Basket, Olimpiadi Tokyo: USA, sconfitta e rischio nel sorteggio dei quarti di finale? Italia potenziale spettatrice interessata

Con la nuova formula del torneo olimpico, in cui ci sono tre gironi da quattro squadre con passaggio delle prime due e delle due migliori terze, c’è anche un’ulteriore aspetto per il quale la sconfitta degli Stati Uniti contro la Francia potrebbe diventare molto interessante. Non ci saranno infatti gli accoppiamenti diretti per i quarti di finale, ma vedremo al loro posto un sorteggio alla fine della fase a gironi.

Tale sorteggio terrà conto di un ulteriore elemento: ci sarà il sistema delle teste di serie, e più semplicemente quattro squadre (le prime tre e la miglior seconda) lo saranno, le altre no. Detto in altri termini, con il primo posto si è sicuri di avere un (potenziale) vantaggio negli accoppiamenti, mentre già con il secondo si rischia molto, e requisito praticamente necessario per avere una chance di diventare la quarta testa di serie diventa quello di avere almeno due vittorie e una sconfitta. L’altra condizione, direttamente conseguente, è quella legata a una differenza canestri che possa risultare positiva.

Allo stato attuale delle cose, gli Stati Uniti, perdendo con la Francia, si sono messi da soli in una certa qual dose di pericolo, oltre ad avere la quasi certezza di non avere in mano il primo posto (tranne che non arrivi un aiuto davvero molto significativo dalla Repubblica Ceca). Il “salvataggio” potrebbe arrivare dall’Iran, che è la squadra di minor levatura del girone A e dalla quale Team USA potrebbe passare all’incasso per tentare di accumulare più punti possibili di scarto. Contestualmente, ci sono altre due situazioni da tenere d’occhio negli altri gironi.

Nel gruppo B, quello dell’Italia, gli azzurri si sono garantiti una possibilità molto elevata di accedere ai quarti grazie alla bella vittoria sulla Germania per 92-82. Anche le due favorite di questo girone, Australia e Nigeria, si sono affrontate, con il +19 di Patty Mills e compagni a risuonare chiaro e forte come una candidatura alla zona medaglie e una prenotazione della prima posizione. L’Italia dovrà affrontare prima gli africani e poi gli oceanici: due partite in cui inizia da sfavorita. Seguendo un’idea in cui l’Italia finisca terza, dovrebbe chiaramente tenere sotto controllo la differenza canestri, per non farsi beffare dalle due ulteriori terze. Se il girone C potrebbe effettivamente vedere una situazione complicata da risolvere (potenzialmente le tre squadre a quota 2-1 non sono un’utopia), il vero confronto va fatto col girone A.

Proprio di raggruppamento C parlando, è qui l’altro problema per gli Stati Uniti, perché potrebbe realmente succedere di tutto con Argentina, Spagna e Slovenia tutte insieme, un concentrato di classe che vale la nomea di girone di ferro. Tale imprevedibilità aggiunge un altro tocco di colore se si considera che questo gruppo gioca sempre il giorno dopo gli altri due.

In breve, la situazione può diventare questa: gli Stati Uniti rischiano di essere fuori dalle teste di serie in un gruppo che, ipoteticamente, può contenere anche l’Italia. Ma gli azzurri possono anche diventare a loro volta tra i primi quattro del seeding, e allora tutto si rimescolerebbe. O si potrebbero avere soluzioni ancora diverse. Sta di fatto che queste Olimpiadi sembrano iniziate in modo incerto e, a regalare ancor più incertezza, ci pensa una formula che non permette di giungere a grandi conclusioni almeno fino a quando saranno resi noti gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta.

