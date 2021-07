Italia-Australia softball Olimpiadi: orario, tv, programma, streaming 22 luglio

Dopo l’esordio in salsa americana, per l’Italia sarà tempo di voltare subito pagina e pensare alla prossima avversaria, l’Australia, squadra di esperienza per com’è stato impostato il gruppo delle 15 selezionate per queste Olimpiadi di Tokyo.

Tra azzurre e aussie due scontri olimpici ci sono già stati, in tempi forse migliori per le oceaniche. Ad Atene 2004 fu 8-0 per queste ultime e, ancor prima, a Sydney 2000 si ebbe un similmente pesante 7-0. L’Italia, in quest’occasione, è senz’altro in un momento felicissimo, con un gruppo particolarmente forte che, a livello continentale, ha saputo elevarsi su tutte le altre squadre, Olanda compresa, con margine. L’Australia è giunta a Tokyo con grande anticipo, e proprio oggi ha debuttato con il Giappone nella partita che ha dato ufficialmente inizio a questi Giochi Olimpici.

Italia-Australia si giocherà nella mattina italiana di domani, quando saranno le ore 8:00 da noi. Diretta tv su Rai2, diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. L’orario indicato è italiano: ci sono 7 ore di fuso orario tra Italia e Tokyo. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-AUSTRALIA SOFTBALL OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

Ore 8:00 Italia-Australia

ITALIA-AUSTRALIA SOFTBALL OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: FIBS / EzR NADOC