI, PRENDIAMOCI LA COPPA!

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.

Foto: Lapresse