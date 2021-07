La prima è andata ed ora la testa è già alla semifinale di sabato contro la Repubblica Dominicana. L’Italia ha rotto il ghiaccio nel Preolimpico di Belgrado, superando Porto Rico per 90-83 al termine di una partita più complicata del previsto, con gli azzurri sotto anche di diciassette punti prima della rimonta e di un finale comunque combattuto e che ha premiato la squadra di Sacchetti.

Non è stato un avvio scintillante, ma era comunque importante vincere subito ed evitare la Serbia prima della finale di domenica. I tanti giorni senza partite forse si sono sentiti, visto che prima il Venezuela (amichevole di Milano) e poi il Senegal non hanno potuto giocare a causa di alcune positività all’interno del roster.

Tornando al match di oggi, si può affermare che l’Italia non può assolutamente fare a meno di Nico Mannion. Il play dei Golden State Warriors è partito dalla panca, ma si è poi preso il centro della scena non solo in attacco, ma anche per alcune giocate difensive di rilievo. Alla fine sono 21 punti e 6 assist, compresa la sensazione di come Nico abbia già in mano il gioco azzurro e che sia lui a dettare il ritmo della squadra.

Protagonisti insieme a Mannion sono stati anche Achille Polonara e Simone Fontecchio, autori entrambi di 21 punti proprio come il giocatore dei Warriors. Polonara ha chiuso anche in doppia doppia (11 rimbalzi), dando un ottimo contributo sotto i tabelloni, oltre che dall’arco. Proprio le triple delle due ali azzurre hanno spaccato la partita nel momento decisivo ed è stato un esordio ampiamente positivo per entrambi.

Questa Italia, però, per provare a battere la Serbia e per evitare di faticare troppo anche con la Repubblica Dominicana, ha un bisogno fondamentale di Nicolò Melli. Il centro azzurro è forse incappato in una delle peggiori partite della sua carriera, chiudendo con zero punti e 0/6 dal campo. Una giornata no per il capitano di un’Italia partita nel verso giusto e che vuole proseguire la sua strada verso Tokyo.

