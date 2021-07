L’Italbasket è tornata alle Olimpiadi diciassette anni dopo Atene. L‘impresa di Belgrado ha aperto le porte dei Giochi Olimpici alla Nazionale di Meo Sacchetti, che ha staccato il biglietto per Tokyo dopo aver sconfitto la Serbia in casa propria. Per l’Italia si apre dunque il cammino olimpico, con gli azzurri che affronteranno nell’ordine Germania, Australia e Nigeria.

La formula delle Olimpiadi è sicuramente più semplice di quella di Mondiali ed Europei. Infatti, essendo un torneo a dodici squadre, per accedere ai quarti di finale basta arrivare tra le prime due o essere tra le migliori due terze classificate. Il girone è sicuramente equilibrato, ma le possibilità degli azzurri di raggiungere la fase ad eliminazione diretta sono tante.

L’Australia pare essere la favorita per la prima posizione nel girone. Un gruppo ormai collaudato, che punta alla medaglia dopo il quarto posto a Rio 2016 e quello ai Mondiali 2019, con la sconfitta in semifinale contro la Spagna al secondo overtime. Squadra esperta e con sette giocatori provenienti dalla NBA, tra i quali la stella è Patty Mills. Il play dei San Antonio Spurs è l’uomo chiave dell’attacco Aussie, con libertà di prendersi tiri e con tanti punti nelle mani.

Tiro da tre che è anche la specialità della casa di Joe Ingles, ma attenzione anche a Matisse Thybulle, eccellente difensore, e alla fisicità di Aaron Baynes. Gli altri “americani” sono Matthew Dellavedova, Dante Exum e Josh Green. L’Australia arriva alle Olimpiadi con la vittoria in amichevole sugli Stati Uniti per 91-83, trascinata dai 22 punti del solito Mills.

Stati Uniti che sono stati vittima anche della Nigeria, prima squadra africana di sempre a battere il Dream Team. Una partita storica per la selezione nigeriana che si è imposta per 90-87 grazie soprattutto ai 21 punti di Gabe Vincent. La squadra di Mike Brown (ex allenatore di Cleveland e Lakers ed ora assistente a Golden State) ha mostrato grandissima fisicità, dominando a rimbalzo gli americani, ma anche un ottimo ritmo in attacco, dove sono fioccate ben 20 triple.

Una situazione che si è poi ripetuta anche nel netto successo contro l’Argentina. La Nigeria si presenta a Tokyo con grandi ambizioni e può anche sognare la medaglia. Tanti i giocatori NBA presenti oltre al già citato Vincent (Okogie, Metu, Okafor, Nwora, Achiuwa, Okpala), senza dimenticare il neo acquisto della Virtus Bologna, il centro Ekpe Udoh.

La prima avversaria degli azzurri sarà la Germania in un esordio assolutamente da vincere, visto che la selezione tedesca appare la più debole tra le quattro. Il CT Henrik Rodl ha fatto una scelta importante, decidendo di escludere tra i convocati Denis Schroder, sicuramente il giocatore più conosciuto e di valore tra le fila tedesche. Il play dei Los Angeles Lakers aveva dato la sua disponibilità, ma era stato escluso già al Preolimpico.

La Germania, come l’Italia, ha dovuto affrontare un torneo di qualificazione, riuscendo a centrare il pass in quel di Spalato, eliminando i padroni di casa della Croazia e poi in finale il Brasile. L’eroe in terra croata è stato Moe Wagner, lungo dei Washington Wizards, che è probabilmente la stella della squadra. Sempre nella capitale americana gioca Isaac Bonga, altro uomo da non sottovalutare. Tanti i giocatori con un ottimo curriculum in Eurolega come Johannes Voigtmann, Maodo Lo, Danilo Barthel e Robin Benzing.

Credit Ciamillo