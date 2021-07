Ciclismo femminile, percorso Olimpiadi Tokyo: tracciato impegnativo, ma meno duro rispetto a quello degli uomini

Ovviamente ci sarà una sostanziale differenza rispetto ai colleghi uomini. Si correrà domenica la prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il ciclismo al femminile. L’Italia con Elisa Longo Borghini e compagne andrà a caccia del risultato grosso, per farlo bisognerà battere le olandesi su un percorso ideale per le caratteristiche delle Orange. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

PERCORSO OLIMPIADI TOKYO CICLISMO FEMMINILE

Molto più corta rispetto a quella maschile la prova delle donne che misurerà 137 chilometri con partenza ed arrivo che restano dal Musashinonomori Park al Fuji International Speedway. 2692 i metri di dislivello totali, quasi la metà rispetto a quelli degli uomini. Due le salite da percorrere, dopo un primo, lungo, tratto pianeggiante. Doushi Road (4,3 km al 6,1%). Scollinati, non ci sarà spazio per rifiatare: tratto in falsopiano e subito dopo la scalata a Kagosaka Pass (2,2 chilometri al 4,6%). Da lì in poi una discesa di circa 15 chilometri ed altri 18 chilometri di pianura per arrivare al traguardo.

Foto: Lapresse