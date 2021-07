LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: il quattro di coppia senior maschile va in Finale A! Avanzano altri due equipaggi italiani!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

05.20 Il nostro live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima diretta, buona giornata da OA Sport!

05.15 Finisce qui la prima giornata del canottaggio. Questo il bilancio degli azzurri: Finale A per il quattro di coppia senior maschile, semifinale per il doppio senior femminile, quarti di finale per il singolo senior maschile. Va ai ripescaggi per centrare uno degli ultimi due posti in Finale A il quattro di coppia senior femminile.

05.07 L’Italia va ai ripescaggi. Azzurre terze dietro alla Cina, prima, ed alla Polonia, seconda. L’Italia si mette alle spalle Australia e Francia.

05.04 L’Italia ai 1000 metri è terza a meno di un secondo dalla Polonia, seconda. Cina irraggiungibile.

05.00 TOCCA ALL’ITALIA! In acqua il quattro di coppia senior femminile di Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi! Seconda batteria con Polonia, Cina, Francia, Italia, Australia.

04.58 In Finale A Germania e Paesi Bassi, ai ripescaggi Gran Bretagna, Nuova Zelanda ed USA.

04.50 Prima serie con Gran Bretagna, Germania, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, USA.

04.49 Si passa ora al quattro di coppia senior femminile. Le prime due in Finale A, le altre ai ripescaggi.

04.48 Vince la Polonia in 5’39″25, seconda al fotofinish l’Italia, che va in Finale A! Ai ripescaggi Estonia, Norvegia, Germania. Secondo crono assoluto per gli azzurri!

04.47 FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

04.40 TOCCA ALL’ITALIA! In acqua il quattro di coppia senior maschile di Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili! Seconda batteria con Estonia, Polonia, Italia, Norvegia, Germania.

04.37 Come da pronostico vincono i Paesi Bassi in 5’39”. In finale anche l’Australia. Ai recuperi Cina, Gran Bretagna, Lituania.

04.30 Prima serie con Cina, Gran Bretagna, Lituania, Australia, Paesi Bassi.

04.29 Si passa ora al quattro di coppia senior maschile. I prime due in Finale A, gli altri ai ripescaggi.

04.28 Vincono i Paesi Bassi davanti alla Lituania ed all’Australia. Ai ripescaggi la Germania, quarta.

04.20 Terza ed ultima serie con Australia, Germania, Lituania, Paesi Bassi.

04.19 Vince la Romania in 6’49″79, secondo il Canada in 6’57″69, terza l’Italia in 6’59″58. Ai ripescaggi il ROC, quarto.

04.18 SEMIFINALE!!!!!!

04.16 L’Italia è terza ai 1500 metri, ma con oltre 4″ sul ROC!

04.14 A metà gara Italia terza a 5″47 dalla Romania.

04.12 Ai 500 metri Romania prima con 2″53 sull’Italia, seconda.

04.10 TOCCA ALL’ITALIA! In acqua il doppio senior femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli! Seconda batteria con Italia, ROC, Romania, Canada.

04.08 Avanzano Nuova Zelanda, USA e Francia. Ai ripescaggi la Repubblica Ceca.

04.00 Prima serie con USA, Cina, Nuova Zelanda, Francia, Repubblica Ceca.

03.59 Si passa ora al doppio senior femminile. Le prime tre in semifinale, le altre ai ripescaggi.

03.57 Vincono i Paesi Bassi con il record olimpico in 6’08″38! Avanti anche Gran Bretagna e Romania, ai recuperi la Lituania.

03.50 Terza ed ultima serie con Lituania, Gran Bretagna, Romania e Paesi Bassi.

03.47 Passano Polonia, Svizzera e Nuova Zelanda. Ai ripescaggi l’Irlanda.

03.40 Seconda serie con Svizzera, Irlanda, Nuova Zelanda, Polonia.

03.38 In semifinale Francia, Cina e ROC, ai recuperi Repubblica Ceca e Germania. Record olimpico in 6’10″45 per i transalpini!

