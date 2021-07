La ICF, ovvero la federazione internazionale della canoa, ha diramato la lista definitiva degli atleti qualificati per le 4 specialità dello slalom protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia è riuscita a qualificare tre atleti, che saranno protagonisti in tre gare da domenica 25 a venerdì 30 luglio. Andiamo a scoprire i favoriti per le medaglie.

Il primo titolo ad essere assegnato sarà quello del C1 maschile, in palio lunedì 26: si tratta dell’unica gara senza azzurri. Favorito numero 1 per l’oro sarà il tedesco Sideris Tasiadis, il quale dovrà guardarsi, in particolar modo, dallo slovacco Matej Benus. Terzo incomodo sarà lo sloveno Benjamin Savsek.

Martedì 27 sarà la volta del K1 femminile, dove Stefanie Horn è chiamata a 30 anni a dare la zampata vincente. Non sarà facile puntare al bersaglio grosso: saranno in gara l’australiana Jessica Fox, la tedesca Ricarda Funk, la neozelandese Luuka Jones, la slovena Eva Tercelj e la spagnola Maialen Chourraut.

Giovedì 29 tocca al C1 femminile, dove Marta Bertoncelli, a 20 anni appena compiuti, proverà a ripetere quanto di buono mostrato ai Mondiali 2019. Anche qui favorita l’australiana Jessica Fox, che deve guardarsi dalla brasiliana Ana Satila, dall’austriaca Nadine Weratschnig, dalla ceca Tereza Fiserova e dalla tedesca Andrea Herzog.

Chiusura venerdì 30 con il K1 maschile, dove Giovanni De Gennaro, che proprio a Tokyo domani compirà 29 anni, è chiamato a confermare l’ottimo stato di forma. I suoi avversari per il podio saranno il ceco Jiri Prskavec, l’australiano Lucien Delfour, il tedesco Hannes Aigner e lo sloveno Peter Kauzer.

Foto: Pier Colombo