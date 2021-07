Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha scelto i quartetti con cui disputare il turno di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il tecnico bresciano ha a disposizione quattro azzurre che formano la squadra, doveva decidere l’ordine di salita sui vari attrezzi e la strategia da adottare in occasione della gara di domenica 25 luglio. Le ragazze sono state sfortunate perché sono state inserite nell’ostica prima suddivisione (ore 03.00 italiane, le 10.00 in Giappone), dove notoriamente i punteggi sono più bassi e dove è più complicato agguantare le finali. Le nostre portacolori hanno comunque tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi all’atto conclusivo nel team event, nonostante le tante criticità riscontrate nell’ultimo anno e mezzo.

Ad aprire le Olimpiadi dell’Italia sarà Martina Maggio con l’avvitamento e mezzo al volteggio, poi a seguire toccherà ai dty alla tavola di Vanessa Ferrari, Alice d’Amato e Asia D’Amato. Alle parallele asimmetriche saranno le tre Fate a esibirsi per prime: Maggio farà da apripista prima delle due gemelle, schierate in ordine alfabetico. Si tratta di una rotazione importante, perché questo attrezzo è di punta e si possono portare a casa dei riscontri cruciali per le nostre ambizioni. Vanessa Ferrari, invece, è stata inserita per ultima agli staggi: se le tre compagne di squadra avranno fatto bene e avranno ottenuti punteggi importanti potrebbe anche essere risparmiata.

Si girerà poi sull’ostica trave, ad Asia il compito non semplice di rompere il ghiaccio seguita da Martina, Vanessa e Alice. Qui l’importante sarà sbagliare il meno possibile e difendersi, spesso le gare si decidono proprio sulla “roulette in legno”. Grande chiusura al corpo libero dove sarà ancora Martina a sobbarcarsi l’onore di esibirsi per prima davanti alla giuria, seguita questa volta da Asia e poi da Vanessa Ferrari. La bresciana dovrà dare il massimo sul suo attrezzo prediletto, l’obiettivo è ovviamente la finale per poi dare la caccia alla medaglie. Chiusura con Alice. In pedana anche Lara Mori, che gareggerà come individualista, salendo per ultima all’attrezzo sia sui 10 cm che al quadrato.

Di seguito l’ordine di rotazione dell’Italia di ginnastica artistica femminile per il turno di qualificazione delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ricordiamo che in qualifica si adotta il format di gara 4-4-3: quattro ginnaste su ogni attrezzo, si esibiscono tutte e quattro, ai fini della classifica vengono considerati i tre migliori punteggi.

ORDINE ROTAZIONE ITALIA GINNASTICA QUALIFICHE OLIMPIADI 2021

VOLTEGGIO: Martina Maggio, Vanessa Ferrari, Alice D’Amato, Asia D’Amato

PARALLELE: Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Vanessa Ferrari

TRAVE: Asia D’Amato, Martina Maggio, Vanessa Ferrari, Alice D’Amato; Lara Mori (individualista)

CORPO LIBERO: Martina Maggio, Asia D’Amato, Vanessa Ferrari, Alice D’Amato; Lara Mori (individualista)

Foto: Federginnastica