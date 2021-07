Ginnastica, Campionati Italiani 2021: ammesse e partecipanti. Vanessa Ferrari assente, sfida tra le Fate prima delle Olimpiadi

Mancano tre settimane alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Prima dei Giochi si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica, che andranno in scena al PalaVesuvio di Napoli nel weekend del 10-11 luglio. Si tratta dell’ultima tappa di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi, l’ultima gara di rodaggio a disposizione delle azzurre che saranno protagoniste nel Sol Levante (sono attese a giorni le convocazioni del DT Enrico Casella).

Nell’ordine di lavoro spicca l’assenza di Vanessa Ferrari. La bresciana, reduce dallo spettacolare esercizio al corpo libero in quel di Doha (14.266) che le è valso il pass nominale per le Olimpiadi, non scenderà in pedana in terra campana. Turno di riposo per la Farfalla di Orzinuovi, in modo da preservare il fisico e le energie in vista della trasferta nipponica. Si preannuncia una spettacolare battaglia sul giro completo tra le Fate: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio si fronteggeranno a viso aperto per il tricolore all-around.

Queste quattro ragazze dovrebbero comporre la squadra olimpica, ma avremo le dovute ufficialità tra poche ore. Elisa Iorio e Desiree Carofiglio sono ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni, per loro soltanto alcuni attrezzi (parallele asimmetriche e trave) come per Lara Mori (corpo libero e trave). In lotta per qualcosa di importante anche la giovane fuoriclasse Angela Andreoli e le altre juniores di spicco come Manila Esposito e Chiara Vincenzi.

Il programma prevede l’all-around sabato 10 luglio, mentre il giorno successivo andranno in scena le Finali di Specialità. Di seguito tutte le ammesse e le partecipanti ai Campionati Italiani Assoluti 2021 di ginnastica artistica.

AMMESSE E PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI GINNASTICA ARTISTICA 2021

Martina Maggio

Giorgia Villa

Alice D’Amato

Asia D’Amato

Lara Mori (solo trave e corpo libero)

Elisa Iorio (solo parallele e trave)

Desiree Carofiglio (solo parallele e trave)

Angela Andreoli

Manila Esposito

Chiara Vincenzi

Veronica Mandriota

Micol Minotti

Giada Grisetti

Caterina Cereghetti

Emily Armi

Irene Lanza

Maria Vittoria Cocciolo (solo trave e parallele)

Viola Pierazzini

Alessia Guicciardi

Camilla Campagnaro

Sara Ricciardi (solo volteggio e parallele)

Carolina James (solo volteggio)

© foto di Simone Ferraro / FGI