La Mercedes entro questa estate dovrà prendere una decisione su quale pilota affiancare a Lewis Hamilton in F1. La scuderia di Brackley ha deciso di dar continuità al rapporto con l’asso nativo di Stevange, mentre la posizione del finlandese Valtteri Bottas è traballante.

Non è un mistero che George Russell, attuale pilota della Williams e nell’orbita della squadra anglo-tedesca, sia candidato a prendere il posto del finnico dal 2022. Un pilota molto veloce Russell, con talento e fame di successo. Un saggio delle sue qualità c’è stato l’anno passato quando in Bahrain, per sostituire Hamilton positivo al Covid alla guida della W11, era pronto per vincere non fosse stato per un clamoroso errore del team ai box.

A esprimere un parare sulla questione è stato l’ex pilota di McLaren e Williams David Coulthard. Lo scozzese, al Mirror, ha espresso dei concetti molto chiari: “Abbiamo visto quanta determinazione abbia George nel correre e l’episodio dell’anno passato in Bahrain è solo un esempio. Credo che la sua voglia di emergere sia paragonabile a quella di Verstappen. Non penso sia superiore a Lewis in termini di velocità pura, ma può prevalere grazie alla ferocia agonistica di cui è dotato“, il parere di Coulthard.

Da capire, a questo punto, quali saranno le intenzioni di Mercedes: da un lato dar seguito a una coppia che funziona e nella quale Hamilton è il leader indiscusso; dall’altro un duo in cui il livello di velocità è particolarmente alto, ma i rapporti interni potrebbero essere a rischio.

Foto: LaPresse