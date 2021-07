Italia-Polonia oggi, Olimpiadi volley: orario, tv, programma RAI, streaming

Oggi lunedì 26 luglio (ore 07.20) va in scena Italia-Polonia, seconda partita della fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di volley maschile scenderà in campo per affrontare i Campioni del Mondo in un incontro determinante per le sorti della Pool A. Gli azzurri, reduci dal sofferto successo contro il Canada, incroceranno i biancorossi, sconfitti a sorpresa dall’Iran al debutto. I nostri portacolori dovranno alzare il livello di gioco se vorranno tenere testa alla corazzata guidata dal fenomeno Wilfredo Leon.

Ivan Zaytsev sarà chiamato a un pronto riscatto, Alessandro Michieletto vorrà ripetere la prova dell’esordio, attesissimi anche Osmany Juantorena e Simone Giannelli. Si preannuncia un impegno estremamente impegnativo per i vicecampioni olimpici in carica, ma Ivan Zaytsev e compagni hanno tutte le carte in regola per tenere testa ai biancorossi e inseguire il colpaccio.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Polonia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (ma con possibili inserimenti di altri sport in caso di momenti salienti), in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN per tutti gli abbonati. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

ITALIA-POLONIA, VOLLEY OLIMPIADI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 26 LUGLIO:

07.20 Italia vs Polonia

ITALIA-POLONIA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. Potrebbero esserci inserimenti di altri sport in caso di momenti reputati salienti.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player. Presente il canale dedicato al volley per seguire la partita senza perdersi un punto.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN. In questo caso vengono trasmessi i due canali televisivi di Eurosport.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse