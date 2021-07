Ormai l’attesa, a tratti estenuante, delle Olimpiadi di Tokyo è agli sgoccioli, e anche questa volta una delle prime prove a cinque cerchi valide per l’assegnazione della medaglia d’oro spetterà alle due gare in linea, l’una maschile e l’altra femminile, riservate al ciclismo su strada.

Gli uomini andranno in scena sabato 24 luglio, mentre le donne domenica 25. Entrambe le gare partiranno dal Musashinonomori Park di Chofu, a ovest di Tokyo, e si concluderanno al Fuji Speedway, circuito automobilistico nella prefettura di Shizuoka. La gara femminile prenderà il via alle ore 06.00 e terminerà intorno alle ore 10.35. Il tutto su di un percorso molto selettivo che misura 137 chilometri per ben 2692 metri di dislivello.

La campionessa tricolore Elisa Longo Borghini sarà la capitana indiscussa della Nazionale Italiana. La 29enne verbanese spera di poter salire nuovamente sul podio a cinque cerchi dopo la medaglia di bronzo conquistata a Rio 2016, e ha tutte le carte in regola per essere protagonista, visto il tracciato a lei congeniale. Elisa verrà dunque affiancata da due giovani promettenti del calibro di Soraya Paladin e Marta Cavalli, e da un’atleta di grande esperienza come l’ex campionessa del mondo, europea e italiana Marta Bastianelli.

Contro la corazzata azzurra spicca, senza ombra di dubbio, la temutissima formazione dei Paesi Bassi capeggiata dalla campionessa olimpica uscente Anna van der Breggen, le inossidabili Annemiek van Vleuten e Demi Vollering, e dalla medaglia d’oro di Londra 2012 Marianne Vos.

Attenzione dunque a delle possibili outsider come la britannica Elizabeth Deignan, quinta nel 2016 e argento sulle strade di casa nel 2012, ma anche la polacca Katarzyna Niewiadoma, la sudafricana Ashleigh Moolman, l’australiana Amanda Spratt, la danese Cecilie Uttrup Ludwig e l’iberica Mavi García.

Andiamo dunque a vedere nel dettaglio la startlist provvisoria della prova olimpica di Tokyo 2020 riservata al ciclismo femminile.

STARTLIST PROVA IN LINEA CICLISMO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020

Paesi Bassi

VAN DER BREGGEN Anna

VAN VLEUTEN Annemiek

VOLLERING Demi

VOS Marianne

Costa Rica

Eritrea

DEBESAY Mossana

Etiopia

Finlandia

Lituania

Messico

Paraguay

ESPÍNOLA Agua Marina

Australia

BROWN Grace

GIGANTE Sarah

SPRATT Amanda

CROMWELL Tiffany

Austria

KIESENHOFER Anna

Belgio

VAN DE VELDE Julie

DEMEY Valerie

KOPECKY Lotte

Canada

JACKSON Alison

CANUEL Karol-Ann

KIRCHMANN Leah

Chile

SOTO Catalina Anais

Cina

Bielorussia

AMIALIUSIK Alena

Colombia

PATIÑO Paula Andrea

Cuba

SIERRA Arlenis

Cipro

CHRISTOFOROU Antri

Repubblica Ceca

NEUMANOVA Tereza

Danimarca

LUDWIG Cecilie Uttrup

NORSGAARD Emma

Francia

LABOUS Juliette

Germania

BRENNAUER Lisa

LUDWIG Hannah

WORRACK Trixi

LIPPERT Liane

Gran Bretagna

DEIGNAN Elizabeth

SHACKLEY Anna

Israele

SHAPIRA Omer

Italia

LONGO BORGHINI Elisa

PALADIN Soraya

BASTIANELLI Marta

CAVALLI Marta

Giappone

YONAMINE Eri

KANEKO Hiromi

Corea del Sud

NA Ahreum

Lussemburgo

MAJERUS Christine

Namibia

LOOSER Vera

Norvegia

AALERUD Katrine

BORGLI Stine

Polonia

LACH Marta

NIEWIADOMA Katarzyna

PLICHTA Anna

Russia

DRONOVA-BALABOLINA Tamara

Slovenia

BUJAK Eugenia

Sudafrica

OBERHOLZER Carla

MOOLMAN Ashleigh

Spagna

SANTESTEBAN Ane

GARCÍA Mavi

Svezia

Svizzera

REUSSER Marlen

Thailandia

MANEEPHAN Jutatip

Trinidad & Tobago

CAMPBELL Teniel

Ucraina

KONONENKO Valeriya

Stati Uniti

DYGERT Chloe

WINDER Ruth

THOMAS Leah

RIVERA Coryn

Uzbekistan

ZABELINSKAYA Olga

