LIVE Ciclismo femminile, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sfida la corazzata olandese

Benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova olimpica di Tokyo 2020 riservata al ciclismo femminile in linea. Con i suoi 137 chilometri, il tracciato nipponico che condurrà le atlete dal Musashinonomori Park al Fuji International Speedway, presenta la bellezza di 2692 i metri di dislivello totali davvero esigenti. Il tutto su di un tracciato che favorirà, su tutte, le ragazze olandesi; ma l’Italia è pronta a difendersi con la sua stella più luminosa: Elisa Longo Borghini.

Dopo circa 40 chilometri tra pianura e un pò di falsopiano, si inizierà a salire prima dolcemente, e poi in maniera decisa, verso la prima salita del giorno, ossia i 4,3 chilometri al 6,1% del GPM di Doshi Road. Dopo lo scollinamento, non ci sarà spazio per rifiatare: tratto in falsopiano e subito dopo la scalata a Kagosaka Pass, uno strappo di 2,2 chilometri al 4,6%. Da lì in poi ci saranno una discesa di circa 15 chilometri ed altri 18 chilometri di pianura, con qualche tratto in falsopiano, per arrivare al traguardo.

La campionessa tricolore Elisa Longo Borghini sarà la capitana indiscussa della Nazionale Italiana. La 29enne verbanese spera di poter salire nuovamente sul podio a cinque cerchi dopo la medaglia di bronzo conquistata a Rio 2016, e ha tutte le carte in regola per essere protagonista, visto il tracciato a lei congeniale. Elisa verrà dunque affiancata da due giovani promettenti del calibro di Soraya Paladin e Marta Cavalli, e da un’atleta di grande esperienza come l’ex campionessa del mondo, europea e italiana Marta Bastianelli.

Contro la corazzata azzurra spicca per l’appunto la temutissima formazione dei Paesi Bassi capeggiata dalla campionessa olimpica uscente Anna van der Breggen, l’inossidabile Annemiek van Vleuten, che ha rinunciato al Giro Rosa per focalizzarsi sulla preparazione olimpica, Demi Vollering, e la medaglia d’oro di Londra 2012, l’eterna Marianne Vos. La Van der Breggen, campionessa del mondo in carica, è reduce dal dominio nel suo quarto Giro Rosa, ed è la favorita assoluta per vincere la seconda medaglia d’oro consecutiva, che potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una carriera semplicemente gloriosa che terminerà proprio alla fine di questo 2021.

Attenzione dunque ad una possibile outsider come la britannica Elizabeth Deignan, quinta nel 2016 e argento sulle strade di casa nel 2012. Passiamo dunque alla polacca Katarzyna Niewiadoma, sesta a Rio, ma soprattutto alla sudafricana Ashleigh Moolman, una delle protagoniste assolute dell’ultimo Giro Rosa dove ha conquistato il secondo gradino del podio e una meravigliosa vittoria di tappa sul Monte Matajur; il che ha fatto capire le sue grandi ambizioni su un percorso ostico come quello di Tokyo.

Contestualmente abbiamo anche la danese Cecilie Uttrup Ludwig, che avrà di fronte a sé un tracciato decisamente adatto alle sue caratteristiche. In ultima battuta abbiamo la formazione australiana di Amanda Spratt, Grace Brown, Sarah Gigante e Tiffany Cromwell, che hanno tutte le carte in regola per rendere dura la vita alle temutissime olandesi, e chissà, magari coalizzandosi proprio con le nostre azzurre.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della prova olimpica riservata al ciclismo femminile in linea dalle ore 6.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse