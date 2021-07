Sabato le prime medaglie ai Giochi, con la prova in linea maschile. Il giorno successivo però l’Italia potrà riprovarci in quella femminile, mentre successivamente toccherà alle due cronometro. Andiamo a scoprire nel dettaglio, tra le donne, quali sono le favorite per le due gare in chiave podio.

PROVA IN LINEA

L’Olanda, come ogni gara al femminile, è la squadra da battere. Uno squadrone di livello assoluto, con tre assi che potrebbero addirittura monopolizzare il podio. Anna van der Breggen è la grande favorita e va lanciata verso la doppietta a Cinque Cerchi dopo Rio. Chi deve riscattare una delusione pesantissima (caduta brutale per lei) arrivata nell’ultima edizione è Annemiek van Vleuten. Occhio anche a Demi Vollering, in netta ascesa. Nomi da seguire tra le altre nazionali sono quelli della nostra Elisa Longo Borghini, della polacca Katarzyna Niewiadoma, della danese Cecilie Uttrup Ludwig e della britannica Elizabeth Deignan.

CRONOMETRO

Sarebbe stata la grande favorita senza quella caduta clamorosa agli ultimi Mondiali ad Imola: Chloe Dygert è tornata in gara con il successo ai campionati nazionali statunitensi, ma è da capire il suo stato di forma. Anche qui dunque Olanda in primo piano: sempre loro, van der Breggen e van Vleuten per continuare a riscrivere la storia. Proveranno ad inserirsi nella lotta l’elvetica Marlen Reusser, la tedesca Lisa Brennauer e l’australiana Grace Brown.

Foto: Lapresse