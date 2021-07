Germania, Australia, Nigeria. Una sequenza che gli appassionati hanno già in mente, a memoria, da tempo: sono le tre squadre che l’Italia affronterà alle ormai prossime Olimpiadi di Tokyo. Esordio azzurro domenica 25, poi mercoledì 28 e sabato 31 le altre due partite.

Quello con la Germania è uno scontro che per l’Italia è diventato storico negli anni, con tante emozioni su un fronte e sull’altro. Meno frequente il confronto con l’Australia, anche se viene conservata la beffa di Sydney 2000, quando gli azzurri si fermarono, di fatto, a un Andrew Gaze dalla semifinale. La Nigeria non è il nome nuovo del basket africano, ma quest’anno ha talento come mai forse ne ha visto nella propria storia, e potrebbe lottare per salire parecchio in alto. Girone non semplice per gli azzurri, dunque, ma tutto da affrontare.

Di seguito il calendario completo delle partite dell’Italia alle Olimpiadi, comprensivi di tutte le date e di tutti gli orari. Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà su tv Rai2. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Gli orari indicati sono italiani (ci sono 7 ore di fuso orario con Tokyo).

ITALIA BASKET OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 6:40 Italia-Germania

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

Ore 10:20 Italia-Australia

SABATO 31 LUGLIO

Ore 6:40 Italia-Nigeria

ITALIA BASKET OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e Rai

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, DAZN

Credit: Ciamillo