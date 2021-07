A meno di due settimane dalle prime competizioni, è stata presentata quest’oggi nel salone d’onore del CONI la Nazionale Italiana di judo che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Sul palco d’onore, insieme al Presidente della FIJLKAM Domenico Falcone e al Presidente del CONI Giovanni Malagò, sedevano Fabio Basile e Odette Giuffrida (oltre al lottatore Frank Chamizo e al karateka Luigi Busà).

Di seguito il commento di Malagò: “La FIJLKAM è una famiglia coesa, seppur nella differenza dei singoli sport che la compongono. Unione che può portare grandi risultati, che sono quelli che io mi aspetto, perché dobbiamo fare molto meglio di quello che abbiamo fatto a Rio. Vi ho seguito in tutto il percorso di qualificazione, so quante difficoltà e quanti sacrifici avete affrontato e quante ne affronteremo anche a Tokyo anche per via del Covid. Ma so che potete fare tanto e che siete in grado di superare con successo le ulteriori difficoltà“.

Grande concentrazione ed unico grande obiettivo per il campione olimpico dei 66 kg, Fabio Basile, a caccia del secondo oro consecutivo nella nuova categoria dei 73 kg: “Mi sento in grande forma, mi sono allenato giorno e notte e non è un modo di dire, sono stati proprio giorni e notti e ho un solo obiettivo: vincere per la seconda volta in una categoria di peso diversa e diventare leggenda”.

Seconda partecipazione olimpica di fila da protagonista anche per Odette Giuffrida, argento a Rio 2016 e testa di serie n.3 a Tokyo sempre nei 52 kg: “Sono orgogliosa della mia seconda olimpiade, sono una persona diversa da quella che ero a Tokyo, ho cinque anni di più e una nuova consapevolezza. Auguro a tutti noi di divertirci a Tokyo e di dare tutto, dobbiamo puntare tutti al massimo. Mi piace chiamarla ‘Olimpiade della motivazione’ perché abbiamo superato mille difficoltà e siamo pronti. Ho un sogno e per realizzarlo sono sfacciata, ma dico al Presidente Malagò che vorrei un giorno portare la bandiera tricolore”.

La squadra olimpica azzurra di judo sarà composta anche da Manuel Lombardo (n.1 del ranking mondiale nei 66 kg), Francesca Milani (48 kg), Christian Parlati (81 kg), Maria Centracchio (63 kg), Alice Bellandi (70 kg) e Nicholas Mungai (90 kg).

Foto: IJF