03.30 Prima serie con Cina, Repubblica Ceca, ROC, Francia, Germania.

03.29 Si passa ora al doppio senior maschile. I prime tre in semifinale, gli altri ai ripescaggi.

03.28 Ai quarti Nuova Zelanda, Paesi Bassi e Serbia. Ai recuperi Corea del Sud e Cina Taipei.

03.20 Sesta ed ultima serie con Paesi Bassi, Corea del Sud, Serbia, Cina Taipei, Nuova Zelanda.

03.19 Vince l’Austria in 7’37” davanti al Canada, terza la Namibia. Ai recuperi Cuba e Qatar.

03.10 Quinta serie con Cuba, Austria, Qatar, Canada e Namibia.

03.08 Vince la Gran Bretagna in 7’44″30, davanti a Svizzera e Svezia. Ai ripescaggi Nicaragua e Togo.

03.00 Quarta serie con Svezia, Nicaragua, Gran Bretagna, Togo, Svizzera.

02.59 Avanzano ROC, Cina e Porto Rico. Ai recuperi Marocco ed Hong Kong.

02.50 Terza serie con Porto Rico, Marocco, ROC, Hong Kong, Cina.

02.49 Avanzano Irlanda, Messico e Grecia. Ai ripescaggi Uganda, Trinidad & Tobago e Singapore.

02.40 Seconda serie con Uganda, Grecia, Trinidad & Tobago, Singapore, Irlanda e Messico.

02.39 Passano USA, Bielorussia ed Iran. Ai ripescaggi Paraguay, Nigeria e Sudan.

02.30 Prima serie con Bielorussia, USA, Sudan, Paraguay, Nigeria, Iran.

02.29 Si passa ora al singolo senior femminile. Le prime tre ai quarti, le altre ai ripescaggi.

02.28 Avanzano Germania, Giappone ed Egitto. Ai ripescaggi Paesi Bassi e Costa d’Avorio.

02.20 Nella sesta serie Giappone, Paesi Bassi, Egitto, Germania, Costa d’Avorio.

02.18 Vanno ai quarti Croazia, ROC e Filippine. Ai ripescaggi Nuova Caledonia e Benin.

02.10 Nella quinta serie in gara Croazia, Benin, Nuova Caledonia, Filippine, ROC.

02.09 Ai quarti Canada, Lituania e Turchia. Ai ripescaggi Bermuda ed Arabia Saudita.

02.01 Nella quarta serie in gara Arabia Saudita, Turchia, Canada, Lituania, Bermuda.

01.59 Vince la Danimarca in 7’02″88, ma l’Italia è seconda in 7:06.87 (+3.99) e va ai quarti, così come il Kazakistan, terzo in 7:10.08 (+7.20). Ai recuperi Zimbabwe e Libia.

01.58 ITALIA AI QUARTI!!!!!!!!!

01.57 Ai 1500 metri in testa la Danimarca con 5″73 sull’Italia.

01.55 Italia in testa ai 1000 metri! Danimarca seconda a 0″46.

01.52 Dopo 500 metri Danimarca in testa con 0″58 sull’Italia, seconda!

01.50 TOCCA ALL’ITALIA! In acqua il singolo senior maschile di Gennaro Di Mauro! Terza batteria con Libia, Zimbabwe, Danimarca, Kazakistan ed Italia.

01.48 Vince la Grecia in 7’00”, davanti alla Nuova Zelanda ed al Perù, che vanno ai quarti. Ai ripescaggi Monaco, Dominica e Vanuatu.

01.40 Nella seconda serie in gara Nuova Zelanda, Grecia, Dominica, Vanuatu, Monaco e Perù.

01.38 Vince la Norvegia in 6’54”, secondo il Brasile, poi l’Ungheria: queste tre vanno ai quarti. Ai ripescaggi Repubblica Ceca, Iraq e Kuwait.

01.30 Nella prima serie in gara Ungheria, Brasile, Iraq, Norvegia, Kuwait, Repubblica Ceca.

01.25 Si inizia con le batterie del singolo senior maschile: sei serie, i primi tre ai quarti, gli altri ai recuperi.

01.20 Grande attesa per il quattro di coppia senior maschile, imbarcazione che era assente a Rio 2016, ma che nelle ultime stagioni è ritornata ai fasti dei Cavalieri delle Acque. Oggi sarà soltanto lotta a distanza con i Paesi Bassi, grandi antagonisti degli azzurri, ma l’Italia deve centrare subito la finale. Diverse le attese per il singolo senior maschile: raggiungere le semifinali sarebbe forse l’obiettivo massimo, e oggi ci sarà un primo importante banco di prova per centrare i quarti. Il quattro di coppia senior femminile è stato una delle sorprese ai Mondiali 2019, ottenendo la qualificazione ai Giochi: domani le azzurre cercheranno l’ingresso diretto in finale, che potrebbe essere già considerato un risultato positivo. Il doppio senior femminile vorrà ben figurare, anche se Romania e Canada sulla carta sono più forti. Sarà sfida con il ROC (Comitato Olimpico Russo) per il passaggio diretto in semifinale.

01.10 Andranno in scena in questa mattinata giapponese le batterie per il singolo senior maschile di Gennaro Di Mauro, il doppio senior femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, il quattro di coppia senior maschile di Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, ed il quattro di coppia senior femminile di Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi. L’Italia non sarà in gara nel singolo senior femminile e nel doppio senior maschile.

01.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per il canottaggio. Prima ancora che vada in scena la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo, il canottaggio sarà il terzo sport ad aprire i battenti ai Giochi: per l’Italia saranno subito protagoniste nelle batterie di oggi, venerdì 23 luglio, tra le ore 01.30 e 05.10 italiane, ben quattro imbarcazioni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per il canottaggio, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle alle 1.30. Buon divertimento!

Foto Federcanottaggio