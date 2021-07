Equitazione, Olimpiadi Tokyo: tutti i qualificati del salto ostacoli. Un solo italiano presente

La FEI, ovvero la federazione internazionale degli sport equestri, ha diramato la lista definitiva degli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo: per il salto ostacoli saranno in Giappone 75 binomi (+20 di riserva), tra cui uno italiano, composto da Emanuele Gaudiano (Centro Sportivo Carabinieri) e Chalou.

Nella gara a squadre saranno della partita 20 team, che, in caso di necessità, potranno anche schierare la riserva, mentre nella prova individuale saranno in gara i 60 binomi della prova a squadre più altri 15 di Paesi che hanno conquistato un solo pass, come nel caso dell’Italia.

QUALIFICATI SALTO OSTACOLI EQUITAZIONE OLIMPIADI TOKYO

ARGENTINA

Matias Albarracin – Cannavaro 9

José Maria (jr) – Larocca

Fabian Sejanes – Emir

Martin Dopazo – Quintino 9 – RISERVA

AUSTRALIA

Jamie Kermond – Oaks Constellation

Katie Laurie – Casebrooke Lomond

Edwina Tops-Alexander – Identity Vitseroel

Rowan Willis – Blue Movie – RISERVA

BELGIO

Niels Bruynseels – Delux van T & L

Jérôme Guery – Quel Homme de Hus

Gregory Wathelet – Nevados S

Yves Vanderhasselt – Jeunesse – RISERVA

BRASILE

Luiz Francisco de Azevedo – Comic

Yuri Mansur – Alfons

Marlon Modolo Zanotelli – Edgar M

Rodrigo de Paula Pessoa – Carlito’s Way 6 – RISERVA

CANADA

Mario Deslauriers – Bardolina 2

CILE

Samuel Parot – Dubai

CINA

Yaofeng Li – Jericho Dwerse Hagen

Zhenqiang Li – Uncas S

You Zhang – Caesar

Xingjia Zhang – For Passion d Ive Z – RISERVA

COLOMBIA

Roberto Teran Tafur Dez’ Ooktoff

REPUBBLICA CECA

Anna Kellnerová – Catch Me If You Can OLD

Ales Opatrny – Forewer

Kamil Papousek – Warness

Ondrej Zvara – Cento Lano – RISERVA

DANIMARCA

Andreas Schou – Darc de Lux

REPUBBLICA DOMINICANA

Hector Florentino Roca – Carnaval

EGITTO

Nayel Nassar – Igor van de Wittemoere

Abdel Saïd – Bandit Savoie

Mouda Zeyada – Galanthos SHK

Mohamed Talaat – Darshan – RISERVA

SPAGNA

Eduardo Alvarez Aznar – Legend

FRANCIA

Mathieu Billot – Quel Filou 13

Nicolas Delmotte – Urvoso du Roch

Penelope Leprevost – Vancouver de Lanlore

Simon Delestre – Berlux Z – RISERVA

GRAN BRETAGNA

Scott Brash – Jefferson

Ben Maher – Explosion W

Holly Smith – Denver

Harry Charles – Romeo 88 – RISERVA

GERMANIA

Daniel Deusser – Killer Queen

Christian Kukuk – Mumbai

Andre Thieme – DSP Chakaria

Maurice Tebbel – Don Diarado – RISERVA

IRLANDA

Bertram Allen – Pacino Amiro

Darragh Kenny – Cartello

Cian O’Connor – Kilkenny

Shane Sweetnam – Karlin van ‘t Vennehof – RISERVA

ISRAELE

Ashlee Bond Donatello 141

Alberto Michan – Cosa Nostra

Teddy Vlock – Amsterdam 27

Dani G. Waldman – Queensland E – RISERVA

ITALIA

Emanuele Gaudiano – Chalou

GIORDANIA

Ibrahim Hani Bisharat – Blushing

GIAPPONE

Daisuke Fukushima – Chanyon

Koki Saito – Chilensky

Eiken Sato – Saphyr des Lacs

Mike Kawai – As de Mai – RISERVA

LETTONIA

Kristaps Neretnieks – Valour

MAROCCO

Ali Al Ahrach – USA de Riverland

Samy Colman – Davino Q

Abdelkebir Ouaddar – Istanbull v.h Ooievaarshof

El Ghali Boukaa – Ugolino du Clos – RISERVA

MESSICO

Eugenio Garza Perez – Armani SL Z

Enrique Gonzalez – Chacna

Manuel Gonzalez Dufrane – Hortensia van de Leeuwerk

Patricio Pasquel – Babel – RISERVA

PAESI BASSI

Marc Houtzager – Dante

Harrie Smolders – Dolinn

Maikel van der Vleuten – Beauville Z

Willem Greve – Zypria S – RISERVA

NORVEGIA

Geir Gulliksen – Quatro

NUOVA ZELANDA

Bruce Goodin – Danny V

Daniel Meech – Cinca 3

Sharn Wordley – Verdini d’Houtveld Z

Uma O’Neill – Clockwise of Greenhill Z – RISERVA

PORTOGALLO

Luciana Diniz – Vertigo du Desert

SRI LANKA

Mathilda Karlsson – Chopin VA

SVIZZERA

Martin Fuchs – Clooney 51

Steve Guerdat – Venard de Cerisy

Beat Mändli – Dsarie

Bryan Balsiger – Twentytwo des Biches – RISERVA

SVEZIA

Malin Baryard-Johnsson – Indiana

Peder Fredricson – All In

Henrik von Eckermann – King Edward

Rolf-Göran Bengtsson – Ermindo W – RISERVA

SIRIA

Ahmad Saber Hamcho – Deville

CINA TAIPEI

Jasmine Shao-Man Chen – Benitus di Vallerano

UCRAINA

Oleksandr Prodan – Casanova F Z

USA

Kent Farrington – Gazelle

Laura Kraut – Baloutinue

Jessica Springsteen – Don Juan van de Donkhoeve

McLain Ward – Contagious – RISERVA

Foto: Claudio Bosco LPS