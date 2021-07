Tra poche ore l’Italbasket scenderà in campo per il suo secondo match dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Gli azzurri dovranno vedersela contro un avversario tostissimo quale l’Australia. Patty Mills e compagni, infatti, sono tra i principali candidati a conquistare una medaglia in queste Olimpiadi. Inoltre, di recente hanno prima battuto Team USA in amichevole e, successivamente, hanno letteralmente demolito la talentuosa Nigeria nel primo incontro del girone.



Tra i giocatori chiave di questa versione dell’Italia c’è sicuramente Stefano Tonut. Il cestista della Reyer Venezia dà un apporto fondamentale agli azzurri sia in attacco che in difesa e contro la Germania, nel match d’esordio di questi Giochi, ha sfornato una prestazione letteralmente eccezionale.

Tonut, oggi, ha parlato del match tra Italia e Australia. Queste le sue parole: “Come non vedevamo l’ora di giocare con la Germania, ora non vediamo l’ora di incontrare l’Australia. Abbiamo fatto un giorno di riposo, oggi sessione d’allenamento per essere pronti domani. Lo spirito e il morale sono molto alti. Siamo carichi per questa esperienza, e la vittoria all’esordio ci ha rasserenato ancora di più. Affronteremo un avversario tostissimo, come del resto lo sono tutti qui a Tokyo. L’Australia è molto fisica, con tantissimi giocatori NBA, molta esperienza e che gioca molto bene. Non a caso è una delle candidate per la vittoria finale. Noi dovremo andare in campo con la nostra aggressività e cercando di fare la nostra partita. Se saranno più bravi di noi, gli daremo la mano, però noi dovremo uscire a testa alta in qualsiasi caso. Scenderemo in campo con la mente sgombra, portandoci dietro i buonissimi segnali della partita con la Germania, e partendo dalla difesa per esprimerci al meglio in attacco“.

Credit: Ciamillo