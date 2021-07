Continua la lotta per l’ottavo posto nel ranking ATP tra lo svizzero Roger Federer e l’azzurro Matteo Berrettini: i due sono tornati in campo a Wimbledon dopo una settimana di pausa, e qui Federer deve difendere 1200 punti (in caso di risultato peggiore delle semifinali ne terrebbe comunque 600), mentre Berrettini ne difendeva 180, (recuperati già tutti con la vittoria di oggi).

Pare plausibile che il sorpasso ufficiale possa avvenire alla fine di Wimbledon, in relazione ai risultati di Federer e Berrettini a Wimbledon, nel terzo Slam stagionale, anche se in realtà quello virtuale c’è già stato: Berrettini è a quota 4468, e con altre vittorie continuerà a guadagnare ancora punti, mentre Federer, al momento a quota 4215, dovrà arrivare in finale per scavalcare Berrettini (qualora l’azzurro si fermasse ai quarti).

Di seguito l’andamento dei due in classifica turno per turno nel torneo in questione. Berrettini, che ad onor del vero potrebbe essere ancora scavalcato in classifica anche dal canadese Denis Shapovalov, per raggiungere la settima posizione del russo Andrey Rublev (6255 punti) dovrebbe vincere il torneo e sperare che il russo esca agli ottavi.

CLASSIFICA DI MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 28 giugno: 4468, 9° posto.

Punti da scartare dopo Wimbledon: 180.

Punti al quarto turno a Wimbledon: 4468, 8° posto virtuale.

Punti ai quarti a Wimbledon: 4648, 8° posto virtuale.

Punti in semifinale a Wimbledon: 5008, 8° posto virtuale.

Punti in finale a Wimbledon: 5488, 8° posto virtuale.

Punti in caso di vittoria a Wimbledon: 6288, 7° posto virtuale.

CLASSIFICA DI ROGER FEDERER

Ranking lunedì 28 giugno: 4815, 8° posto.

Punti da scartare dopo Wimbledon: 1200 (ne terrebbe 600 in ogni caso).

Punti fino ai quarti a Wimbledon: 4215

Punti in semifinale a Wimbledon: 4335

Punti in finale a Wimbledon: 4815

Punti in caso di vittoria a Wimbledon: 5615

Foto: LaPresse