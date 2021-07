Domenica l’Italbasket farà il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo contro la Germania. Una partita già molto importante in ottica qualificazione ai quarti di finale, visto che successivamente gli azzurri affronteranno Australia e Nigeria, che sembrano essere le principali avversarie della formazione di Sacchetti nella corsa al primo posto.

Proprio il CT italiano ha parlato di questi ultimi giorni di allenamenti e dell’attesa per l’esordio: “Ormai ci siamo quasi. Stiamo facendo il possibile per arrivare pronti all’appuntamento. In questo torneo ogni gara fa la differenza e partire col piede giusto può rivelarsi già decisivo. Vedo i ragazzi molto sereni e allo stesso tempo concentrati. Questo clima ci aiuta e soprattutto ci motiva. Tutti gli atleti al Villaggio sognano una Medaglia e tutti lavorano sodo per ottenerla”

Sacchetti prosegue sui prossimi impegni alle Olimpiadi: “Non potrebbe esserci clima migliore per preparare i nostri impegni. Il nostro girone è durissimo, non ci sono squadre deboli e questo rende i pronostici imprevedibili. Siamo certi di poter dire la nostra in ognuna delle tre sfide”.

Anche Simone Fontecchio ha parlato dell’esordio dell’Italia contro la Germania: “Sarà molto stimolante e divertente giocare contro i tedeschi. In special modo contro i miei tre ex compagni di squadra Maodo Lo, Niels Giffey e Johannes Thiemann. Con loro siamo molto legati dopo un’annata davvero speciale con l’Alba. Ho fatto quattro chiacchiere con loro qui al Villaggio anche perché la palazzina tedesca è proprio di fronte alla nostra”.

Sempre sull’esperienza olimpica: “A proposito di questo posto fantastico, abbiamo trascorso i primi due giorni a guardarci intorno per capire dove fossimo finiti. Una sensazione straordinaria stare in mezzo ad una marea di sportivi di tutti i paesi e di tutte le discipline. Ora però dobbiamo concentrarci e riprendere il nostro cammino perché vogliamo essere competitivi fin da subito. Siamo alle Olimpiadi e non vogliamo perdere nessuna occasione”.

