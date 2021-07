Il numero 1 d’Italia non si nasconde. Guido Migliozzi non va a Tokyo per scherzare, ma per battere un colpo importante. Il vicentino aveva già fatto intuire il proprio talento nel 2019, ma è questo 2021 che lo sta vedendo esplodere ad altissimi livelli. Prima della partenza per il Giappone lo abbiamo raggiunto: la voce fa fatica a trattenere l’impazienza e la voglia di dare all’Italia emozioni importanti, alla seconda apparizione del golf ai Giochi in era contemporanea e quarta in assoluto.

Primo Major della tua vita e arrivi quarto, debutti sul PGA Tour e vai forte anche lì. Te l’aspettavi di essere già a quel livello?

“E’ sempre stato il mio obiettivo quello di gareggiare ad altissimi livelli, e quindi ho colto la palla al balzo. Sono stato felicissimo dell’esperienza e di quello che ho fatto: speriamo di continuare così“.

Annata che era già cominciata bene, questa, con tre secondi posti sull’European Tour. Anche se in un paio di occasioni si può dire che tu abbia “rosicato” perché sei andato vicinissimo al playoff.

“Alla fine arrivare secondi è un gran risultato, ma sfiorando la vittoria non si è così felici. Pochi giorni dopo la fine, ad ogni modo, il risultato lo digerisci. Sul momento non proprio. Vediamo di finire la stagione con un posto in più“.

Magari a cominciare da queste Olimpiadi. Cosa ti aspetti da Tokyo? Ritieni di sentirti nella condizione per poter puntare molto in alto?

“Una volta arrivati lì in Giappone, conoscendo il campo e respirando un po’ di quell’aria, se ci si ambienta bene, una volta che la macchina è in marcia bisogna lanciarla. Quindi si aspira sicuramente a qualcosa di molto grande, magari una medaglia“.

