Mannion, Flaccadori e Tonut subito in raduno con la Nazionale. Grant lascia per infortunio

Dopo la quattro giorni dedicata alla Final Eight di Coppa Italia, che ha visto il trionfo dell’Olimpia Milano, la pallacanestro italiana vira la sua attenzione sulla Nazionale, che sarà chiamata ad un delicatissimo doppio impegno nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027. La squadra di Luca Banchi, infatti, giocherà due sfide importantissime contro la Gran Bretagna: la prima in programma venerdì sera a Newcastle e poi successivamente lunedì a Livorno.

Sarà un ritorno per la Nazionale a Livorno, visto che la città toscana aveva ospitato tre anni la gara casalinga contro l’Ucraina sempre valevole per le qualificazioni alla rassegna iridata di quell’anno. Gli azzurri vinsero 85-75 contro l’Ucraina, trascinati da uno scatenato Nico Mannion, che mise a referto 28 punti.

Proprio il play dell’Olimpia Milano è uno dei tre giocatori della squadra meneghina che si è aggiunto già da oggi al raduno azzurro. Luca Banchi potrà, infatti, contare fin da subito su Mannion e poi anche su Diego Flaccadori e Stefano Tonut, che dunque non saranno impegnati con la loro squadra di club nella trasferta di Eurolega contro l’Hapoel Tel Aviv.

In questo momento al raduno sono presenti anche Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Giovanni Veronesi e Luca Vincini. Per questi primi due giorni, il CT azzurro avrà a disposizione anche i giovani Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai. Ha dovuto, invece, lasciare il raduno Sasha Grant, visto che il giocatore di Cremona ha accusato un problema muscolare.

Le due partite con la Gran Bretagna saranno fondamentali per il cammino in queste qualificazioni. Serve una doppia vittoria agli azzurri, dopo che nelle prime due giornate c’erano stati il passo falso all’esordio in casa con l’Islanda e poi la strepitosa vittoria in Lituania. Bisogna ricordare che alla fase successiva si qualificano le prime tre del girone, che si portano dietro anche i punti di questa prima fase.